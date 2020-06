Yhdysvallat vähentää joukkojaan Saksassa yli neljänneksellä. Joukkoja jää Saksaan noin 25 000, kun vahvuutta vähennetään noin 9 500 ihmisellä, kertovat yhdysvaltalaislehdet, etunenässä The Wall Street Journal.

Tällä hetkellä Yhdysvalloilla on Saksassa noin 34 500 ihmisen vahvuiset joukot, kertoo brittilehti The Guardian.

Yhdysvalloilla on tällä hetkellä enemmän sotilasjoukkoja ainoastaan Japanissa. Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolo juuri Saksassa on perintöä toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta, jolloin kylmän sodan aika edellytti Euroopan puolustamista pelotteen keinoin Neuvostoliittoa vastaan.

Vielä vuonna 1990 kun Itä- ja Länsi-Saksa yhdistyivät, Yhdysvaltojen joukkoja oli Länsi-Saksassa noin 200 000. Itä-Saksassa Neuvostoliiton joukkoja samaan aikaan noin 400 000, kertoi Deutche Welle viime vuonna.

Tuoreinta suunnitelmaa joukkojen vetämisestä ei ole vielä virallisesti julkaistu, mutta Yhdysvaltojen hallinnon lähteet vahvistivat, että joukkojen vähentäminen on tekeillä. Brittilehti The Guardianille puhunut nimetön hallintolähde sanoi, että yhtenä vaihtoehtona voi olla, että osa joukoista lähetetään Saksasta muualle, esimerkiksi Puolaan, ja vain osa palaa kotiin.

Presidentti Donald Trump on toistuvasti suominut sotilasliitto Naton jäsenmaita siitä, etteivät niiden puolustusbudjetit ole riittävän isoja. Naton suositus puolustusbudjetin koosta on kaksi prosenttia valtion kokonaisbudjetista. The Guardianin lähteiden mukaan uuden joukkojen vähentämissuunnitelman on allekirjoittanut Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Robert O’Brien. Lähteiden mukaan suunnitelmaa tosin on hiottu jo viime syyskuusta asti.

Vaikka Trump on julkisesti valittanut muille Nato-maille niiden rahankäytöstä, The New York Times huomauttaa, että Trumpin kaudella Yhdysvallat on kasvattanut Euroopan-puolustustoimintojen rahoitusta. Kasvu alkoi vuonna 2014, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta ja sotatoimet Itä-Ukrainassa alkoivat.

Mitään strategisesti järkevää uudessa joukkojen vähentämisessä ei kuitenkaan ole, sanoo The New York Timesille eläkkeelle jäänyt kenraaliluutnantti Frederick ”Ben” Hodges. Hodges johti Yhdysvaltojen armeijan Euroopan-joukkoja vuodesta 2014 vuoteen 2017.

”Syy miksi meillä on joukkoja Saksassa ei ole se että suojaisimme saksalaisia, vaan kaikki mitä meillä on, palvelee omaa hyötyämme. Tämä uusi päätös ei tunnu liittyvän mihinkään strategiaan.”

Syy kritiikkiin on Yhdysvaltojen vastapuoli, jonka arvellaan ilahtuvan joukkojen vähentämisestä. Vastapuolen nimi on Venäjä, ja se kääntää joukkojen vähentämisen The New York Timesin mukaan osoitukseksi heikkenevästä ja riitaisesta Natosta.

”Mitä Kreml on tehnyt vähentääkseen huolia sen aggressiivisesta käyttäytymisestä alueella”, Hodges kysyy.

”Miksi heidän tulee saada tällainen palkinto joukkojen vähentämisestä kolmanneksella ilman että he ovat tehneet yhtäkään hyvää asiaa?”