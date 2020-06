Belgialaiset ovat käyttäneet kasvomaskeja nyt kuukauden verran. Toukokuun alussa määrättiin, että maskit ovat pakollisia yli 12-vuotiaille julkisissa kulkuneuvoissa ja suositeltavia kaikissa paikoissa, joissa turvaväliä on vaikea pitää.

Maskeja käytetään esimerkiksi kaupoissa, ja osa liikkeistä on tehnyt maskista pakollisen.

Belgian tautitilanne on ollut vakava. Belgian linjaus on, että oikein käytettynä kansanmaskit minimoivat riskejä. Hallinto ei ole sanonut, että maskit estävät viruksen tarttumista, mutta jos kaksi maskia käyttävää ihmistä kohtaa, tarttuvuusriski on pienempi.

Suomen hallitus ei päätynyt tällä viikolla suosittamaan kasvomaskeja yleiseen käyttöön, mutta suosittaa niitä tilanteisiin, joissa lähikontaktia on vaikea välttää. Keskustelu maskien hyödyistä ja haitoista on vilkasta.

Saksassa on osittainen maskipakko, ja esimerkiksi Britannia määräsi torstaina maskipakon julkisiin kulkuneuvoihin 15. kesäkuuta alkaen. Myös Euroopan komissio on suosittanut maskeja joukkoliikenteeseen.

Belgialaiset ovat ottaneet maskit käyttöön ilman suurempia vastalauseita. Ainoastaan päätösten sekavuudesta on valitettu. Asiantuntijat ihmettelevät, että jos kerran maskeista on hyötyä, miksi niitä ei sitten määrätä pakollisiksi esimerkiksi kaupoissa. Osa pääkaupungin Brysselin alueen kunnista on ottanut käyttöön omat maskisäännöt.

Osa belgialaiskaupoista on ryhtynyt myymään päätuotteensa lisäksi kasvomaskeja. Viinikaupan valikoimaa Rue Baillilla Brysselissä.

Kiinnostavaa on, miten avautuvilla kuntosaleilla ja ryhmäliikuntakeskuksissa toimitaan. Maski rajoittaa hengittämistä, joten intensiiviseen urheiluun sitä ei suositella.

Yleisesti tautitilanne Belgiassa on helpottamassa. Torstaina kirjattiin 82 uutta koronaan sairastunutta.

Ihmisillä näkee sekä kevyitä paperimaskeja että kangasmaskeja. Kun linjaus tuli voimaan toukokuussa, maskeja ei ollut juuri myytävänä. Kangaskaupat avattiin etukäteen, jotta ihmiset saavat ryhtyä ompelemaan. Monet kunnat tarjosivat asukkailleen ilmaiseksi yhden kestomaskin.

Kotikadulla kulkiessa kangasmaskeja saa ostaa esimerkiksi satiinisina hienostoleninkejä myyvästä liikkeestä ja eri kankailla kuvioituna viinikaupasta. Kertakäyttöisiä, ei-lääketieteelliseen käyttöön soveltuvia maskeja saisi lähikaupasta 50 kappaletta 35 eurolla.

Juhlamekkoja myyvän brysseliläisliikkeen ikkunassa on tarjolla personoituja kansanmaskeja.

Ohjeista ei ole ollut pulaa. Maski pitää asettaa paikoilleen ja poistaa käsien pesun jälkeen. On otettava kiinni kuminauhoista. Maskeja saa pitää vain yhdellä asiontireissulla, enintään muutaman tunnin.

Uudessa todellisuudessa vien aamulla lapsen koulun aulaan maski päässä ja ojennan hänet maskipäiselle opettajalle. Hiljainen rituaali on kuin tieteiselokuvasta.

Aluksi kouluissa pidettiin kasvomaskia laajemminkin, myös lapsilla. Nyt kouluja avattiin enemmän ja linjauksesta luovuttiin. Opettajat voivat niitä halutessaan käyttää tunnilla.

Omissa kangasmaskeissani on toivomisen varaa, vaikka ne ovat tehdasvalmisteisia. Kuminauhat porautuvat aivoihin, ja maskin yläosa puristuu silmäpussien väliin. Maskia ei saa pois ilman, että sitä repii kaksin käsin.

On myös tunnustettava, että olen lintsannut säännöistä. Olen hipelöinyt maskin pintaa ja käyttänyt samaa maskia uudestaan. Joskus taskun pohjalla pitkään pyörinyt hätämaski on pitänyt kaivaa esiin, kun johonkin paikkaan sitä on vaadittu. Nyt maskit ovat pyykkikasassa, joka ei ole suljetussa korissa. Riittääkö 60 astetta vai tarvitaanko 95 asteen keittopesu?

Euroopan parlamentissa on maskipakko. Komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager (vas.) ja puheenjohtaja Ursula von der Leyen osallistuivat istuntoon toukokuun lopussa.

En ole pulmissani yksin. Vastaantulijoiden taskuista roikkuu irtomaskien kuminarut. Maskeja roikkuu puolikorvalla ja kaulassa. Niitä nyhdetään ja korjaillaan. Näyttää, että osalla brysseliläisistä on myös lennokas mielikuvitus, mitä tulee maskien kuosiin ja muotoon.

Ohjeita maskien tekoon tulvii eri kanavista. Kaksikerroksisen maskin väliin kannattaa laittaa suodattimia: kahvisuodatin ja talouspaperikin käy, eräs asiantuntija suositteli. Tieteellisiä arvioita eri maskikäsitöistä ei ole saatavilla.

Sitäkin miettii, että mitä kangaskuituja sieltä maskin kautta oikeastaan hengittää. Brysselissä on pahin siitepölykevät vuosiin. Aivastelu maskin kanssa ei ole aivan yksinkertaista.

Belgialaisia on muistutettu, että kasvomaskin lisäksi on muistettava edelleen käsien pesu ja nenäliinaan yskiminen. Se hyöty maskista ainakin on, ettei virus unohdu. Orastava maskipäänsärky tekee kauppareissuista lyhyitä, eikä huurtuneiden lasien takaa juuri shoppailla näekään.