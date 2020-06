Oakland

Yhdysvallat on kuin moniongelmainen potilas, San Josen valtionyliopiston viestinnän professori Nikki Yeboah sanoo.

”Koronaviruksella on ollut täysin suhteeton vaikutus mustiin ja vähemmistöihin”, Yeboah korostaa.

Mustat ovat laajalti suljettu Yhdysvaltojen työnantajiin perustuvan sairaanhoitojärjestelmän ulkopuolelle ja heillä on enemmän elämäntapasairauksia ja masennusta, mikä tekee heistä haavoittuvaisempia. Etätyön tekeminen on matalapalkkaisille monesti mahdotonta, mikä on entisestään altistanut virukselle. Väestöryhmän tuskastuminen on kasvanut koko koronaviruskevään ajan.

Viime viikon maanantaina poliisi aiheutti George Floydin kuoleman pitämällä polvea tämän kaulan päällä, Siitä mielenosoitukset alkoivat.

”Monin paikoin mustia mielenosoittajia rangaistiin huomattavasti ankarammin kuin valkoisia. Saimme jälleen suhteettoman kovaa kohtelua.”

Floyd menehtyi 20 dollarin väärennetyn setelin vuoksi, Yeboah huomauttaa.

”Se tapahtui väkijoukon ja kameroiden edessä. Poliiseilla Yhdysvalloissa on niin paljon valtaa, ettei heidän tarvitse välittää seurauksista. Mieti, mitä he tekevät, kun kamerat eivät ole päällä?”

Radikaalit väkivallanteot mustia kohtaan ovat toistuneet läpi maan historian.

”Epätoivon ja surun tuntemukset ovat niin kokonaisvaltaisia, etten löydä sanoja kuvaamaan niitä. Tapahtunut oli liikaa, suunnatonta, ylenpalttista,” hän sanoo puhelimessa.

Nyt nämä tunteet purkautuvat kadulla.

”Kysymys on yhteiskunnan arvoista, mitä mustat ihmiset ovat yhteiskunnalle ja mitä yhteiskunta meille. Olemme kertakäyttöisiä. Mustat raatavat yritysjättien orjina ja valkoiset miljardöörit tekevät rahansa selkänahastamme.”

Aktivistina Yeboah haluaa ennen kaikkea muutosta.

”Muutin Yhdysvaltoihin sosioekonomisen pyramidin huipulla olevana ammattilaisena. Valta ja raha eivät todellakaan suojele rasismilta. Vieraille ihmisille olen ensisijaisesti musta, sitten vasta professori.”

”Yhdysvallat ei ole koskaan kunnioittanut perustamisensa arvoja sen suhteen, mitä tulee mustaan väestönosaan. Olimme 250 vuotta sitten karjaa, ja sitä olemme edelleen. Unelmiamme ei ole kunnioitettu, arvostettu tai pidetty tärkeänä.”

Yeboah kertoo mustien haluavan perusasioita, kuten ihmis- ja siviilioikeuksia. Täsmälleen samaa kuin maan muutkin kansalaiset.

”Haluamme oikeuden olla kuolematta poliisin käsissä.”

Yeboahin mielestä on liki naurettavaa, että hän joutuu sanomaan tämän ääneen Yhdysvalloissa, joka käyttäytyy maailmanpoliisina ja vaatii muita maita kunnioittamaan ihmisoikeuksia.

Viime päivien väkivalta ja vandalismi ovat hänen mielestään erityisesti ääriryhmien toimintaa. Hän kehottaa katsomaan, kuka tekee mitä ja miksi.

”Sekä valkoiset että mustat agitaattorit tuhoavat rauhallisten mielenosoittajien mainetta. On järkyttävää, että meidän on irtauduttava omista tavoitteistamme ja rauhoiteltava heitä.”

Yeboahin mukaan myös media on paisutellut tapahtumia.

Meneillään olevan pandemian vuoksi mielenosoituksiin on hänen mukaansa osallistunut huomattavasti vähemmän ihmisiä verrattuna esimerkiksi Occupy Wall Street -protesteihin.

Levottomuuksissa on osittain kyse myös toivottomuuden tunteesta.

”Mikäli yhteiskunta kääntää sinulle selkänsä, miksi suojelisit sitä, kun se ei suojele sinua? Ovatko rakennukset tärkeämpiä kuin 20 dollarin takia menetetty elämä?”

Yeboah syntyi Ghanassa, kasvoi Kanadassa ja muutti sieltä Kaliforniaan yhdeksän vuotta sitten. Hän asuu ja työskentelee Yhdysvalloissa oleskelu- ja työluvan avulla, joten hänellä ei ole oikeutta äänestää.

”Siksi otan aktivismin äärimmäisen tosissani. Haluan olla osa muutosta. Tulevissa vaaleissa soitan ihmisille ja rekisteröin äänestäjiä. Kiertäisin ovelta ovelle, ellei koronavirus estäisi sitä.”

Sosiaalinen media on ollut Yeboahin mukaan hyvä uutisten välittäjä, dokumentoija ja toiminnan käynnistäjä.

”Siitä en ole varma, onko sosiaalisen median avulla mahdollista saada aikaiseksi pysyvää muutosta. Mielenosoittaminen on fyysistä, se saa asioita tapahtumaan. Mielestäni on vaikea nähdä aikaa, jolloin siirrymme siihen, että mieltä osoitetaan pelkästään verkossa.”

Sosiaalisen median polarisoivaa vaikutusta hän pelkää.

”Tiedän, mitä itse luen, mutta minulla ei ole aavistustakaan siitä, millaisia uutisia muut näkevät ja minkä käsityksen asioista he saavat.”

Rakenteellista rasismia Yeboah kertoo kohtaavansa päivittäin.

Helikopterit päivystävät Oaklandin taivaalla, sillä meneillään on jälleen uusi mielenosoitus. Mellakkapoliisit ovat sulkeneet useita alueita, ja ulkonaliikkumiskielto astuu voimaan iltaisin kahdeksalta.

Perjantaina liittovaltion virastotalolla menehtyi työtehtävissä ollut virkapukuinen poliisi. Nyt paikalla on autiota.

James Collier miettii, että George Floydin kuolema jää hänen mieleensä samalla tavalla kuin Martin Luther Kingin kuolema vuonna 1968.

”Olin silloin viidesluokkalainen. Muistan edelleen pelon, kun ymmärsin, että valkoiset tekevät mitä vaan alistaakseen mustia. Silloin kyseessä oli lapsen pelko. Nyt tunnen järkevän aikuisen rationaalista pelkoa”, huippuyliopisto Harvardissa koulutettu ohjelmistoinsinööri ja toimitusjohtaja miettii.

Perjantaina menehtyneen poliisin kuolinpaikalla. ”USA on väkivallan maa. En usko että se kykenee muutokseen”, sanoo James Collier.

Collierin mielestä mikään ei ole muuttunut, paitsi se, että rikkaiden ja köyhien välinen kuilu on revennyt ammottavaksi Yhdysvalloissa.

”Ennen oli mahdollista nousta köyhyydestä menestykseen. Enää se onnistuu vain muutamalle harvalle.”

Väkivalta johtuu hänen mukaansa osin siitä, että armeijan käytöstä poistettu varustus on useiden vuosikymmenten ajan siirretty poliisille. Tilanteiden kärjistyminen osataan, mutta niiden rauhoittamisessa ollaan Collierin mielestä huonompia. Järeät aseet vetävät tietynlaisia ihmisiä poliisiin.

Yhdysvallat on Collierin mukaan liukumäessä, matkalla kohti romahdusta.

”Kaikki yhteiskunnat Roomasta inkoihin ovat nousseet ja tuhoutuneet. Yhdysvallat kuvittelee ylpeydessään ja tietämättömyydessään olevansa sen yläpuolella.”

Pahinta on sokeutuminen autoritäärisen hallinnon valtaannousulle. Collierin mukaan jatkumo alkoi jo 1981, kun presidentti Ronald Reagan antoi potkut koko lennonjohdon 11 345 henkilöstölle. Silloin näytettiin, mitä tapahtuu, jos käskyjä ei totella.

”Se rikkoi Yhdysvaltojen yhteishengen. Ammattiyhdistys on kuollut, eikä ihmismäärällä ole enää mitään voimaa. Ainoastaan voittaja sanelee säännöt.”

Collier murjaisee, että äänestäisi tulevissa vaaleissa mieluummin kinkkuvoileipää kuin nykyistä presidenttiä Donald Trumpia.

Vuosien ajan Collier kirjoitti ”Acting white” eli Käyttäydy kuin valkoinen -nimistä blogia.

Blogin nimi johtaa siitä, että orjuuden ja rotuerottelun aikana mustille oli kiellettyä käyttäytyä valkoisten tavoin. Oli rangaistavaa puhua sivistyneesti, olla aloitteellinen tai esittää vaatimuksia.

”Sen kanssa elämme edelleen tänäkin päivänä. Valkoiset odottavat mustien käyttäytyvän tietyllä tavalla, ja myös me mustat asetamme toisillemme odotuksia siitä, miten tulisi toimia”, hän sanoo.

Collier kertoo vierailleensa Suomessa joskus 1990-luvun alussa teknologiajätti Lotusin leivissä.

”Viihdyin saunassa ja jaksoin ihailla pohjoismaista yhteiskuntamallia niin kovasti, että sain ”musta suomalainen” -lempinimen”, Collier nauraa.

Tuntui ihmeelliseltä, että kaikille oli julkinen terveydenhoito, ihmiset tulivat ajoissa palavereihin ja julkinen liikenne toimi.