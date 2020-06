Tartuntataudit

Kongo julisti maanantaina uuden ebolaepidemian puhjenneen maan länsiosassa Kongojoen varrella. Viranomaisten mukaan Mbandakan kaupungissa oli varmistettu neljän ihmisen kuolleen ebolatartunnan seurauksena. Asiasta raportoivat uutistoimistot AFP ja Reuters.

”Meillä on uusi ebolaepidemia Mbandakassa”, Kongon terveysministeri Eteni Longondo sanoi tiedotustilaisuudessa Kinshasassa maanantaina sen jälkeen, kun laboratoriotulokset olivat valmistuneet. ”Olemme lähettämässä alueelle mahdollisimman nopeasti rokotetta ja lääkkeitä.”

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Ghebreyesus vahvisti tiedon uudesta tartuntaketjusta maanantaina. ”Nämä tartunnat muistuttavat, että covid-19-tauti ei ole ainoa ihmiskunnan kohtaama terveysuhka”, Ghebreyesus twiittasi.

Kongo on taistellut jo kahden vuoden ajan ebolavirusta vastaan maan itäisissä osissa, Ruandan ja Ugandan rajaseudulla. Itäisen epidemian seurauksena yli 2 200 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan verenvuotokuumeeseen. WHO julisti 2019 ebolan maailmanlaajuiseksi terveysuhaksi itäisen epidemian riehuessa Goman kaupungin seudulla.

Itäinen epidemia julistettiin lopulta tänä keväänä voitetuksi. Kyseessä oli jo kymmenes tartunta-aalto sen jälkeen, kun ebola tunnistettiin 1976.

Mbandakassa ebolatartuntoja varmistettiin edellisen kerran 2018, ja tuolloin siellä käynnistettiin rokotuskampanja. Goman ja Mbandakan etäisyys on yli 1 200 kilometriä eivätkä yhteydet alueiden välillä ole mitenkään säännöllisiä.

WHO ryhtyi testaamaan viittä eri rokotetta ebolavirusta ja en aiheuttamaa verenvuotokuumetta vastaan Kongossa kaksi vuotta sitten.