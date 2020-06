Natsijohtaja Adolf Hitlerin synnyinkoti aiotaan neutralisoida muuttamalla poliisiasemaksi Itävallassa. Arkkitehtisuunnitelmat Braunau am Innin kaupungissa lähellä Saksan rajaa sijaitsevalle rakennukselle julkistettiin tiistaina.

Suunnitelmassa vaaleankeltaiselle talolle tehdään kosmeettisia muutoksia julkisivuun sekä uusi katto. Suunnitelma on arkkitehtitoimisto Marte.Marten tekemä.

Talon remontin on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2023 ja hintaa sille kertyy viisi miljoonaa euroa.

Itävallan sisäministeriö tiedotti jo viime marraskuussa tekevänsä Hitlerin synnyinkodista poliisiaseman.

”Se on kaikkein sopivin käyttötarkoitus [rakennukselle]. Miksi? Koska poliisit ovat perusoikeuksien ja vapauksien suojelijoita”, Itävallan sisäministeri Karl Nehammer perusteli ratkaisua tiistaina lehdistötilaisuudessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Hitler syntyi talossa huhtikuussa 1889, mutta asui siellä Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan vain joitakin viikkoja. Hitlerin perhe muutti pois Braunau am Innistä pojan ollessa kolmevuotias.

Toisen maailmansodan aikaan natsit käyttivät tiloja taidegalleriana.

Kiinteistön neutralisointi on helpotus Itävallalle, joka on vääntänyt rakennuksen kohtalosta vuosikymmeniä. Talosta on myös pelätty muodostuvan äärioikeistolaisten ja Hitlerin ihailijoiden pyhiinvaelluskohde.

Kiinteistön omisti pitkään Gerlinde Pommer, joka kieltäytyi kolmen vuosikymmenen ajan myymästä taloa valtiolle. Sisäministeriö on vuokrannut taloa vuodesta 1972. Valtio maksoi rakennuksesta vuokraa lähes 5 000 euroa kuukaudessa vuoteen 2011 asti, jolloin Pommer kieltäytyi tekemästä välttämättömiä peruskorjauksia. Siitä lähtien talo on ollut tyhjillään.

Pommer suostui kauppaneuvotteluihin vuonna 2014, mutta hinnasta ei syntynyt sopua. Valtio pakkolunasti talon vuonna 2017.