Bryssel

Euroopan komissio ehdottaa lisärahoitusta kehitysapuun ja kansainväliseen toimintaan. Ehdotus on osa seuraavien seitsemän vuoden EU-budjettia, josta jäsenmaat etsivät yhteisymmärrystä seuraavissa kokouksissaan. Budjettikausi alkaa ensi tammikuussa.

Valtaosa lisärahoituksesta tulee suoraan kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaari Jutta Urpilaisen (sd) pöydälle. Urpilaisen osasto hallinnoi jo valmiiksi kymmenien miljardien eurojen budjettia.

Komissio uusi ehdotus toisi 16,5 miljardia euroa lisää rahaa verrattuna aiempaan, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin ehdotukseen. Uuden ehdotuksen mukaan ulkosuhderahoitusta olisi tulevassa budjetissa 118,5 miljardia euroa.

Urpilainen kuvaa koronapandemiakriisiä armottomaksi. Se on jo läpivalaissut yhteiskuntiemme vahvuudet ja epäkohdat, Urpilainen sanoo tiedotustilaisuudessa.

”Tasa-arvoiset yhteiskunnat, joissa ihmisillä on hyvä pääsy peruspalveluihin, kuten terveydenhuoltoon, pärjäävät paremmin myös tässä kriisissä. Samaan aikaan on selvää, että jälleen kerran käy niin, että heikoimmat – on kyse sitten yhteiskunnista tai heikoimmista ihmisistä yhteiskunnissamme – kokevat kriisin raskaimmin”, Urpilainen täydentää sähköpostitse.

Rahoituksesta 16,6 miljardia euroa on lisätukea koronasta kärsiville ja siitä toipuville maille. Valtaosa yli sadan miljardin rahoituspotista eli ehdotuksen mukaan noin 86 miljardia euroa, jaetaan EU:n naapuruus- kehitys- ja kumppanuusohjelman kautta. Urpilaisen mukaan rahan jakosuhteet päätetään vasta myöhemmin.

Osa rahoituksesta tulee viime viikolla ehdotetun elpymisrahaston kautta. Päätös 750 miljardin euron elpymis- ja hätärahoituksesta tehdään yhdessä budjettipäätöksien kanssa.

Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat maailman suurin kehitysrahoittaja. Komissio ehdottaa EU:n kehitysapurahoituksen nostoa 14,8 miljardiin euroon. Samalla EU:n kriisirahoituksesta komissaari Janez Lenarčič muistutti, ettei panostus tule todennäköisesti riittämään.

”Kehitysrahoitus on ollut riittämätön jo pitkään, eikä apua ole saatu edes akuutteihin tarpeisiin. Samaan aikaan kun katsomme eteenpäin, tarpeet tulevat kasvamaan dramaattisesti”, Lenarčič sanoi tiedotustilaisuudessa.

Jo ennen koronapandemiakriisiä YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto ennusti, että vuodesta 2020 tulee pahin vuosikymmeniin. Avustettavien määrä kasvaa vuonna 2020 YK:n mukaan ennätykselliseen 168 miljoonaan ihmiseen.

Lenarčič muistutti myös pakolaisten suuresta määrästä. Nyt yli 70 miljoonaa ihmistä elää paenneena kotoaan, mikä on suurin määrä sitten toisen maailmansodan.

Urpilainen muistuttaa, että olosuhteet ja haasteet yli 120 kumppanimaassa vaihtelevat suuresti. Koronakriisi tuo mukanaan ensin terveyskriisin, ja sen jälkeen taloudellisia ja sosiaalisia haasteita.

EU:n kumppanuustyössä painotetaan Urpilaisen mukaan vihreää kasvua ja digitaalisuutta, mutta painotus on vaikeimmassa asemassa olevissa maissa. Perustaa pitää vahvistaa, jotta maat ovat vahvempia seuraavissa kriiseissä.

Urpilaisen omia painopisteitä ovat eriarvoisuuden vastainen työ sekä nuorten ja naisten aseman korostaminen. Nuoret ovat tulevaisuuden päättäjiä, hän muistuttaa.

Komissio on vähitellen siirtymässä pois etätöistä, mutta valtaosa asioista hoidetaan puhelimitse ja videoyhteydellä. Urpilainen toivoo, että pääsisi jo kesällä tapaamaan kumppanimaiden edustajia henkilökohtaisesti.