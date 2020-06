Kymmenettuhannet ihmiset osoittivat mieltään rasismia ja poliisiväkivaltaa vastaan eri puolilla Yhdysvaltoja tiistai-iltana paikallista aikaa jo toista viikkoa.

Suuria marsseja oli ainakin Los Angelesissa, Philadelphiassa, Atlantassa, New Yorkissa ja Washingtonissa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Monessa suurkaupungissa on voimassa ulkonaliikkumiskieltoja, mutta se ei ole estänyt ihmisiä osoittamasta mieltään. Washingtonissa ihmiset jäivät tiistaina kaduille, muun muassa Valkoisen talon vieressä sijaitsevaan Lafayette-puistoon, siitä huolimatta, että voimassa oli ulkonaliikkumiskielto, Reuters kertoo. Myös New Yorkissa ihmisiä jäi osoittamaan mieltään ulkonaliikkumiskiellon alettua, vaikka väki jonkin verran hajaantuikin, kertoo sanomalehti The New York Times.

Mielenosoitukset eivät rajoitu vain suurkaupunkeihin. Esimerkiksi noin 12 000 asukkaan Brattleborossa Vermontin osavaltiossa parisataa ihmistä osallistui mielenilmaukseen, kertoi paikallinen sanomalehti Brattleboro Reformer.

Osassa kaupunkeja mielenosoitukset ovat viikon mittaan olleet päiväaikaan rauhallisia, mutta saaneet illalla ja yöllä myös ryöstelijöitä ja varkaita käyttämään tilaisuutta hyväkseen.

New Yorkissa pormestari Bill de Blasio päätti tiistaina jatkaa öistä ulkonaliikkumiskieltoa 7. kesäkuuta asti, kun kaupungissa oli ollut väkivaltaa ja ryöstelyä mielenosoitusten aikana. Ulkonaliikkumiskielto on voimassa iltakahdeksasta aamuviiteen.

Presidentti Donald Trump jatkoi maanantaina aloittamaansa tiukkaa suhtautumista mielenosoituksiin, muun muassa vaatien sotilaita puuttumaan mielenosoituksiin. Hän haluaisi asevoimien reserviläisjoukot esimerkiksi New Yorkin kaduille.

”New York, kutsukaa kansalliskaarti. Alamaailma ja epäonnistujat repivät teidät”, hän vaati Twitterissä tiistai-iltana Suomen aikaa.

Washingtonin seudulle Yhdysvaltojen puolustusministeriö lähetti noin 1 600 armeijan sotilasta, ilmoitti puolustusministeriö Reutersin mukaan.

Yhdysvaltojen rasismin vastaiset mielenosoitukset käynnisti afrikkalaisamerikkalaisen miehen George Floydin kuolema kovaotteisten poliisien käsissä runsas viiko sitten. Kuolinsyytutkijat pitävät Floydin kuolemaa henkirikoksena. Tapauksen on tulkittu kertovat rakenteellisesta rasismista poliisien keskuudessa ja laajemminkin yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa.