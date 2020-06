Ville Palola laajensi liiketoimintaansa hotellialalta lentojen järjestämiseen huomatessaan, että Euroopan sisäisten lentoreittien ylösajaminen koronakriisin jälkeen ottaisi aikaa. ”Monilla suomalaisilla on tarve matkustaa maiden välillä poikkeustilasta huolimatta.” Taustalla Lyydia Hiltunen.

Maailman toiseksi suosituinta matkailumaata Espanjaa odottaa hiljainen turistikesä. Maan rajat ovat toistaiseksi kiinni turisteille. Huhti- ja toukokuussa Espanjan turismi oli täysin pysähdyksissä, ja kesäkuussakin matkailu Espanjassa rajoittuu käytännössä työmatkailuun.

Espanjaan pääsevät toistaiseksi Schengen-alueelta vain Espanjan kansalaiset, maasta oleskeluluvan saaneet ja töiden vuoksi tai muista pakottavista syistä matkustavat. Lähes kaikkia ulkomailta saapuvia odottaa kahden viikon karanteeni sisätiloissa.

Espanjan hotelleista valtaosa on ollut kiinni maaliskuusta asti. Esimerkiksi Málagan provinssissa hotelleille annettiin lupa avata ovensa toukokuun puolivälissä, mutta koska turisteja ei ole, suuri osa hotelleista on yhä kiinni. El País -lehden arvion mukaan vain noin kolmasosa hotelleista avaa ovensa kesän aikana.

Kaksi hotellia Espanjan Aurinkorannikolla omistava Ville Palola avasi toukokuussa Fuengirolan keskustassa sijaitsevan Boutique X -hotellinsa, mutta toinen hotelli Benalmádena Pueblossa on yhä kiinni.

Edes Espanjan sisällä ei saa tällä hetkellä matkailla vapaasti. Vapaa liikkuminen sallitaan tästä maanantaista alkaen tiettyjen itsehallintoalueiden, kuten Andalusian, sisällä. Monilla itsehallintoalueilla maakuntien rajoja saa kuitenkin toistaiseksi ylittää vain välttämättömistä syistä. Palolan hotellissa yöpyvätkin pääasiassa työmatkailijat.

Ville Palolan hotelli on ollut auki toukokuusta alkaen.

”Asiakkaita on liikkeellä vain kourallinen, mutta koska heistä kilpailee vain muutama hotelli, asiakkaita on riittänyt yllättävän hyvin. Kun isommat hotellit avaavat ovensa, kilpailu kiristyy”, Palola sanoo.

Matkailualan yrittäjät odottavat Espanjassa kahta tärkeää päivämäärää. Maan sisäisen matkailun odotetaan vapautuvan 22. kesäkuuta hätätilan päätyttyä. Siinä vaiheessa liikkumisrajoitusten viimeinen purkamisvaihe on todennäköisesti saatu päätökseen suurimmassa osassa maata.

Schengen-alueelta saapuvien matkailijoiden odotetaan puolestaan pääsevän Espanjaan 1. heinäkuuta alkaen. Kaikkia ulkomailta Espanjaan saapuvia koskeva kahden viikon karanteenipakko poistetaan näillä näkymin matkailukauden avautumisen myötä.

Esimerkiksi Kanariansaarilla ja Baleaareilla, joissa koronavirustilanne saatiin hallintaan nopeasti, toiveena on ollut vastaanottaa turisteja jo kesäkuun aikana. Baleaarien saarilla noin 90 prosenttia kesäsesongin matkailijoista on ulkomaalaisia, joten ulkomaanturismilla on tärkeä merkitys saarten taloudelle.

Boutique X -hotellin kattoterassilla on tyhjää.

Espanjan kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeri Reyes Maroto väläytteli mahdollisuutta Ranskan ja Portugalin vastaisten Espanjan rajojen avaamista turisteille jo kesäkuun 22. päivästä alkaen. Sittemmin hallitus oikaisi, että kyse on vasta maiden välisistä neuvotteluista.

Turistien on sopeuduttava Espanjassa tänä kesänä hieman aiemmasta poikkeavaan lomailuun. Rannoilla ja hotellien uima-allasalueilla on noudatettava kahden metrin turvaväliä, joten niiden kapasiteettia on rajoitettu. Esimerkiksi Fuengirolassa rannoilla liikkumista ja oleskelua valvotaan lennokkien avulla.

Kasvomaskin käyttöpakko on voimassa Espanjassa hälytystilan jälkeenkin niissä tilanteissa, kun kahden metrin turvavälin säilyttäminen muihin ihmisiin ei ole mahdollista.

Kun Palola huomasi koronakriisin iskevän voimalla Espanjaan ja varauskalenterien tyhjenevän, hän alkoi pohtia uusia liikeideoita hotelliliiketoiminnan tueksi. Suomen ja Espanjan välinen suora reittilentoliikenne pysähtyi Espanjan hätätilan aikana täysin, joten suomalaisyrittäjä päätti lennättää itse suomalaisia Aurinkorannikolle. Monilla suomalaisilla oli tarve matkustaa maiden välillä poikkeustilasta huolimatta. Jatkossa lentoreittejä tulee myös muihin Pohjoismaihin.

”Ajattelin, että jos haluan hotelleihini pohjoismaalaisia asiakkaita, minun on itse ryhdyttävä vuokraamaan koneita lentojen järjestelemiseksi.”

”Nyt vihdoin varauksia on alkanut hiljalleen tulla myös ulkomailta, etenkin naapurivaltioista Ranskasta ja Portugalista”, hotelliyrittäjä Ville Palola sanoo.

Palola sai ensimmäiselle lennolle yhteistyökumppaniksi Finnairin, ja yhteistyölento Helsingistä Málagaan ja takaisin Helsinkiin lennettiin 1. kesäkuuta. Kesäkuulle on tiedossa toinenkin lento, ja lisää lentoja on suunnitteilla aina elokuulle asti. Heinäkuussa ainakin Finnair jatkaa reittilentojaan Málagaan, mutta Palolan suunnitelmissa on täydentää lentotarjontaa omilla charter-lennoilla.

Kesäkuun ensimmäisellä lennolla valtaosa matkustajista oli selvittänyt tarkkaan Espanjaan pääsyä koskevat vaatimukset. Useampi asiakas joutui kuitenkin palaamaan saman tien paluulennolla Helsinkiin.

”Jos Espanjaan lentää nyt kesäkuussa jostain pakottavasta syystä ilman residencia-korttia, on tämä syy dokumentoiva hyvin”, Palola muistuttaa.

Lyydia Hiltunen työskentelee hotellissa maski kasvoillaan. Espanjassa on maskipakko ulkona ja julkisilla paikoilla aina silloin, jos ei ole mahdollista pysytellä yli kahden metrin päässä muista. Siksi hotellin tiloissa suositellaan käyttämään maskia

Palolan pienet hotellit Aurinkorannikolla selviävät näillä näkymin koronakriisin yli.

”Tällä hetkellä kysyntää on eniten pienistä hotelleista, joissa on vähän ihmisiä. Olen surullinen suurten hotellien puolesta, joilla on isot kompleksit tyhjinä ja suuret kustannukset. Todennäköisesti niille ei riitä niin paljon asiakkaita, että kesästä tulisi kannattava.”

Boutique X -hotelliin asiakkaita on vetänyt poikkeustilan aikana muun muassa sisäänkäynnin PIN-koodisysteemi, joka on mahdollistanut sosiaalisen kanssakäymisen minimoimisen. Lisäksi hotelli nosti nopeasti markkinoinnissa esiin tilojen desinfioinnin ja korkean hygieniatason.

Palolan Boutique X -hotelli Fuengirolassa on pärjännyt koronakriisin keskellä pienen kokonsa ja hyvää hygieniatasoa korostavan markkinoinnin ansiosta.

Espanjan turistikesän edes osittainen pelastuminen riippuu siitä, jatkuuko koronatartuntojen määrä laskusuhdanteisena.

”Jos jatko etenee taudin kanssa samassa linjassa kuin tähän asti, nähdään Espanjassa mielestäni heinä–syyskuussa suhteellisen hyvä kotimainen kysyntä. Ulkomaanmatkailijoita tänne saapuu varmasti eniten naapurivaltioista”, Palola toteaa.

Suurien hotelliketjujen edustajat ovat kertoneet varaustilanteen parantuneen jonkin verran heinä–elokuussa, mutta viime kesän 2019 kaltainen 80–90 prosentin täyttöaste on useimmille hotelleille mahdottomuus.