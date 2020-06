Syyrian presidentin Bashar al-Assadin luulisi olevan vahvemmilla kuin koskaan aiemmin pitkän sisällissodan aikana. Sen sijaan hänen asemansa vaikuttaa hankalimmalta ainakin viiteen vuoteen.

Niin ei pitäisi olla, sillä yhdeksän vuotta kestänyt sota on käytännössä ratkennut Assadin hallinnon sotilaalliseen voittoon. Tämän on varmistanut Venäjä, joka toi ilmavoimansa Syyrian armeijan tueksi vuonna 2015.

Taistelut viimeisessä merkittävässä kapinallistaskussa, Idlibin alueella Turkin rajalla, ovat pääosin rauhoittuneet tulitaukoon, jonka Venäjä ja Turkki kätilöivät maaliskuussa.

Koillis-Syyriaa, kolmasosaa maasta, ovat jo pitkään hallinneet kurdijoukot. Ne eivät koskaan nousseet suoraan Assadia vastaan vaan puolustivat kurdien asuinseutuja ja valtasivat myöhemmin alueita jihadistijärjestö Isisiltä.

Oikeastaan juuri tilanteen vakiintumisen takia Venäjä odottaa entistä hanakammin Assadilta myönnytyksiä, joihin hän ei taida suostua.

Syyrian tuleva hallinto ei voi saada laajaa tunnustusta, ellei Assad taivu jonkinlaiseen vallanjakoon. Ilman sitä kansainvälinen yhteisö ei rahoita maan jälleenrakennusta, mihin ei riitä paukkuja Venäjällä tai Assadin toisella tärkeällä liittolaisella Iranilla. Sen sijaan Venäjä odottaa vesi kielellä jälleenrakennushankkeiden urakkasopimusten jakoa.

”Assadin hallinto on pysynyt Moskovalle hankalana ja yhteistyökyvyttömänä kumppanina, joka ottaa ja ottaa mutta antaa vähän jos mitään”, kirjoitti Middle East Institute -ajatushautomon Syyrian-ohjelmajohtaja Charles Lister toukokuun alussa.

Huhtikuussa venäläiset tiedotusvälineet julkaisivat poikkeuksellisen ryppään artikkeleja, jotka syyttivät Assadin hallintoa korruptiosta ja pakkomielteestä täydelliseen sotilaalliseen voittoon, mikä vie varoja maan romahtavan talouden pelastamiselta.

”Kaikesta näkemästämme päätellen Damaskosta ei erityisesti kiinnosta osoittaa kaukokatseista ja joustavaa suhtautumista”, Venäjän entinen Syyrian-suurlähettiläs Aleksandr Aksenjonok kirjoitti konservatiivisen ajatushautomon Valdai-klubin sivuilla.

Venäjä ei ole hylkäämässä Assadia, koska riippuvuussuhde on molemminpuolinen. Presidentti Vladimir Putinin hallinnossa on kuitenkin tuskastumista Assadin uppiniskaisuuteen, arvioi professori Nikolai Surkov Moskovan valtiollisesta kansainvälisten suhteiden instituutista yhdysvaltalaiselle The Washington Postille viime viikolla.

Surkov korosti, että Venäjäkin näkee Assadin yksinvaltaa kaventavat uudistukset ”keskeisenä ehtona todelliselle ja kestävälle sovinnolle”.

Assadin asemaa koettelee myös Syyrian alaviitti­eliitin valtataistelu, joka lävähti hiljattain julkisuuteen.

Alaviitit ovat etnis-uskonnollinen ryhmä, jonka uskonto lasketaan useimmiten shiialaisen islamin haaraksi, vaikka se on ottanut vaikutteita useista uskonnoista.

Alaviitteja oli ennen sotaa noin 12 prosenttia Syyrian väestöstä, mutta osuus on saattanut nousta jopa viidellä prosenttiyksiköllä miljoonien sunnimuslimien paettua maasta. Vähemmistöasemastaan huolimatta alaviitit ovat miehittäneet Syyrian armeijan johtopaikkoja siitä lähtien, kun Bashar al-Assadin isä Hafez al-Assad kaappasi vallan vuonna 1970.

Huhti–toukokuun vaihteessa Syyrian rikkain mies Rami Makhluf, alaviitti hänkin, hyökkäsi Facebook-videoilla Assadin hallintoa vastaan, koska hänen omistamansa Syriatel-mobiiliverkkojätti on korruptiotutkinnan kohteena. Viranomaiset vaativat yhtiöltä noin 160 miljoonan euron verosaatavia ja pidättivät sen työntekijöitä.

Jo viime vuonna viranomaiset jäädyttivät Makhlufin varoja, hajottivat häneen kytkeytyviä aseryhmiä ja ottivat hallintaansa hänen hyväntekeväisyysjärjestönsä, joka on tukenut sotaveteraaneja, kertoi uutistoimisto AFP.

Ennen sotaa Makhlufin hallinnassa arvioitiin olevan peräti 60 prosenttia Syyrian taloudesta. Korruptioleima ei ole hänelle uusi, mutta hän on ollut suosittu alaviittien keskuudessa hyväntekeväisyytensä takia.

Yhdysvallat ja EU ovat asettaneet Makhlufia vastaan talouspakotteita. Häntä on pidetty Assadin sotaponnistusten merkittävänä rahoittajana.

”Kuka olisi uskonut, että turvallisuusvirastot kääntyvät Rami Makhlufin yrityksiä vastaan, kun hän on ollut näiden suurin sponsori läpi sodan?” Makhluf kysyi yhdellä videollaan.

Nainen katseli puhelimestaan Rami Makhloufin julkaisemaa Facebook-videota Damaskoksessa toukokuussa.

Makhluf, 50, ja Assad, 54, edustavat Syyrian mahtiperheitä, jotka ovat sekoittuneet keskenään. He ovat serkkuja Assadin äidin kautta, ja myös Makhluf on laskettu vallan sisäpiiriläisiin – siis ennen viimeaikaisia tapahtumia.

Makhlufin päätös purkaa kiukkuaan sosiaalisessa mediassa osoitti, että hänen suora yhteytensä Assadiin on katkennut. Hän vihjasi, että presidentti suosii vaimoaan, britti- ja sunnitaustaista Asma al-Assadia, 44, jonka yritykset ja säätiöt ovat syöneet Makhlufin monopolia niin telealalla kuin veteraaniavussa.

Syyrian presidentin vaimo Asma al-Assad (oik.) tapasi venäläisperheitä Damaskoksessa heinäkuussa 2018.

”Syyrian valtasuku ei ollut koskaan aiemmin pessyt likapyykkiään tällä tavalla julkisesti”, asiantuntija Lina Khatib arvioi Financial Times -lehdelle. Hän on Lähi-idän- ja Pohjois-Afrikan-ohjelmajohtaja brittiläisessä Chatham House -ajatushautomossa.

Tapahtumia on arvioitu repivimmäksi yhteenotoksi valtaklikin sisällä sitten Hafez al-Assadin veljen Rifaat al-Assadin vallankaappausyrityksen vuonna 1984.

Ainakin virallisesti asia liittyy hallinnon kiristämään kamppailuun korruptiota vastaan.

”Tarkoitus on vain katkoa puut, jotka ovat kasvaneet liian korkeiksi”, Syyriaan perehtynyt apulaisprofessori Fabrice Balanche ranskalaisesta Lyon 2 -yliopistosta kuvaili Makhlufin valikoitumista kohteeksi AFP:lle.

Joidenkin arvioiden mukaan Venäjä olisi vähintään epäsuorasti tämänkin asian takana, koska se olisi painostanut Assadia maksamaan muutaman miljardin euron sotavelkansa takaisin, ellei muuten niin nyhtämällä rahat rikkaimmilta liikemiehiltä.

Korruptio on myös kansan suurimpia suuttumuksen aiheita. Taistelut ovat ajaneet miljoonia syyrialaisia kurjuuteen, mutta sotataloudessa jotkut ovat rikastunut entisestään.

YK:n alainen Maailman ruokaohjelma (WFP) varoitti toukokuussa, että ravinnonsaanti on epävarmaa ennätykselliselle 9,3 miljoonalle syyrialaiselle. Perusruokatarpeiden hinta on kaksinkertaistunut viime vuodesta.

Ilman talouden tervehdyttämistä sodan juurisyyt kuten kansan tyytymättömyys elintasoon ja korruptioon pysyvät entistä pahempina. Etelä-Syyriassa Daraan maakunnassa, joka aikanaan nousi ensimmäisenä Assadia vastaan, on viime aikoina kytenyt uusia kapinan siemeniä. Viranomaisiin on kohdistunut iskuja ja sieppauksia, vaikka alue on armeijan hallinnassa.

”Assad tietää, että voittaakseen taloudellisen taistelun hänen pitää päästä eroon korruptoituneista nimistä, vaikka nämä olisivat perheenjäseniä. Tässä hänellä on Venäjän ja omien asevoimiensa tuki”, arvioi syyrialainen Kamal Alam, joka opettaa sotahistoriaa Lähi-idän eri maiden sotilaskouluissa.

Venäjä ei hylkää Assadia hetken kuohujen takia, koska se on tukenut Syyrian hallintoa ja armeijaeliittiä 1960-luvulta asti, kirjoitti Alam yhdysvaltalaisessa The National Interest -aikakauslehdessä viime viikonloppuna.

Venäjän pitkästä tähtäimestä kertonee esimerkiksi uutistoimisto Interfaxin uutinen viime viikolta: Putin pyysi ulko- ja puolustusministeriötä selvittämään uusien sotilastukikohtien hankkimista Syyriasta.