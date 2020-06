Tukholma

Pääministeri astui taka-alalle, kun olisi pitänyt johtaa. Testejä ei saatu tehtyä tarpeeksi. Kaikista heikoimpien suojelu epäonnistui.

Syytökset olivat moninaisia ja vakavia, kun Ruotsin oppositio ja välillä myös hallituksen tukipuolueet arvostelivat Ruotsin koronaviruspolitiikkaa suorassa tv-lähetyksessä sunnuntai-iltana.

SVT:n kakkoskanavalla lähetetty väittely on viimeisin ja selvin merkki Ruotsin koronakonsensuksen särkymisestä. Nyt samanmielisyyden aika on ohi ja poliittinen keskustelu Ruotsin koronavalinnoista on alkanut.

Sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen hallituksen johtama Ruotsi valitsi epidemian alussa suosituksiin perustuvan strategian. Se sulki yhteiskuntaa paljon vähemmän kuin muut Pohjoismaat.

Ruotsi ei sulkenut rajoja tai kouluja. Se asetti kokoontumisrajoituksia ja vierailurajoituksia Suomea myöhemmin ja varovaisemmin.

Kärkevin kritiikissään oli nationalistipuolue ruotsidemokraattien johtaja Jimmie Åkesson. Hän tunnusti, että ruotsidemokraatit olivat muiden puolueiden mukana pitkään ”samassa veneessä” hallituksen kanssa kriisin ensi kuukausina.

”Nyt kuitenkin jonkun on sanottava, että keisarilla ei ole vaatteita”, Åkesson sanoi.

Hänestä Ruotsin muita Pohjoismaita huomattavasti korkeammat kuolinluvut ovat kevään mittaan osoittaneet, että valittu strategia ei ollut oikea. Hän vaati sunnuntaina Dagens Nyheterissä julkaistussa mielipidekirjoituksessa pääepidemiologi Anders Tegnellin eroa.

Pääministeri Stefan Löfven puolustautui väittelyssä sanomalla, että viruksesta ei tiedetty aluksi paljoakaan. Pääepidemiologi Tegnell sanoi HS:lle keskiviikkona Tukholmassa, että viruksen kyky tunkeutua palvelutaloihin yllätti Ruotsin viranomaiset.

Löfven kuitenkin toisti tukensa valitun strategian pääpiirteille.

Sen sijaan hän oli itsekriittinen kahdessa merkittävässä kohdassa: vanhusten palvelutalojen suojelemisessa ja testaamisessa.

”Jokainen kuolema on liikaa ja suuri suru”, Löfven totesi.

Ruotsi on asettanut tavoitteeksi 100 000 testiä viikossa, mutta tavoitteen saavuttaminen ei ole ollut vielä toistaiseksi edes lähellä.

Åkesson vastasi Löfvenin puolusteluihin toteamalla, että tilanteessa, jossa ei tiedetä paljoakaan, olisi parempi noudattaa varovaisuusperiaatetta.

Muut puoluejohtajat välttivät hyökkäämästä yhtä selvästi koko strategiaa kohtaan. Sen sijaan he keskittyivät kysymyksiin, jotka sopivat oman puolueen profiiliin.

Vasemmistopuolueen Jonas Sjöstedt muistutti, että tartunnan pääsy vanhustenkoteihin johtuu myös alan epävarmoista työsuhteista. Yksi potilas kohtaa paljon väliaikaisia ja määräaikaisia hoitajia, mikä luonnollisesti kasvattaa tartuntariskiä.

Epävarmat työolot vaikeuttavat myös kotiin jääntiä, vaikka kansanterveysviranomainen on koko kevään kehottanut työntekijöitä jäämään kotiin pienimmistäkin oireista.

”Tuskallisen monta vanhusta on kuollut. Nyt meidän on pidettävä huolta, että heidän hoitajillaan on vakituiset työsuhteet, jotta he voivat tarvittaessa ottaa sen sairausloman”, Sjöstedt sanoi.

Koronavirusepidemia on koetellut Ruotsia monin verroin pahemmin kuin muita Pohjoismaita. Kuolleita on sunnuntain tietojen mukaan 4 659. Se on noin nelinkertaisesti verrattuna kaikkien muiden Pohjoismaiden kuolleiden yhteissummaan. Suomessa kuolleita on raportoitu 323.

Erot eivät selity esimerkiksi erilaisilla laskutavoilla, koska Ruotsin korkea koronaviruskuolleisuus näkyy myös niin kutsuttuna ylikuolleisuutena.

Tilastovertailut näyttävät, että kevään 2020 aikana on Ruotsissa kuollut tuhansittain enemmän ihmisiä kuin tavallisena keväänä. Norjassa ja Suomessa vastaavaa ylikuolleisuutta ei ole havaittu.

Tehohoidossa on Ruotsissa yhä noin 300 potilasta. Suomessa tehohoidettavia on tällä hetkellä kuusi.

Kesän lähestyessä Ruotsinkin epidemiatilanteen kehitys näytti rauhoittuvan. Kesäkuun alussa tartuntamäärät ovat kuitenkin kääntyneet nousuun. Nousua on nähty etenkin Göteborgin alueella.

”Meidän täytyy olla nyt hyvin varovaisia. Kotona on pysyttävä, vaikka olisi aivan lieviäkin oireita”, Ruotsin pääepidemiologi Anders Tegnell sanoi keskiviikkona kansanterveysviranomaisen tiedotustilaisuudessa.

Tästä kehityksestä huolimatta hallitus päätti myöhemmin tällä viikolla vapauttaa maan sisäisiä matkustussuosituksia. Aiemmin Ruotsissa oli kehotettu välttämään yli kahden tunnin ajomatkoja. Nyt maan sisäinen matkustaminen vapautettiin.

Huonosta ja epäselvästä johtajuudesta sosiaalidemokraatti Löfveniä kritisoi etenkin kristillisdemokraattien Ebba Busch ja kokoomuksen Ulf Kristersson.

”Tilanteessa, jossa poliittisen johdon olisi pitänyt ottaa askel eteenpäin, Stefan Löfven otti askeleen taaksepäin”, Busch sanoi.

Kriisin aikana suurelle yleisölle näkyvin hahmo on ollut pääepidemiologi Tegnell, vaikka Löfven pitikin esimerkiksi tv-puheen Ruotsin kansalle.

Työnjako juontuu osittain Ruotsin yhteiskuntajärjestelmästä, jossa asiantuntijaviranomaisten itsenäisyys on pyhitetty perustuslaissa asti. Kristerssonin mukaan johtamisen olisi kuitenkin pitänyt olla selkeämpää.

Buschin mukaan hallitus on tiukoissa paikoissa syyllistynyt myös alempien hallinnon tasojen, kuten alueiden, syyllistämiseen.

Hallituksen tukipuolueen liberaalien puoluejohtaja Nyamko Sabuni puolestaan arvosteli hallitusta lähiöiden pulaan jättämisestä. Virus levisi tietyissä Tukholman maahanmuuttajalähiöissä muuta kaupunkia nopeammin, minkä on arvioitu johtuvan muun muassa puutteellisesta tiedottamisesta.

Puoluejohtajien suora tv-väittely oli ensimmäinen laatuaan koronavirusepidemian puhkeamisen jälkeen.

Studiossa tilanne oli otettu huomioon sijoittamalla puoluejohtajat tavallista kauemmaksi toisistaan.

Koska testien määrä vaikutti olevan yksi päivän pääpuheenaiheista, juontaja kysyi puheenjohtajilta jo väittelyn alkuvaiheessa, kuinka moni heistä on itse käynyt koronavirustestissä. Yksikään käsi ei noussut.