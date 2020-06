Brasiliassa terveysministeriö lakkasi lauantaina julkaisemasta kokonaislukuja koronavirustartunnoista ja viruksen aiheuttamaan tautiin kuolleista.

Asiasta kertovan Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Brasilian terveysministeriö poisti samalla verkkosivuiltaan kaikki aiemmat tiedot epidemian kehityksestä. Ministeriö aikoo jatkossa julkaista enää tiedot tartunnoista ja kuolemista viimeisimpien 24 tunnin ajalta.

Brasiliassa on maailman toiseksi eniten koronavirustartuntoja ja viime aikoina viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin kuolleita on ollut enemmän kuin missään muualla.

Tartuntoja on uutistoimisto Reutersin mukaan jo ainakin yli 672 000, mutta todellinen luku voi olla paljon korkeampi sillä BBC:n mukaan virusepäilyjen testaaminen on riittämätöntä. Kuolleita on yli 35 000.

Ministeriö ryhtyi poistamaan tietoja tilanteessa, jossa kuolinluvut olivat ylittäneet tuhat kuolemaa vuorokaudessa jo neljättä päivää peräjälkeen.

Aiemmin kuluvalla viikolla terveysministeriö sai kritiikkiä siitä, että se päätti ryhtyä julkaisemaan päiväkohtaiset tiedot entistä myöhemmin. Aiemmin tiedot julkaistiin alkuillasta kello viisi, mutta ministeriö muutti ajankohdan kello kymmeneen illalla.

Mitä myöhemmin tietoa saa, sitä hankalammaksi medialle käy tiedosta kertominen. Uutistoimisto Reutersin haastattelema Brasilian journalistiliiton puheenjohtaja Paulo Jeronimo de Sousa syytti Brasilian hallitusta läpinäkyvyyden hankaloittamisesta ja median vaientamisesta.

Sitten katosivat vanhatkin tiedot.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro kommentoi viestipalvelu Twitterissä, että kumulatiivinen data ei kuvaa nykytilannetta. Presidentti ei kuitenkaan selittänyt, miksi vanhemmat tiedot epidemian kehityksestä piti tyystin poistaa.

Bolsonaro on sotilastaustainen oikeistopopulisti, joka tunnetaan räväköistä mielipiteistään, jotka eivät kunnioita tieteellistä lähestymistapaa. Bolsonaro on esimerkiksi kutsunut koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia ”pikku flunssaksi”. Presidentti on vaatinut rajoitusten purkamista ja kehottanut kansalaisia kapinoimaan niitä osavaltioiden johtajia vastaan, jotka eivät presidentin tahdon mukaisesti ole halunneet purkaa koronarajoituksia.

Huhtikuussa Bolsonaro erotti hallituksensa terveysministerin Luiz Henrique Mandettan, joka oli julkisesti arvostellut presidentin leväperäistä suhtautumista pandemiaan.

”Mandetta ajatteli terveyttä ja elämää. Minä ajattelen muutakin kuin elämää. Siihen sisältyvät myös talous ja työpaikat”, Bolsonaro tokaisi.

Uutistoimisto Associated Press kertoo, että Brasilian virustartuntatilastoja on kritisoitu jo monta kuukautta. Asiantuntijoiden mukaan ne ovat olleet tahallisesti puutteellisia ja paikoin manipuloituja, joten todellisen kokonaiskuvan saavuttaminen epidemian tilasta Brasiliassa voi olla mahdotonta.

Sen verran presidentti Bolsonaro jousti, että kommentoi tilastoja Twitterissä toteamalla, että tartuntojen raportointiin on luvassa lisätoimenpiteitä.