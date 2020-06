Tallinna.

Terminaalin liukuhihnaa asteli hymyilevä mies, kun matkustajalautta oli tuonut ensimmäiset suomalaisturistit poikkeustilan jälkeen maanantaina kello 11 Tallinnaan. Helsinkiläinen eläkeläinen Kari Ståhlberg oli matkalla avovaimonsa luokse Etelä-Viroon Viljandiin.

”Vaimo lähti pari kolme viikkoa sitten, kun tuli ikävä lapsia ja lapsenlapsia”, Ståhlberg sanoi.

Kari Ståhlbergin kakkoskoti ja avopuoliso ovat Etelä-Virossa Viljandissa. Pariskunta oli soitellut viranomaisille ja tilannut Helsingin maistraatista asumistodistuksen saadakseen Ståhlbergille maahantuloluvan Viroon. Ennen kuin vaadittu todistus ehti tulla perille, Viro ilmoitti viime torstaina yllättäen matkustuksen vapauttamisesta Suomen ja 22 muun Euroopan maan asukkaille. Ståhlberg varasi lipun heti.

Ensimmäiseltä maanantaina Tallinnaan saapuneelta laivalta, Eckerö Linen Finlandialta, ihmiset kävelivät harvakseltaan putkessa pois satamasta. Monet kävelivät epäturistimaisen nopeasti ja päämäärätietoisesti. Matkustajat olivat noin kahden metrin etäisyydellä toisistaan, kuten Viron viranomaiset ovat säätäneet. Laivalla matkustajia oli ohjeistettu siirtymään ulko-ovelle baari kerrallaan.

Anu Leisner odotti Ståhlbergia etäämpänä satamarakennuksesta autossa, mutta tuli kadulle halaamaan miestään.

”Tere, tere. Olen odottanut jo kolme viikkoa”, sanoi Leisner:

”Nyt alkoi kesä.”

Pariskunnan tarkoitus on lomailla Virossa ja ehkä Latviassa. Leisner on tänä keväänä poikkeuksellisesti kylvänyt perunoita Viljandissa. Paluulippua Suomeen pariskunnalla ei toistaiseksi ole.

Ulkomailta Suomeen palaajien pitää viranomaisten suositusten mukaan olla kaksi viikkoa karanteenissa, mikä toistaiseksi hillitsee suomalaisten matkustusintoa.

Viro käynnisti poikkeustilan ja liikkumisrajoitukset hieman Suomea aiemmin maaliskuussa. Rajoituksia on myös purettu sitäkin vauhdikkaammin sen jälkeen, kun viruksen leviäminen on pysähtynyt. Toukokuussa uusia tartuntoja on todettu Virossa päivittäin enää alle kymmenen kahta poikkeuspäivää lukuun ottamatta. Tartuntoja on nyt vähemmän kuin Suomessa myös suhteutettuna väkilukuun.

Ravintolapäällikkö Liis Kaselo auttoi Rainer Tiidoa pystyttämään terassia Tallinnan D-terminaalin lähellä maanantaina.

Maanantaina Viro lievensi useita rajoituksia myös rajojensa sisäpuolella. Ravintolat saavat jatkaa tarjoilua kello 22 jälkeen. Kylpylät ja kasinot on taas avattu. Sisätiloissa kehotetaan noudattamaan 2+2-sääntöä, mikä tarkoittaa kaksi ihmistä kahden metrin välein.

Ravintolat ja terassit ovat jo aiemmin keväällä harventaneet pöytien välimatkoja, mutta raitiovaunuissa ja junissa saattaa joutua tungokseen.

Laivayhtiöt lisäsivät maanantaina vuoroja. Maanantaina Helsingin satamasta Tallinnaan oli kymmenen lähtöä.

Toinen lasti turisteja saapui Helsingistä Tallinnaan Tallinkin Megastarilla maanantaina kello 12.30. Ensimmäisten matkustajien joukossa kameroille näytti voitonmerkkiä espoolainen myyntineuvottelija Oliver Kaltneborn. Hänkin oli matkalla tyttöystävänsä luokse.

Karkkilalainen koneasentaja Thomas Silfverberg kiiruhti D-terminaalista taksilla hotellin kautta töihin.

”Piti tulla heti, kun pääsin. Asiakas on odottanut kuukauden”, sanoi Silfverberg.

Silfverberg jää Tallinnaan viikoksi töitä tekemään.

Karkkilalainen koneasentaja Thomas Silfverberg kiiruhti Tallinnan D-terminaalista taksilla hotellin kautta töihin maanantaina keskipäivällä. "Tulin heti, kun pääsin. Asiakas on odottanut kuukauden", Silfverberg sanoi.

Matkustajien joukossa oli paljon Viron kansalaisia, joiden elämä on jakautunut Suomen ja Viron välille.

Aidot turistit löytyivät lopulta A-terminaalin läheltä Super-Alkon pihalta. Tamperelaiset sisarukset Tiina ja Jaana Isomäki pakkasivat juhannusjuomia autonsa takakonttiin.

Alunperin sisarusten piti lähteä Tallinnan-matkalle 17. maaliskuuta eli samana päivänä, jona Viro sulki rajansa turisteilta. Sisarukset päättivät käyttää liput ensimmäisen tilaisuuden tullen.

Tamperelaiset sisarukset Tiina ja Jaana Isomäki (vas.) lastasivat juhannusjuomia maanantaina Tallinnaan saavuttuaan. "Elämä jatkuu. Korona tuli jäädäkseen, mutta siideri maistuu yhä", sanoi Tiina Isomäki pilke silmäkulmassa.

”Ajattelimme, että kaikki eivät heti ensimmäisenä päivänä uskalla lähteä. On tilaa matkustaa”, sanoi Jaana Isomäki.

”Jos tartunta on tullakseen, se tulee missä vain, vaikka kotona. Olen ollut seurueessa, jossa kaksi neljästä antoi positiivisen näytteen. Siitä tuli kaksi viikkoa karanteenia”, sanoo Tiina Isomäki.

”Tänään Pirkanmaalla oli viides koronaton päivä”, hän lisää.

Juhlahumua Viron rajan avaaminen ei vielä nostattanut matkailijoiden parissa. Tunnelma Tallinnan turistialueella oli hillitty.

”Laivalla oli outoa, kun ihmisiä oli niin vähän. Mihinkään ei tarvinnut jonottaa niin kuin tavallisesti. Oli vähän aavemaista”, sanoi Jaana Isomäki.