Berliini

Berliinissä on tapahtunut käänne, terveysasioista vastaava Berliinin senaatin jäsen Dilek Kalayci sanoi tiistaina.

Käänne huonompaan, sillä koronaviruksen tartuttavuusluku oli noussut tiistaina lähelle kahta (1,95). Se tarkoittaisi, että jokainen tartunnan saanut levittää virusta kahdelle uudelle ihmiselle.

Luku on laskennallinen, ja se perustuu uusien tartuntojen ilmaantuvuustahtiin. Koko Saksan tasolla luku on tällä hetkellä 0,87.

Käänne Berliinissä on todellinen, mutta se täytyy suhteuttaa siihen, että tilanne on ollut viime ajat varsin hyvä – ja siihen, että tartuntojen määrä on todella ajateltu Saksassa nujertaa.

Aktiivisia koronavirustapauksia on Berliinissä tällä hetkellä 300, ja niistä tiistaina tulleita uusia tapauksia on 35.

Osassa Berliiniä on nyt lehtitietojen mukaan valjastettu armeija avuksi jäljittämään tartuntaketjuja, jotta niiden lisääntyminen ei karkaa käsistä. Saksan terveysviranomaiset ovat pandemian takia edelleen lujilla, vaikka sairastavuustilanne on helpottunut. Tartuntaketjujen jäljitys kysyy paljon työvoimaa.

Uutta tartuntaketjua pelätään nyt sunnuntaina järjestetystä ”teknomielenosoituksesta”. Tapahtuma osoittaa, miten epäluontevaa ja raskasta välimatkaohjeistuksen noudattaminen on varsinkin monille nuorille aikuisille.

Vajaan neljän miljoonan asukkaan Berliinissä kyseessä on vain yksi tapahtuma. Sen vakavasti ottaminen kertoo siitä, miten vakavasti viranomaiset Saksassa edelleen suhtaudutaan pandemiaan.

Viime viikonlopuksi Berliinissä poistettiin osallistujamäärärajoitus mielenosoituksista, ja mielenosoituksia järjestettiinkin paljon. Teknokulttuurin puolustajien mielenosoituksesta tuli tiivistunnelmainen kaljakellunta, jossa 1,5 metrin etäisyysvaatimus ei tietenkään toteutunut. Tapahtuma herätti paljon kritiikkiä jälkikäteen.

Berliini on kuuluisa teknoklubeistaan. Teknon ja klubikulttuurin takia monet nuoret muuttavat Berliiniin ja matkustavat sinne uudestaan ja uudestaan. Klubit ovat iso osa Berliinin identiteettiä.

Kesäisin tekno raikuu myös puistoissa. Nyt, kun Berliinissä on helle, puistot ja järvet ovat täynnä ihmisiä. Maauimaloista vain osa auki ja niitä koskevat tiukat rajoitukset.

Klubit joutuvat vielä odottamaan: ne ovat todennäköisesti viimeisiä paikkoja, jotka aukeavat pandemiarajoitusten jälkeen.

Berliinin teknoklubien etujärjestö sanoi alkuviikosta, että sunnuntain tapahtuma oli ristiriidassa järjestön periaatteiden kanssa ja pyysi kaikki tapahtumaan osallistuneita eristämään itsensä muista ihmisistä pariksi viikoksi varmuuden vuoksi.

Uusien tartuntojen absoluuttinen määrä tai tehohoidossa olevien määrä ei ole Berliinissä muuttunut olennaisesti, joten kokonaisuutena kaupungin tilanne on rauhallinen, eikä esimerkiksi baarien avautumista tällä viikolla peruttu.

Koko Saksan tasolla uusia koronavirustartuntoja on ollut viimeisen viikon aikana 100 000 asukasta kohden 3,4. Suomessa vastaava luku on nyt 4. Saksassa ei silti juuri missään – paitsi ehkä siinä satunnaisessa teknoa jumputtavassa kumiveneessä – tunnu siltä, että pandemia olisi jo pian ohi. Vapaus on lisääntynyt, mutta tarkkojen sääntöjen puitteissa.

Saksa on tullut tunnetuksi tarkoista rajoitustoimistaan pandemian aikana, ja suureen väkilukuunsa nähden se on selvinnyt hyvin. Osa rajoituksista on poistettu, mutta esimerkiksi koulujen ja päiväkotien aukiolo on edelleen rajoitettua sillä perusteella, että lapset eivät pysty noudattamaan hygienia- ja etäisyyssääntöjä.

Saksassa on nyt nähty, että säännöistä lipsuminen todella johtaa tartuntapurskahduksiin.

Uusin esimerkki on Göttingenin kaupunki Ala-Saksin osavaltiossa. Yli kolmesataa ihmistä on nyt tiukassa kotikaranteenissa, koska yhteen shisha-baariin ja ramadanin päätösjuhlintaan liittyvä virusesiintymä on tartuttanut ainakin 80 ihmistä ja altistanut virukselle monia.

Tällä viikolla kaupungin kaikki koulut ja viisi päiväkotia on suljettu, jotta mahdollisesti altistuneet voidaan testata.

Vastaavia paikallisia epidemioita on havaittu ainakin kahden karismaattisen seurakunnan jäsenten keskuudessa.

Tartuntapurskahduksista huolimatta Saksassa ei ole vielä otettu takapakkia suunnitellusta avautumisesta.

Keskiviikkona ulkoministeri Heiko Maas kertoi, että Saksa purkaa suunnitellusti matkustusrajoituksen 31 Euroopan maahan 15. kesäkuuta alkaen.

Toisen epidemia-aallon uhka leijuu ilmassa, mutta Saksa uskoo kattavan tartuntaketjujen jäljittämisen ja tartunnalle altistuneiden eristämisen toimivan. Maskien käyttö on pakollista käytännössä kaikissa julkisissa tiloissa, eikä niistä luopumista edes harkita.

Keskieurooppalaisen arkisen käytöskulttuurin pitäisi lähestyä nyt aasialaista kunnioituksen ja välimatkojen kulttuuria, jossa maskien käyttö tietyissä tilanteissa on pysyvä tapa, immunologian professori Michael Meyer-Hermann sanoi keskiviikkona Süddeutsche Zeitungissa.

Viikonlopuksi helteen on ennustettu väistyvän. Se saattaa helpottaa aasialaista ajattelua myös teknokansalla.