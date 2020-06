”Yksi kumiluoti lonkkaan, eikä sairaalassa ole tarvinnut käydä”, ruotsalaisen iltapäivälehden Expressenin Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Nina Svanberg vastaa New Yorkista. Hän on saapunut edellisenä päivänä juttumatkalta Minneapolisista, jossa hän joutui journalistiryhmän mukana poliisin kumiluotien kohteeksi.

Välikohtaus tapahtui paikallisen poliisiaseman luona puoli kahdeltatoista perjantai-iltana. Kansalliskaarti oli saapunut juuri paikalle, väkijoukko oli alkanut heitellä poliiseja esineillä ja poliisi vastasi Svanbergin mukaan väkivaltaan. Poliisi ja journalistiryhmä olivat eri puolilla katua.

Siis ampumalla toimittajia?

”Vaikea sanoa, näkyvyys oli huono, savua ja kaasua oli joka puolella”, Svanberg kertoo. ”Kollega kertoi nähneensä, kuinka poliisi tähtäsi journalisteja lasertähtäimellä.”

”Meillä oli lehdistökortit esillä ja suuret kamerat mukana, eli oli varmasti selvää, keitä olemme.”

Ilta-Sanomien Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen oli samaan aikaan samassa paikassa Svanbergin kanssa, mutta näkee tilanteen hieman toisin. Marttinen sai ilmeisesti kimmonneen kyynelkaasupatruunan silmälasiinsa.

”Oma moka”, Marttinen kommentoi puhelimitse maanantaina kotoaan New Jerseystä, jonne hän oli juuri palannut. ”Tilanne alkoi kiristyä vasta, kun kansalliskaarti saapui paikalle, ja olin vähän liian lähellä niitä. Eikä isku silmään ollut paha, viidentoista minuutin päästä tein jo suoraa lähetystä.”

”Mutta emme me Svanbergin kanssa todellakaan ole ainoita vammoja saaneita. Sen verran paljon tapauksia on, että kysymys herää, onko lehdistön vapautta riittävästi kunnioitettu.”

Journalistit ovat todella joutuneet viime päivien mielenosoituksissa ja mellakoissa Yhdysvalloissa poikkeuksellisen usein väkivallan tai uhkailun kohteeksi, eikä kaikkea voi panna sattuman tiliin. Marttinen sanoo kokeneensa poliisiin uhkaavan käytöksen seuraavana päivänä samalla paikalla paljon vakavampana kuin perjantaiyön ammunnan.

Brittilehti The Guardianin sunnuntaisen yhteenvedon mukaan journalistien kimppuun oli käyty Yhdysvaltoja piinaavien mellakoiden aikana yli 50 kertaa.

Asialla ovat olleet sekä poliisit että mielenosoittajat ja mellakoitsijat. Esimerkiksi kanadalaiskanava CBC:n kirjeenvaihtaja Susan Ormiston sai kaasupullosta päähänsä keskellä mellakkaa. Poliisi on myös pidättänyt toimittajia, esimerkiksi The Huffington Postin Chris Mathias pantiin telkien taakse mielenosoituksesta New Yorkissa.

Tapaus on astetta vakavampi, kun poliisi ampuu kohti työtään tekevää toimittajaa. The Guardianille raportoiva kuvajournalisti Linda Tirado sai kumiluodin vasempaan silmäänsä lauantaina New Yorkissa ja joutui silmäleikkaukseen.

Liittovaltion laajuiset mielenosoitukset ja mellakat saivat alkunsa maksuvälinerikkeestä epäillyn George Floydin surmasta pidätystilanteessa Minneapolisissa. Tunnelmat Saint Paulin kanssa yhteen kasvaneessa miljoonakaupungissa Mississippijoen varrella ovat mahdollisimman kireät.

Mutta tilanne näyttää kiristyvän päivä päivältä joka puolella Yhdysvaltoja, ja lehdistön vaikeudet ovat niistä oire.

”On tärkeää, että journalistit voivat tehdä työtään”, Nina Svanberg sanoo. ”Mutta monet uudet osavaltiot valmistautuvat mielenosoittajien eristämisiin, kansalliskaarti on pyydetty monin paikoin avuksi, ja uusia suuria mielenosoituksia on luvassa. Ettei tämä väkivalta ainakaan vähenemässä ole.”

”Toisaalta päivällä on yleensä joka paikassa hyvin rauhallista, mielenosoitukset ovat leppoisia ja musiikki soi. Kuten juuri nyt New Yorkissa, mutta täälläkin uusia suuria protesteja on kyllä suunnitteilla.”