Republikaanien luottamus Donald Trumpin johtajuuteen vähenee.

Uutistoimisto Reutersin viime viikolla tekemän kyselyn mukaan 46 prosenttia republikaaneista on sitä mieltä, että Yhdysvallat on menossa oikeaan suuntaan. Luku ei ole ollut Reutersin mukaan näin alhainen elokuun 2017 jälkeen. Tuolloin äärioikeistoradikaalien Charlottesvillessä järjestämä tapahtuma johti väkivaltaisuuksiin vastamielenosoittajien kanssa.

Demokraatteina itseään pitävistä alle seitsemän prosenttia oli sitä mieltä, että Yhdysvaltojen suunta on oikea.

Maaliskuussa itseään republikaaneina pitävistä vastaajista vielä 70 prosenttia oli optimistisia Yhdysvaltojen tulevaisuuden suhteen, vaikka koronavirusepidemia alkoi saavuttaa maata.

Nyt Yhdysvalloilla on muitakin ongelmia: poliisiväkivallasta alkaneet mielenosoitukset ja niihin liittyvät levottomuudet ovat levinneet ympäri maan. Liikehdintä käynnistyi, kun valkoinen poliisi aiheutti mustaihoisen George Floydin kuoleman pitämällä kiinniottotilanteessa polveaan useita minuutteja Floydin kaulan päällä lähes kaksi viikkoa sitten.

Poliisiväkivaltaa ja rasismia vastustavissa protesteissa poliisiväkivalta on jatkunut. Trump on vaatinut kuria ja järjestystä ja uhannut määrätä Yhdysvaltain armeijan taltuttamaan protestit.

Reutersin ja Ipsosin tekemässä kyselyssä 37 prosenttia republikaaneista sanoi, että Yhdysvallat on menossa väärään suuntaan. Näin vastanneista 17 prosenttia sanoi että jos presidentinvaalit olisivat nyt, he äänestäisivät demokraattiehdokas Joe Bidenia. Niistä, jotka vastasivat että suunta on väärä, 63 prosenttia äänestäisi yhä Trumpia.

Gallupiin vastasi 1 113 aikuista amerikkalaista. Kyselyn virhemarginaali oli kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Myöskään NBC Newsin ja Wall Street Journalin amerikkalaisille tekemä kysely ei lupaa Trumpin kannatukselle hyvää. Kahdeksan kymmenestä vastaajasta oli sitä mieltä, että maan tilanne ei ole hallinnassa.

Eniten epäilyksiä ihmisissä herättivät koronaviruksen leviäminen, heikko taloustilanne ja epäluottamus presidentti Trumpin kykyyn yhdistää jakaantunutta kansaa.

Kysely tehtiin Floydin kuolemaa seuranneiden levottomuuksien alkamisen jälkeen, mutta ennen perjantaina julkaistua raporttia, jonka mukaan Yhdysvaltojen työllisyystilanne on parantunut nopeasti.

Yhdysvaltain presidentinvaaleihin on aikaa vajaat viisi kuukautta. Monet analyytikot arvioivat Reutersin mukaan, että äänestystuloksesta tulee tiukka varsinkin vaa’ankieliosavaltioissa kuten Michiganissa, Pennsylvaniassa ja Pohjois-Carolinassa.

Reutersin haastattelema vaalianalyytikko Kyle Klondik Virginian yliopistosta arvioi, että tilanteen olisi aihetta huolettaa presidentti Trumpia, vaikka hänen kannatuksensa republikaanien keskuudessa on yhä vahva.

Reuters haastatteli republikaaneja, joiden mielestä Yhdysvallat ei ole menossa oikeaan suuntaan ja kysyi perusteluja. Yksi kertoi aikovansa äänestää Joe Bideniä, koska inhoaa Trumpia. Hän ei ollut äänestänyt demokraattiehdokasta neljään vuosikymmeneen.

Pohjois-Carolinassa asuva Matthew Knight, 48, äänesti Trumpia vuonna 2016. Nyt hän oli pettynyt Trumpin kykyyn vastata kriiseihin.

”Kun ajattelee mitä kaikkea nyt on meneillään ja sitä, ettei Trump auta asioita mitenkään, asiat ovat ehdottomasti väärin. Aioin äänestää häntä uudestaan, mutta jos tilanne ei muutu nykyisestä, joudun kyllä harkitsemaan uudestaan”, Knight kommentoi Reutersille sähköpostitse.

Osa haastatelluista syytti viimeaikaisista levottomuuksista demokraatteja. Michiganissa asuva eläkeläinen Ken Wilamowski oli sitä mieltä, että pasifismi tulee aina häviämään anarkialle.

Vaikka Trump ei ole onnistunut läheskään kaikessa, hänellä on edelleen ässä hihassaan. Se on talous. Tästä syystä esimeriksi Kaliforniassa asuva ehdonalaisvalvoja Tom Singer aikoo edelleen todennäköisesti äänestää Trumpia, vaikka hänelläkin on presidentin suhteen epäilyksiä.

Jopa republikaanipuolueen voimahahmoissa on ihmisiä, jotka eivät aio äänestää oman puolueensa istuvaa presidenttiä uudelle kaudelle, kertoi The New York Times lauantaina.

Lehden lähteiden mukaan näihin kuuluvat ainakin entinen presidentti George W. Bush ja Utahin senaattori Mitt Romney. Barack Obamalle vuonna 2008 hävinneen, huippusuositun senaattori John McCainin leski Cindy McCain aikoo melko varmasti äänestää Joe Bidenia, mutta ei ole varma, kannattaako asiasta kertoa julkisesti, sillä yksi heidän pojistaan tähtää poliittisella urallaan ylöspäin.

Myös muun muassa George W. Bushin hallituksessa ulkoministerinä toiminut kenraali Colin Powell kertoi uutiskanava CNN:lle, että aikoo äänestää Bidenia. Powell ei äänestänyt Trumpia myöskään vuonna 2016.

The New York Timesin mukaan Bidenin kampanja aikoo lanseerata myöhemmässä vaiheessa ”republikaanit Bidenin puolesta” -liikkeen. Suomeksi tämä tarkoittaa epävarmojen äänien tavoittelua kilpailijan leiristä.

Melko varma auttaja on Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsen Francis Rooney, merkittävä floridalainen sijoittaja ja entinen Vatikaanin Yhdysvaltain-lähettiläs, joka on luopumassa omasta poliittisesta urastaan.

Rooney on lahjoittanut vuosien saatossa republikaanien kampanjoihin miljoonia, mutta Trumpille ei tukea heru. Hän on todennut The New York Timesin mukaan että Trump ”tekee meidät hulluiksi” ja kritisoinut sitä, miten vähän koronavirusepidemian torjumiseksi tehtiin.

”Moni äänesti vuonna 2016 Trumpia, koska he eivät pitäneet Hillary Clintonista. En näe, että tuota tapahtuisi Joe Bidenin suhteen – miten joku voisi olla pitämättä Joe Bidenistä”, Rooney sanoi The New York Timesille.

Hallinnon huippupaikoilta lähteneiden republikaanien kesken Trumpin julkinen kritiikki yltyy ja voi osaltaan vaikuttaa epäröiviin äänestäjiin.

Virkamiesten kesken kritiikin esittämistä helpottaa nyt erityisesti entisen puolustusministeri, kenraali James ”Jim” Mattisin arvovalta. Mattis haukkui Trumpin politiikan levottomuuksien hillitsemisessä aiemmin kuluvalla viikolla ja huomautti, että Trumpin suunnitelma usuttaa Yhdysvaltain armeija mielenosoittajia vastaan on vastoin perustuslakia.

Osa republikaaneista arvioi, että Mattisin avaus edistää heidän ilmaisunvapauttaan. Esimerkiksi perjantaina Mattisin näkemyksiä levottomuuksiin vastaamisesta asettui tukemaan Valkoisen talon entinen kansliapäällikkö John Kelly.

”Olen hänen kanssaan samaa mieltä”, John Kelly sanoi ja kehui sitä, miten Mattis kertoi perustellun huolensa julki.

Kelly kommentoi asiaan uutiskanava CNN:lla haastattelussa, jonka hän antoi Anthony Scaramuccille. Myös Scaramucci on entinen Valkoisen talon työntekijä: hän sai Trumpin suosituksesta potkut kun oli työskennellyt tiedottajana alle kaksi viikkoa.