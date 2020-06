Kongon demokraattisessa tasavallassa noin 1 300 siviiliä on kuollut konflikteissa eri puolilla maata ja yli puoli miljoonaa ihmistä on lähtenyt pakoon väkivaltaisuuksia viime kuukausien aikana. Asiasta kertoi perjantaina YK uutistoimisto AFP:n mukaan.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bacheletin mukaan osa murhista ja hyökkäyksistä saattaa olla rikoksia ihmisyyttä vastaan sekä sotarikoksia.

Bacheletin toimistosta varoitetaan, että uhrien määrä on lisääntynyt viime viikkoina. Konfliktit ovat levinneet etenkin maan itäosissa.

YK:n mukaan aseistautuneet ryhmät ovat syyllistyneet joukkomurhiin ja julmuuksiin, mutta myös hallituksen joukot ovat tehneet vakavia rikkomuksia.

”Olen kauhistunut siitä, että aseistautuneet ryhmät ovat lisänneet raakoja hyökkäyksiä siviilejä kohtaan sekä sotilas- ja turvallisuusjoukkojen reaktiosta, jotka ovat myös syyllistyneet vakaviin loukkauksiin, kuten tappamiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan”, Bachelet sanoi AFP:n mukaan.

Väkivaltaisuudet ovat pakottaneet sadat tuhannet pakenemaan. YK:n mukaan yli 400 000 ihmistä on paennut maan itäisestä osasta Pohjois-Kivun maakunnasta sitten viime syyskuun. Etelä-Kivusta on paennut yli 110 000 ihmistä tammikuun jälkeen, ja määrä on kasvanut maaliskuusta asti.