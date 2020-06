Tansanialainen Immaculata Mwanja aloitti vapaaehtoisena, jatkoi data-analyytikoksi ja on nyt järjestönsä paikkatietoasiantuntija.

Valkokankaalla näkyy kartta, jossa sininen alue luikertelee mereltä pitkälle kaupunkiin. Se on Dar es Salaamin tulva-alue. Sinisen värin ympärillä on pyörylöitä, joissa on keltaista ja vihreää. Keltainen merkitsee paikkoja, jotka ovat riskissä jäädä veden alle.

Karttaa esitellään Avoimen datan päivässä Tansanian Dar es Salaamissa maaliskuussa. Yksi kartan tekijöistä on Immaculata Mwanja. Hän työskentelee operatiivisena johtajana ja paikka-asiantuntijana järjestössä, joka ratkaisee Tansanian ongelmia avoimen lähdekoodin kartoilla.

”Tulvat aiheuttavat kodittomuutta, tautien leviämistä ja kuolemia. Karttojen avulla tilanne on jo vähän parantunut, koska ihmiset ovat oppineet missä ei kannata asua”, Mwanja kertoo.

Dar es Salaam on Tansanian suurin kaupunki, jossa on yli kuusi miljoonaa asukasta. Tulvat ovat siellä jokavuotinen riesa sateiden aikaan. Vuoden isoimmat sateet alkavat maaliskuussa, ja silloin alkaa myös tulvia.

Immaculata Mwanja uskoo, että avoin data voi olla avain köyhien maiden kehittymiseen.

Viime vuoden maaliskuussa Immaculata Mwanja ja hänen järjestönsä Open Map Development Tanzania auttoi Punaista Ristiä evakuoimaan kaupungin asukkaita oikeisiin paikkoihin.

Virallista evakuointisuunnitelmaa ei ensin ollut, vaan ihmiset pakenivat naapureilleen, kouluille tai sairaaloihin. Eri avustusjärjestöt yrittivät keksiä mahdollisimman turvallisia evakuointipaikkoja.

”Me näytimme kartaltamme, mitkä alueet ovat pahimmassa tulvariskissä, ja järjestöt laittoivat vapaaehtoisensa töihin”, Mwanja kertaa.

Miten tällaiset kartat sitten tehdään?

Kaikki perustuu avoimen lähdekoodin sovellukseen, johon jokainen voi lisätä tietoja. Metodin swahilinkielinen nimi on Ramani huria, eli ilmainen kartta. Dar es Salaam kasvaa niin huimaa vauhtia, että tavallinen kartoitus ei pysy perässä.

Ramani hurian idea on kouluttaa opiskelijoita ja paikallisaktiiveja lisäämään kartalle omien asuinalueidensa tietoja. Näiden tietojen perusteella kaupungista voidaan tehdä turvallisempi kaikille.

Immaculata Mwanjan mukaan tavoitteena on lopulta tehdä muutoksia ympäristöön niin, ettei asukkaita tarvitse enää evakuoida joka vuosi.

”Sen sijaan että veisimme ihmisiä paikasta toiseen, voimme esimerkiksi laajentaa jokea, että vesi ei nousisi kaduille asti”, Mwanja selittää.

Jotta kartoista olisi suurin mahdollinen hyöty, vapaaehtoiset lisäävät niille talojen ja teiden lisäksi merkintöjä viemäreistä sekä kunkin alueen maaperästä.

Tukkiutunut viemäri pahentaa tulvariskiä ja kertoo usein huonosta jätehuollosta. Siksi jätekeräyspisteitä paikantaa oma vapaaehtoisryhmänsä. Näiden karttojen tietoja yhdistämällä saadaan käsitys siitä, mitkä alueet ovat suurimmassa riskissä jäädä veden valtaan.

Kartat ja kartoittajat ovat tulleet tarpeeseen myös koronaan varautumisessa.

Immaculata Mwanja aloitti itsekin työt Ramani huria -projektissa vapaaehtoisena kartoittajana. Siitä on viisi vuotta, ja silloin koko hanke oli vasta alkanut.

Mwanja opiskeli kaupunkisuunnittelua yliopistossa, ja teki harjoittelunsa samassa projektissa. Sittemmin hän eteni data-analyytikoksi ja siitä operatiiviseksi johtajaksi.

”Haluan nähdä, miten ihmiset saavat apua. Uskon, että pystymme vähentämään tulvia entisestään. Avoin data on tie eteenpäin”, Mwanja sanoo.

Tansanian tulvien hallinnassa ja siihen kouluttamisessa tekee osansa myös Turun yliopiston koordinoima Tanzania Resilience Academy.

Sen myötä Ramani huria -metodi on viety neljään tansanialaiseen yliopistoon niin, että yhä useampi opiskelija voi tehdä paikkatietoon ja kaupunkisuunnitteluun liittyvän harjoittelunsa osallistumalla kartoittamiseen. Maailmanpankin rahoittama Resilience Academy tuottaa myös verkkomateriaaleja yliopistojen opetuskäyttöön ja ylläpitää karttapalvelua, josta Dar es Salaamin ja Sansibarin paikkatiedot saa otettua riskinhallinnan tarpeisiin.

Kartat ja kartoittajat ovat tulleet tarpeeseen myös koronaan varautumisessa. Karttoihin kerätään nyt vapaaehtoisten avulla tietoja siitä, missä ovat miljoonakaupungin ruuhkaisimmat paikat. Se auttaa hahmottamaan tartuntojen leviämistä ja kohdistamaan valistusta oikeisiin paikkoihin.

Open Map Development Tanzania on järjestö, joka saa rahoitusta esimerkiksi Maailmanpankilta. Se kuuluu kansainväliseen avoimen datan kartoittamisen kattojärjestöön.

Myös Tansanian hallinto on noteerannut tärkeän työn: Immaculata oli helmikuussa kouluttamassa maan katastrofinhallintayksikköä avoimien karttojen hyötyihin.

”He ymmärsivät, mistä on kyse. Päätimme jatkaa yhteisten työpajojen pitämistä.”