Berliini

Julma ja luultavasti toistaiseksi paljastunutta laajempi lasten seksuaalinen hyväksikäyttötapaus ravistelee Saksaa.

Nordrhein-Westfalenissa, Luoteis-Saksassa, sijaitsevan Münsterin poliisi kertoi lauantaina tapauksesta, jossa on tähän mennessä tunnistettu kolmen pojan, 5-, 10- ja 12-vuotiaiden, joutuneen raa’an seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi.

Rikoksista epäillään 11 ihmistä, joista seitsemän on tutkintavankeudessa. Vangittuna on kuusi 27–43-vuotiasta miestä ja 45-vuotias nainen, joka on 27-vuotiaan pääepäillyn äiti.

Rikoksista epäiltyjen joukossa on uhreiksi joutuneiden lasten isä, setä ja isäpuoli. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 45-vuotiaan naisen omistamassa siirtolapuutarharakennuksessa, jonka avaimet nainen on poliisin epäilyn mukaan antanut 27-vuotiaan poikansa käyttöön – todennäköisesti tietäen, mitä rakennuksessa tapahtuu.

Rakennuksen välikatosta löytyi laitteisto, jolla lasten hyväksikäyttöä on kuvattu ja tallennettu.

27-vuotias pääepäilty työskentelee it-alalla. Poliisit löysivät täysin kalustetun ja ilmastoidun palvelinhuoneen pedofiilisen materiaalin säilömistä ja käsittelyä varten. Pedofiilien käyttöön rakennettu it-infrastruktuuri on poliisin mukaan myös ammattimaisesti salattu.

Rikostutkijat ovat onnistuneet purkamaan salauksista vain osan, ja hyväksikäyttörikoksia uskotaan olevan paljon enemmän kuin tähän asti on paljastunut.

Palvelinhuoneessa oli poliisin mukaan seitsemän palvelinyksikköä ja yli 500 teratavun tallennuspotentiaali. Yksi teratavu vastaa tuhatta gigatavua, ja siihen voi mahtua esimerkiksi satoja tunteja videota.

27-vuotias pääepäilty on 10-vuotiaan uhrin isäpuoli, ja hänet on tuomittu jo aiemmin laittomaan hyväksikäyttömateriaaliin liittyvistä rikoksista. Perhe on ollut sosiaaliviranomaisten asiakkaana. Mies on ollut myös terapiassa pedofiilitaipumustensa takia, ja häntä on pidetty yhteistyöhaluisena ja luottamusta herättävänä.

Münsterin poliisipäällikön Rainer Furthin mukaan hyväksikäyttötapauksen raakuus on ylittänyt inhimillisen sietokyvyn rajat myös kokeneilla rikostutkijoilla. Poliisin mukaan lapset on huumattu ennen hyväksikäyttöä.

Tapauksen järkyttävyyttä lisää sekin, että epäilty 45-vuotias nainen on mediatietojen mukaan työskennellyt lastentarhanopettajana pidätykseensä asti. Hänen työhönsä liittyviä rikosepäilyjä ei kuitenkaan ole.

Saksassa kysytään nyt, miten huolellisesti säännelty järjestelmä voi pettää niin pahasti, että viranomaisten tuntema pedofiili pystyi jatkamaan toimintaansa. Kerta ei ole ensimmäinen.

Esimerkiksi toissa vuonna Saksassa tuomittiin vankeuteen äiti ja isäpuoli tuolloin 10-vuotiaan pojan törkeästä hyväksikäytöstä ja hyväksikäyttömateriaalin myymisestä internetissä. Kyseinen mies oli jo aiemmin saanut tuomion lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja silloinkin kysyttiin, miksi järjestelmä ei pystynyt suojelemaan lasta.

Viime viikolla paljastui, että 13 vuotta sitten Portugalissa kadonneen 3-vuotiaan Madeleine McCannin murhasta epäillään saksalaismiestä.

Järjestelmän pettämisestä kertoo myös toukokuussa poliisin paljastama tapaus, jossa lastentarhanopettajaa epäillään 3-vuotiaan tytön murhasta Nordrhein-Westfalenin Viersenissä. Tyttö lakkasi hengittämästä päiväkodissa päiväunien aikana ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Ruumiinavauksessa hänestä löytyi väkivallan jälkiä.

Tyttö oli tapahtumapäivänä päiväkodin ainoa lapsi päivähoidon koronavirusrajoitusten takia, ja murhasta epäilty hoitaja oli valvonut hänen päiväuniaan.

Myöhemmin paljastui, että samaan lastentarhanopettajaan liittyy hänen aiemmissa työpaikoissaan tapauksia, joissa lapset ovat kärsineet hengitysvaikeuksista ja ensiapu on jouduttu kutsumaan paikalle.

Münsterin poliisin paljastamat rikokset ovat jatkuneet jo vuosia. Uusia epäilyjä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä on tullut tänä keväänä räjähdysmäisen paljon lisää, kertoi EU:n sisäasioiden komissaari Ylva Johansson Welt-lehden haastattelussa sunnuntaina. Komissaarin mukaan koronaviruskriisin puhkeaminen on vaikuttanut tilanteeseen.

Yhdysvalloissa kadonneiden lasten puolesta työskentelevä järjestö NCMEC on kertonut saaneensa yli neljä miljoonaa ilmoitusta epäillystä lasten hyväksikäytöstä tämän vuoden huhtikuun aikana, mikä on noin kolme miljoonaa ilmoitusta enemmän kuin huhtikuussa 2019.

Johansson kertoo, että EU-tasolla valmistellaan parhaillaan toimenpidepakettia ja uutta lainsäädäntöä lasten hyväksikäytön ennalta estämiseksi ja lainvalvonnan parantamiseksi, koska kyseessä on rajat ylittävä rikollisuuden muoto.