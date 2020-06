Lääketieteellinen julkaisu The Lancet vetää takaisin tutkimuksen, jonka mukaan koronaviruspotilaille käytetty malarialääkehoito saattaa olla hengenvaarallinen ja lisätä vakavien sydänvaivojen riskiä. Lehti tiedotti tutkimuksen takaisinvedosta keskiviikkona.

Ratkaisun perusteena ovat epäselvyydet analyysiin käytettyjen potilastietojen luotettavuudesta.

Tutkimuksen nyt epäluotettaviksi julistettujen tulosten mukaan perinteistä malarialääkettä klorokiinia ja sen johdosta hydroksiklorokiinia saaneet koronapotilaat kuolevat muita potilaita useammin. Lisäksi antibiootti atsitromysiinin käyttö yhdessä näiden lääkkeiden kanssa näytti lisäävän rytmihäiriöiden ja kuoleman todennäköisyyttä.

Huolestuttavat tulokset nousivat uutisotsikoihin ympäri maailmaa. Myös HS kirjoitti tutkimuksesta. Lisäksi esimerkiksi maailman terveysjärjestö WHO keskeytti tutkimuksen pohjalta hydroksiklorokiinin testaamisen koronaviruspotilaiden hoidossa.

Pandemian aikana malarialääke on aiheuttanut runsaasti kiistaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin suositeltua sitä koronaviruksen hoitoon.

Hydroksiklorokiinia hamstrattiin Suomessakin, ja lääkärit määräsivät sitä myös itselleen ja omaisilleen.

Tulokset perustuvat väitetysti noin 96 000 potilaan hoitokertomukseen 671 sairaalasta kuudelta eri mantereelta. Datan alkuperässä ja todenmukaisuudessa on todettu kyseenalaisuuksia.

Potilastiedot on saatu terveysdata-analytiikka yhtiöltä Surgisphereltä.

Tutkimuksen julkaisun jälkeen potilastietojen todenmukaisuudesta nousi huoli tieteilijöiden keskuudessa. The Lancetin keskiviikkona julkaistussa, kolmen tutkimuksen tekijän lausunnossa tekijät kertovat pyytäneensä datasta kolmannen osapuolen vertaisarvioinnin.

Surgisphere kieltäytyi antamasta kaikkea dataa, jotta vertaisarvioinnissa oltaisiin voitu todentaa tietokannan alkuperä sekä laajuus ja toistaa tutkimuksen analyysit.

Kieltäytyessään Surgisphere vetosi siihen, että datan jakaminen loukkaisi asiakassopimuksia ja luottamuksellisuusvaatimuksia. Lausunnossa tekijät kertovat, ettei dataa voi näin pitää todenmukaisena.

Surgispheren perustaja, yhdysvaltalainen kirurgi Sapan Desai on neljäs tutkimuksen tekijöistä.

The Lancetin takaisinvedon kanssa samana päivänä toinen arvostettu lääketieteellinen julkaisu the New England Journal of Medicine veti takaisin koronatutkimuksen, joka niin ikään perustui dataan Surgisphereltä.

Tekijöiden mukaan tutkimukseen käytettyä dataa ei voida pitää luotettavana, sillä kaikkia tekijöitä tai kolmannen osapuolen tarkastajaa ei päästetty varmentamaan datan alkuperää.

Surgispheren Desai oli tekijänä myös NEJM:n julkaisemassa tutkimuksessa.