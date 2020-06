Suomalaiskapteeni Anu Ernstsen ajaa lähes tyhjää risteilijää Norjan Flåmissa.

Tilaajille

Suomalaisen Anu Ernstsenin kuljettama laiva on toistaiseksi ainoa vuonolla säännöllisesti kulkeva matkustaja-alus.

Flåm

Anu Ernstsen istuu kipparin tuolilla ja painaa start-nappia. Vaalean suomalaisnaisen poninhäntä heilahtaa, kun hän ohjaa sähkökäyttöisen hiilikuitukatamaraanin ulos Gudvangenin satamasta Länsi-Norjassa.

Ohjaamon panoraamaikkunoista avautuu näköala, joka on niin kaunis, että silmiin sattuu. Future of the Fjords -matkustaja-alus liukuu kevyesti ja äänettä vihreiden, osaksi lumihuippuisten vuorten välissä sijaitsevan Nærøyfjorden-vuonon sinivihreässä vedessä kohti Aurlandsfjorden-vuonoa ja kotisatamaa Flåmin pikkukylässä.