Minneapolisin poliisilaitoksella on ollut viime päivinä monenlaisia ongelmia. Yhtä konstaapelia epäillään kiinniottotilanteessa tehdystä henkirikoksesta ja yksi paikallispoliisiasema sytytettiin palamaan. Levottomuudet alkoivat, kun George Floyd -nimisen mustan miehen kiinniottotilanteesta levisi video viime viikolla. Poliisi aiheutti Floydin kuoleman pitämällä polveaan tämän kaulan päällä.

Sitten viikonloppuna kaatuivat vielä verkkosivut ja verkossa alkoi kiertää lista poliisien käyttäjätunnuksista ja salasanoista.

Anonymous tuli takaisin.

Viime vuosina näistä internetin aktivisteista, jotka yrittävät vaikuttaa maailman tilaan hakkeroinnilla, ei ole kuulunut paljoakaan. Nyt he tekevät paluuta Yhdysvalloissa jo lähes viikon jatkuneiden levottomuuksien varjolla.

Asiasta on kertonut esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Anonymous-liike syntyi 2000-luvun alkupuolella. Nimi tuli nimettömien kirjoittajien kuvalaudoilta, joissa jokaisen kirjoittajan nimeksi valikoituu automaattisesti Anonymous, eli nimetön.

Aluksi porukka keskittyi sisäpiirihuumoriin ja satunnaisiin kiusantekoihin. Jos jokin nettisivusto ärsytti, sinne luotiin tuhansia käyttäjätilejä, jotka valjastettiin pilailuun ja roskapostin lähettelyyn. Ärsyttävien internetinkäyttäjien henkilötiedot kaivettiin esiin ja julkaistiin. Viattomimmillaan heille saatettiin tilata läjäkaupalla pizzaa, pahimmillaan huumeita tai poliisin erikoisjoukkojen rynnäkkö.

Sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden vastustaminen tuli mukaan vasta myöhemmin. Se istui kuin hansikas käteen Anonymous-ryhmälle, joka nousi uutisotsikoihin ensi kertaa kunnolla ryhmän suututtua skientologeille vuonna 2008. Skientologien kiusaksi perustetun Project Chanologyn pilasoittovyörystä ja palvelunestohyökkäyksistä sikisi verkon ulkopuolelle ulottuneita mielenosoituksia jopa sadassa kaupungissa.

Anonymous ei ole järjestäytynyt ryhmä. Se on liike, kulttuuri tai meemin kaltaisesti leviävä löyhä ideologia. Yhdistäviä tekijöitä ovat jäynähenki, V for Vendetta -elokuvasta lainattu brittihistorian kapinallista Guy Fawkesia esittävä naamari ja esimerkiksi tunnuslauseet ”We are legion” [Olemme legioona] ja ”Me emme anna anteeksi, me emme unohda”.

Anoymous-sateenvarjon alle kehittyi erilaisia porukoita. Erityisen pahamaineinen oli LulzSec, joka hakkeroi yksityisiä tiedustelu- ja analyysiyhtiöitä ja tuli siinä sivussa vuotaneeksi julki esimerkiksi suojelupoliisille ja Martti Ahtisaarelle kuuluneiden luottokorttien tietoja.

”Anonymous on haistanut tilaisuuden.”

Liikkeen usko itseensä sai peruuttamattoman kolauksen vuonna 2012. Silloin kävi ilmi, että LulzSecin kärkikasvo Hector ”Sabu” Monsegur olikin työskennellyt salaa liittovaltion poliisin FBI:n vuotajana lähes vuoden ajan samaan aikaan kun teki verkkorikoksia.

Anoymous jatkoi, mutta leima jäi. Ukrainan vallankumouksen aikoihin vuonna 2014 Anonymous-henkeä ja tuttuja hakkerointitaktiikoita lainasi CyberBerkut. Nimi tuli mielenosoittajia tappaneista Berkut-erikoisjoukoista, kohteena olivat Ukrainan euromieliset ja porukan perustajana oli todennäköisesti Venäjän valtiota lähellä olevat tahot.

Viimeistään kun Yhdysvaltojen presidenttiehdokas Hillary Clintonin kampanjatoimiston postit hakkeroitiin ja vuodettiin vuonna 2016, hakkeroinnista tuli uutisotsikoissa tiedustelupalveluiden ja armeijoiden toimintaa. Oikeudenmukaisuuden puolustaminen kotoa käsin meni pois muodista ja Anonymous alkoi näyttää surulliselta näpertelyltä.

Maanantaina sammui Dallasin poliisin livelähetys. Verkossa kiersi lista Minneapolisin poliisin käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Vaikka lista on käyttäjätunnusvuotoihin erikoistuneen tietoturva-asiantuntija Troy Huntin mukaan todennäköisesti vanha kooste aiemmista vuodoista, on aina riski, että joku käyttää edelleen vanhaa salasanaa.

Anonymous on osallistunut nimenomaan rasismiin liittyvään liikehdintään usein aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 2014, kun Michael Brown -nimisen miehen ampuminen johti levottomuuksiin Fergusonin kaupungissa Missourissa, Anonymous hakkeroi kaupunginhallinnon ja sulki sen sivut. Liike uhkasi tehdä enemmänkin, jos mielenosoittajia vahingoitettaisiin.

Loppuvuodesta 2014 ja uudestaan loppuvuodesta 2015 liike on ollut rasistijärjestö Ku Klux Klanin kimpussa.

Viime vuosina on ollut hiljaista, vaikka rasismi ja epäoikeudenmukaisuus eivät ole kadonneet maailmasta minnekään. Uusia sotia syttyy ja myös maaliskuussa afroamerikkalainen nainen kuoli poliisin väkivaltaan.

Miksi Anonymous näyttää voimansa juuri nyt?

George Floydin kuoleman sytyttämät levottomuudet ovat levinneet poikkeuksellisen laajoiksi, ja protestimieliala tarttuu myös niihin jotka eivät heiluta kylttiä kadulla. Sosiaalisen median käyttäjämäärät ovat moninkertaistuneet Anonymousin huippuvuosien jälkeen.

Anonymous on haistanut tilaisuuden. Kenties kotisohvalta käsin voi vielä sittenkin vaikuttaa, ja Anonymous on kuin pieni mellakka palvelimilla. Sinänsä rikolliset menetelmät, kuten palvelunestohyökkäykset verkkosivuille, ovat keinoina melko mietoja ja niillä on harvoin vaikutusta ihmisten henkeen tai terveyteen.

Anonymousille näyttävyys on tärkeämpää.