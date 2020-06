Ruotsin viimeisimmät Pisa-tulokset näyttävät perustuvan vääristeltyihin lukuihin, kertoo Expressen-lehden tekemä selvitys.

Lehden mukaan suuri määrä maahanmuuttajaoppilaita on jätetty pois testistä vastoin Pisa-kokeen kansainvälisiä sääntöjä. Luvut myös viittaavat siihen, että heikolla kielitaidolla varustettuja Ruotsissa syntyneitä toisen polven maahanmuuttajia on jätetty pois kokeesta.

Expressenin löytämät epäjohdonmukaisuudet koskevat viime vuonna julkistettua Pisa-vertailua, jonka koe tehtiin keväällä 2018. Kokeessa keskityttiin lukutaitoon.

Teollisuusmaiden järjestön OECD:n sääntöjen mukaan oppilaan testituloksen voi poistaa lopullisesta otoksesta, jos oppilaan kielitaito on puutteellinen. Ruotsin tapauksessa kielitaidon puutteellisuudella viitataan oppilaisiin, jotka ovat opiskelleet ruotsia alle vuoden.

Oppilaiden, jotka ovat opiskelleet ruotsia vuoden tai yli, tulisi siis osallistua testiin.

Expressenin selvityksen mukaan ulkomaalaistaustaisia oppilaita jätettiin virheellisesti pois testistä, vaikka he olisivat opiskelleet ruotsia yli vuoden. Lehden mukaan Ruotsin opetusvirasto on tehnyt virheellisiä laskelmia yrittäessään kartoittaa virheen laajuutta.

Kun tulokset julkaistiin viime joulukuussa, maan opetusvirasto myönsi, että maahanmuuttajat ovat otoksessa aliedustettuina. Viraston mukaan se ei kuitenkaan olisi vaikuttanut tuloksiin suuresti.

Pisa on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja tuloksista kansainvälisessä vertailussa. Lehti arvioi, että jos kielitaitoon liittyvää sääntöä olisi seurattu, Ruotsin tulokset Pisa-vertailussa olisivat nykyistä huonommat.

”Kyseessä näyttää olevan vakava menetelmävirhe, joka on systemaattisesti parantanut keskiarvoa. Opetusvirasto on käyttänyt tätä korotettua keskiarvoa antaakseen liian positiivisen kuvan ruotsalaisen koulun kehityksestä”, sanoo lehden haastattelema taloustieteen professori Magnus Henrekson, joka on tutkinut Ruotsin koulujärjestelmän kehittymistä.

Yhteensä Ruotsi poisti kokeesta 11 prosenttia oppilaista, eniten vertailumaista. Kokeesta poiston syynä voi olla kielitaidon lisäksi jokin häiriö tai fyysinen vamma. Ruotsi ei viimeisimmässä vertailussa erotellut syitä, miksi oppilas on poistettu. Vuonna 2015 häiriön tai fyysisen vamman vuoksi kokeesta poistettiin 2,5 prosenttia oppilaista, kertoo Expressen.

Expressenin selvityksen mukaan maan opetusviraston omat tilastot näyttävät, että Ruotsi poisti kielitaidon vuoksi suuremman määrän oppilaita kuin Ruotsin kouluissa oli juuri maahan saapuneita 15-vuotiaita kokeen aikaan.