Kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime vuonna mustan demokraattipuolueen kongressiedustajan Elijah Cummingsin olevan kotoisin ”iljettävästä rottien ja jyrsijöiden valtaamasta sotkusta” eli enemmistöltään mustien asuttamasta Baltimoresta, hänen tulkittiin puhuvan rasistiseen sävyyn.

Trump kuitenkin kiisti, että hän olisi rasisti, kuten hän on tehnyt usein aiemminkin. Samassa yhteydessä hän syytti Cummingsia rasistiksi, jonka kannattaisi käyttää enemmän energiaansa vaalipiirinsä ”sotkun siivoamiseen”.

Kun valkoisten ylivaltaa edistäneen Ku Klux Klanin entinen johtaja David Duke ilmaisi tukevansa Trumpia presidentiksi vuonna 2015, Trumpilta kysyttiin, haluaisiko hän torjua Duken hänelle tarjoaman tuen. ”En tiedä mitään hänestä”, Trump totesi haastattelussa.

Tämä ei pitänyt paikkansa. Yhdysvaltain media kaivoi saman tien tietoonsa, että Trump oli jo vuonna 1991 antanut lausuntoja Dukesta. Veteraanihaastattelija Larry King kysyi silloin, mitä mieltä Trump oli siitä, että Duke oli saanut 55 prosenttia valkoisten äänistä Louisianan kuvernöörinvaaleissa, jotka Duke kuitenkin hävisi.

Donald Trump New Yorkin keskuspuistossa 80-luvun loppupuolella.

”Minua inhottaa se, mistä se kertoo. Mutta luulen, että se kielii siitä, että tässä maassa on paljon vihaa”, Trump totesi haastattelussa.

Sanat tuntuvat 29 vuotta myöhemmin suorastaan profeetallisilta: Yhdysvalloissa on paljon vihaa, joka kumpuaa eri roturyhmien hankalasta rinnakkaiselosta. Ja onhan sitä ollut jo satojen vuosien ajan.

Myöhemmissä haastatteluissa Trump pyrki ottamaan selvän pesäeron Dukeen muun muassa syyttämällä häntä ”kiihkoilijaksi ja rasistiksi”. Vuonna 2016 Trump ilmoitti presidentinvaalikampanjansa yhteydessä, että hän irtisanoutuu kaikkien valkoisten ylivaltaa ajavien ryhmien tuesta.

Nämä kaksi esimerkkiä kertovat siitä, että Trumpin tapa puhua rotuun liittyvistä asioista on ollut haparoivaa nuorallatanssia jo vuosikymmenien ajan. Tämä on erityisen ongelmallista nyt, kun mielenosoitukset ja mellakat repivät Yhdysvaltoja ja maassa olisi tilausta kansaa yhdistävälle ja rauhoittavalle isähahmolle. Kuohunta sai alkunsa, kun valkoinen poliisi surmasi aseistamattoman mustan miehen Minnesotassa.

Trumpista ei ainakaan aiempien kyselyjen perusteella ole tuoksi isähahmoksi. Kun amerikkalaisilta kysyttiin viime vuoden kesänä, onko Trump heidän mielestään rasisti, 51 prosenttia kansasta vastasi kyllä ja 45 prosenttia ei.

Kuten miltei kaikessa Yhdysvalloissa, vastaajien kannat vaihtelivat suuresti puoluekantojen mukaan. Republikaaneista Trumpia piti rasistina vain 8 prosenttia, kun demokraattien parissa osuus oli 86 prosenttia.

Kun sama kysymys esitettiin mustille tämän vuoden tammikuussa, heistä 83 prosenttia sanoi pitävänsä presidenttiä rasistina. Vuoden 2016 presidentinvaaleissa vain 8 prosenttia mustista äänesti Trumpia.

Ehkä joillakin vastaajilla oli mielessään Trumpin pessimistiset sanat mustien tilanteesta, kun hän yritti kampanjansa aikana saada heitä äänestämään itseään. ”Mitä hemmetin hävittävää teillä voisi olla, jos kokeilette jotain uutta, kuten Trumpia? Te elätte köyhyydessä, kouluistanne ei ole mihinkään, teillä ei ole töitä, 58 prosenttia nuoristanne ovat työttöminä.”

Trumpin vastustajilla on tapana nähdä rasismia suunnilleen kaikessa, mitä Trump tekee. Kun hän twiittasi äskettäin olevansa valmiina usuttamaan ”säälimättömät koirat” mellakoitsijoiden kimppuun, tämä nähtiin viittauksena Yhdysvaltain rotuerottelun aikoihin, kun poliisi käytti koiria mustien mellakoitsijoiden taltuttamiseen.

Ehkä merkillepantavaa on, että Trump syntyi nyky-Yhdysvaltoihin verrattuna aivan erilaiseen maahan vuonna 1946. Tuolloin monissa osavaltioissa oli vielä voimassa rotuerottelulakeja, eikä mustilla ollut vielä täysiä poliittisia oikeuksia. Trump oli 20-vuotias, kun Yhdysvaltain korkein oikeus laillisti päätöksellään Loving v. Virginia koko maassa valkoisten ja mustien väliset avioliitot.

Ensimmäinen rasismiin liittyvä tunnettu Trump-kohu on vuodelta 1973. Tuolloin hänet haastettiin oikeuteen siitä, että hänen kiinteistöyhtiönsä ei ollut suostunut vuokraamaan asuntoja mustille. Juttu päättyi sovitteluratkaisuun, kunnes se johti uuteen oikeusjupakkaan, koska Trumpin sanottiin rikkoneen sovitteluratkaisun lupauksia.

Wikipediassa niistä on koottu oma laaja erikoisartikkelinsa ”Donald Trumpin rodulliset näkemykset”

Tunnetuin poliitikkoaikoja edeltävä, rotuun kytkeytyvä kohu oli se, kun Trump vaati vuonna 1989 koko sivun sanomalehti-ilmoituksissa kuolemantuomion palauttamista New Yorkin osavaltioon. Hän oli suivaantunut tapauksesta, jossa viittä tummaihoista nuorta epäiltiin valkoisen naisen raiskauksesta New Yorkin keskuspuistossa.

Teinipojat tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin, mutta heidät todettiin syyttömiksi vuonna 2002. Oikea raiskaaja oli tunnustanut ja uhrista löydetty dna-näyte vahvisti tunnustuksen oikeaksi. Siitä huolimatta vielä viime vuonna Trump kommentoi, että väärin tuomittua viisikkoa ei olisi pitänyt koskaan julistaa syyttömäksi.

Trumpiin ja rotusuhteisiin liittyviä tapauksia on niin paljon, että netin tietosanakirjassa Wikipediassa niistä on koottu oma laaja erikoisartikkelinsa ”Donald Trumpin rodulliset näkemykset”. Artikkelissa esitellään 350 lähdeviitteen voimin yhteensä 36 erilaista kohua aihepiirin tiimoilta.

Monen (liberaalin) amerikkalaisen näkemyksen mukaan Trumpin nousu presidentiksi tapahtui pitkälti avoimella tai naamioidulla rasismilla. Hän oli vuosien ajan niin sanotun Birthers-liikkeen näkyvin hahmo.

Liikkeeseen kuuluvat väittivät hanakasti, että maan ensimmäinen musta presidentti Barack Obama ei ollut syntynyt Yhdysvalloissa ja niin ollen hänellä ei ollut oikeutta palvella tehtävässään. Birtheristit istuttivat amerikkalaisiin ajatusta, että kristitty Obama olisikin todellisuudessa muslimi ja että hän olisi syntynyt isänsä kotimaassa Keniassa eikä Havaijilla.

Neljä kuukautta ennen Trumpin valintaa presidentiksi republikaaneista vain noin neljännes piti varmana tietoa, jonka mukaan Obama on syntynyt Yhdysvalloissa. Demokraateista yli 80 prosenttia uskoi Obaman syntyneen Yhdysvalloissa.

Trumpin kannattajista 65 prosenttia ajatteli Obaman olevan muslimi ja vain 13 prosenttia tiesi hänet kristityksi.

Birtherismi-aktivismi teki Trumpista näkyvän hahmon erityisesti Twitterissä, mikä rohkaisi osaltaan häntä pyrkimään presidentiksi. Kun Trump käynnisti kampanjansa viisi vuotta sitten kesäkuussa, hän suuntasi vihaisimmat sanansa meksikolaisille.

”He lähettävät ihmisiä, joilla on paljon ongelmia, ja he tuovat nämä ongelmansa meille. He tuovat huumeita. He tuovat rikollisuutta. He ovat raiskaajia. Ja jotkut heistä, oletan, ovat hyviä ihmisiä.”

Sen jälkeen hän on onnistunut tölväisemään monia Yhdysvaltain vähemmistöjä kommenteillaan, joskus useampaa yhdellä kerralla. Viime vuoden heinäkuussa hän komensi neljää tummaihoista naispuolista kongressiedustajaa menemään ”takaisin korjaamaan tilannetta niissä täysin romahtaneissa ja rikollisuuden pilaamissa paikoissa, joista tulivat”.

Naisista kolme oli syntynyt Yhdysvalloissa, kun yksi oli maahanmuuttaja Somaliasta. Heitä yhdisti kuitenkin se, että he eivät olleet valkoisia. Trumpin tukijoukot kiistivät myöhemmin, että Trump olisi käskenyt ketään menemään takaisin minnekään, vaikka alkuperäiset twiitit ovat yhä jokaisen luettavissa.

Joidenkin mielestä presidentin puheet ovat tulehduttaneet ilmapiiriä Yhdysvalloissa. The Washington Post -lehden selvityksen mukaan viharikosten määrä on kasvanut keskimäärin 226 prosenttia niillä alueilla, missä Trump on pitänyt kampanjatilaisuuksia. Viime joulukuussa liittovaltion poliisi FBI kertoi, että viranomaisten tietoon tulleiden viharikosten määrä oli vuonna 2018 noussut korkeimmilleen 16 vuoteen.

Omien lausuntojensa lisäksi Trump on twiitannut uudelleen kommentteja, joiden esittäjät kuuluvat esimerkiksi valkoisten ylivaltaa vaativiin järjestöihin, islamin vihaajiin ja salaliittoja viljeleviin uusnatsitahoihin. Hän on esimerkiksi antanut näkyvyyttä salaliittoteorialle, joka varoittaa tulevasta ”valkoisten kansanmurhasta”.

Trumpin presidenttiyden alkupuolen kohahduttavimpia tapahtumia olivat elokuun 2017 Virginian Charlottesvillen mielenosoitukset, joihin tuli runsaasti uusnatseja, kukluxklanilaisia ja muuta äärioikeistoa sekä rasismia vastustavia liberaaleja vastamielenosoittajia.

Yksi äärioikeistolainen ajoi vastamielenosoittajien joukkoon surmaten yhden naisen ja loukaten useita. Trump ei halunnut suorasanaisesti tuomita mielenosoitukseen saapunutta äärioikeiston väkeä, vaan totesi, että molemmissa mielenosoittajaleireissä oli ”oikein hienoja ihmisiä” ja kummassakin osapuolessa oli syytä.

Trumpin puheet Charlottesvillen veristen tapahtumien jälkeen rohkaisi monia äärioikeistolaisia, kuten Ku Klux Klanin entistä johtajaa David Dukea, jonka poliittisesta tuesta Trump oli aiemmin irtisanoutunut.

”Kiitos presidentti Trump rehellisyydestäsi ja rohkeudestasi kertoa totuus Charlottesvillestä ja että tuomitset vasemmistolaiset BLM:n ja antifan terroristit”, Duke totesi Twitterissä.

BLM viittaa mustien oikeuksia ajavaan Black Lives Matter -liikkeeseen, kun taas antifa on fasismia ja rasismia vastustava radikaali vasemmistolainen liike. Trump on syyttänyt antifaa viime aikojen mellakoista ja luvannut lisätä sen terroristijärjestöjen listalle.