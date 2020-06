Berliini

Tiistaina tuli vuosi siitä, kun Walter Lübcke, 65, ammuttiin kotitalonsa terassille. Hän oli saksalainen paikallistason poliitikko liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattisesta CDU-puolueesta. Lübcke puhui pakolaisten puolesta.

Kuoliniltanaan hän oli mediatietojen mukaan hoitanut 1-vuotiasta lapsenlastaan. Lapsi nukkui äitinsä ja isoäitinsä kanssa sisällä, kun Lübcke poltti talonsa terassilla tupakkaa vähän ennen puoltayötä. Murhaaja tuli terassille ja ampui häntä suoraan päähän. Lübcken poika löysi isänsä terassilta tullessaan yöllä taloon.

Lübcken kotiosoite oli julkaistu äärioikeistolaisessa lehdessä. Pian poliisi pääsi äärioikeistolaisen epäillyn jäljille, ja nyt, kun murhasta on kulunut vuosi, syyte äärioikeistolaiseksi tunnettua tekijää ja hänen apuriaan vastaan on valmistunut. Oikeudenkäynti alkaa 16. kesäkuuta. Tekijää syytetään myös irakilaisen turvapaikanhakijan murhayrityksestä.

Walter Lübcken kotitalo, jonka terassille hänet murhattiin vuosi sitten.

Walter Lübcken murhasta epäilty mies pidätettiin muutama viikko teon jälkeen viime kesänä, ja hän on ollut siitä asti pidätettynä.

”Murha sai Saksan šokkiin. Se oli hyökkäys demokraattisia instituutioita vastaan ja niitä vastaan, joka kantavat niissä vastuuta”, Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier sanoi tiistaina murhan vuosipäivänä.

Kohdennettu poliitikkomurha ja syksyllä tapahtunut antisemitistinen isku Hallen synagogaan, jossa kuoli kaksi ihmistä, ovat kansainvälisen uutiskynnyksen ylittäneitä esimerkkejä oikeistolaisesta väkivallasta Saksassa, mutta vain jäävuoren huippu maan poliittisesta rikollisuudesta.

Poliiseja Hallen synagogan ulkopuolella, jossa tapahtui kahden ihmisen hengen vaatinut antisemitistinen isku viime lokakuussa.

Saksan tuoreiden viranomaistilastojen mukaan oikeistomotiiviin perustuvaa rikollisuutta on yli puolet enemmän kuin muuta poliittisesti motivoitua väkivaltaa, ja näin on ollut jo varsin pitkään.

”Suurin vaara on oikealla”, sisäministeri Horst Seehofer sanoi poliittisten rikosten tilastojen julkistustilaisuudessa. Saksa varautuu henkisesti koko ajan rajuihin tapahtumiin.

Saksan hallitus on perustanut tänä keväänä komitean torjumaan äärioikeistolaista rikollisuutta ennalta. Hallituksen mukaan äärioikeisto muodostaa tällä hetkellä kaikkein suurimman uhan Saksan avoimelle yhteiskunnalle.

Tammikuussa Seehofer kielsi lainsäädännöllä Combat 18 -uusnatsijärjestön toiminnan. Islamistiselta laidalta puolestaan on tehty useita ratsioita ja pidätyksiä kevään aikana, ja Hizbollah-järjestön toiminta on tänä keväänä kielletty Saksassa.

Toukokuussa valmistuneet tilastot osoittavat, että viime vuonna Saksassa poliittisen motiivin on saanut poliisin tilastoissa yli 41 000 rikosta. Kasvua vuoteen 2018 on yli 5 000 rikoksen verran. Tilastoissa on mukana paljon muutakin kuin väkivallantekoja. Uhkauksia, ilkivaltaa ja lievempiä rikoksia raportoidaan paljon.

Erityisesti vasemmistolaiseen ideologiaan perustuva rikollisuus on lisääntynyt nopeasti: peräti 23,7 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Tilastot koskevat viime vuotta, mutta myös tänä vuonna useista vasemmistoanarkistien vahingon- ja väkivallanteoista on esimerkkejä. Vapunpäivänä Berliinissä ZDF-tv-kanavan satiiriohjelman kuvausryhmän kimppuun hyökättiin, kun ryhmä oli tauolla.

Toukokuun puolivälissä poliisi kertoi, että naamioituneita hyökkääjiä oli vapunpäivän iskussa jopa 25 ja he vaihtoivat vaatteita paetessaan hyökkäyksen jälkeen. Tekijöitä ei ole saatu kiinni, mutta poliisi epäilee teosta vasemman laidan radikaaleja.

Tammikuussa HS kertoi toimittajasta, jonka auto on poltettu jo kahdesti, ja jäljet johtavat vasemmistopiireihin.

Lukuina oikeistolaisten rikosten määrä lisääntyi vuodesta 2018 vuoteen 2019 1 911 ja vasemmistolaisten 1 888 tapauksen verran. Eniten poliittisista rikoksista lisääntyivät kuitenkin mihinkään tunnettuun suuntaukseen määrittelemättömät poliittiset rikokset.

Poliittinen fyysinen väkivalta väheni verrattuna vuoteen 2018, mutta kaikki rikosnimikkeet yhteen laskettuna tekojen määrä lisääntyi.

Kyseessä on tilasto, johon kirjataan mahdollinen motiivi jo ensimmäisen rikosepäilyn yhteydessä ennen oikeudenkäyntiä tai tuomiota.

Antisemitistiset rikokset ovat lisääntyneet, mutta uskonnollisten rikosten määrä on vähentynyt, mikä on asiantuntijoiden mukaan seurausta Isisin heikentymisestä.