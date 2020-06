Libyassa Tripolin hallituksen nujertamista tavoitteleva sotamarsalkka Khalifa Haftar on suostunut aloittamaan keskustelut tulitauon saamiseksi Libyaan. YK:n Libyassa toimivan tukioperaation Unsmilin mukaan konfliktin osapuolet ovat suostuneet palaamaan niin sanotun 5 + 5 -sotilaskomission keskusteluihin.

Libya on Välimeren etelärannalla sijaitseva romahtanut valtio, jonka sekasortoista tilaa esimerkiksi siirtolaisia Afrikasta Eurooppaan kuljettavat ihmissalakuljettajat käyttävät hyväkseen.

Konfliktissa on tällä hetkellä kyse enimmäkseen siitä, että Libyassa on kaksi hallitusta, jotka kamppailevat alueiden hallinnasta. Tänä vuonna on sovittu tulitauosta jo kahdesti, mutta kummallakaan kerralla tulitauko ei ole pitänyt.

Kansainvälisesti tunnustettu Libyan hallitus, pääministeri Fayez al-Sarrajin johtama kansallisen sovinnon hallitus GNA, pitää päämajaansa pääkaupunki Tripolissa. Kenraali Haftarin johtama Libyan kansallisarmeija LNA puolestaan tukee hallintoa, joka pakeni itäiseen Tobrukin kaupunkiin vuonna 2014 kiisteltyjen vaalien jälkeen.

Tripolin hallitusta pidetään islamistisesti suuntautuneena. Haftar puolestaan jakaa mielipiteitä niin, että hänen kannattajansa pitävät häntä turvana ääriajattelua vastaan, kun taas vastustajat uskovat hänen haluavan sotilasdiktaattoriksi, kertoo sanomalehti The Guardian.

Haftarin LNA-joukot ovat runsaan vuoden ajan yrittäneet tuloksetta saada hallintaansa Tripolia. Aluksi LNA saavutti menestystä, mutta viime viikkoina Turkin tukema Tripolin hallitus GNA on ollut niskan päällä, kertoo uutistoimisto Reuters. Arabiemiraattien, Venäjän ja Egyptin tukema LNA kuitenkin ilmoitti Reutersin mukaan maanantaina vallanneensa takaisin joitakin menettämiään alueita.

Unsmil kertoi nyt sovituista tulitaukokeskusteluista Twitterissä.

Keskustelut käydään kokoonpanossa, jossa on viisi korkea-arvoista upseeria kummaltakin puolelta, kertoo Unsmil.