Pääministeri Jacinda Ardern kertoi tiedotustilaisuudessa maanantaina, että viimeinen Uuden-Seelannin koronaviruspotilas on parantunut ja rajoitukset puretaan jo saman päivän aikana.

Suuri osa maailman maista voi nyt kadehtia Uutta-Seelantia. Pääministeri Jacinda Ardern ilmoitti maanantaina aamuyöllä Suomen aikaa, että viiden miljoonan asukkaan saarivaltio siirtyy hälytystasolle 1, joka on ”yhtä normaali kuin normaali voi olla globaalin pandemian aikana”.

Asiasta kertovat uusiseelantilaiset tiedotusvälineet Stuff ja New Zealand Herald.

Hälytystaso 1 tuli voimaan vuorokauden vaihtuessa tiistaiksi paikallista aikaa eli Suomessa kello 15 maanantaina.

Käytännössä voimaan jäävät ainoastaan ulkorajoja koskevat rajoitukset. Esimerkiksi kokoontumisia ja kotimaanmatkailua koskevista rajoituksista luovutaan.

Etäisyyttä muihin ei tarvitse enää pitää, mutta käsienpesusta on edelleen syytä pitää huolta.

Jonkinlaiseen normaaliin palaaminen on mahdollista, koska maassa ei ole enää yhtään tiedossa olevaa, aktiivista tartuntatapausta. Viimeisin sairastunut oli viisikymppinen nainen, jonka kerrottiin aiemmin maanantaina parantuneen taudista ja päässeen karanteenista. Yhtään uutta tapausta ei ole tullut ilmi 17 vuorokauteen.

Yhteensä maassa on todettu 1 504 varmistettua koronavirustartuntaa ja 22 kuolemaa.

Toukokuun lopulla Uusi-Seelanti otti käyttöön sovelluksen, jota kutsutaan digitaaliseksi päiväkirjaksi. Sovelluksen on ladannut jo puoli miljoonaa ihmistä, ja sen avulla pidetään kirjaa esimerkiksi vierailluista paikoista. Kahviloissa ja ravintoloissa kävijät skannaavat QR-koodin, jonka avulla käynti rekisteröityy sovellukseen.

Jatkossa päiväkirjan pitäminen on olennainen osa Uuden-Seelannin strategiaa, korosti myös Ardern.

”Voitte tehdä, mitä haluatte, ja mennä, minne haluatte. Pyydämme teitä vain pitämään kirjaa liikkumisestanne skannaamalla tai muilla tavoilla”, pääministeri totesi New Zealand Heraldin mukaan.

Syitä Uuden-Seelannin ihmeeseen on pohdittu ympäri maailman. Maan on arvioitu aloittaneen tiukat rajoitukset aikaisessa vaiheessa. Todettuja tapauksia oli ollut vasta parisataa.

Kotoa sai poistua vain kauppaan tai ulkoilemaan, töissä kävivät vain kriittisten alojen työntekijät. Tiukimmat toimet hälytystasolla 4 jatkuivat viisi viikkoa, minkä jälkeen esimerkiksi ravintolat saivat ryhtyä myymään noutoruokaa.

Uusiseelantilaisia on kehuttu rajoitusten kuuliaisesta noudattamisesta, ja pääministeri Ardern on saanut suitsutusta selkeästä viestinnästä.

Lue lisää: Alle 1 500 tartuntaa ja vain 14 kuolemaa – Mitä Suomen kokoisessa Uudessa-Seelannissa on tehty toisin kuin muualla?

Uuden-Seelannin tavoitteena on, että sen ei tarvitsisi enää nostaa hälytystasoa takaisin korkeammille tasoille.

Kansanterveysasiantuntijat, professorit Michael Baker ja Nick Wilson Otagon yliopistosta Wellingtonista arvioivat Stuffille, että pitkän ajan trendi on tärkeämpi asia kuin ensimmäinen päivä ilman aktiivisia tapauksia.

He muistuttavat, että vaikka nolla aktiivista tautitapausta on hieno saavutus, kyse on vain tiedossa olleista ja testatuista tartunnoista. Tartuntaketjuja voi yhä olla, mutta ne eivät ole viranomaisten tiedossa.

Baker ja Wilson ovat maan johtavia epidemiologeja. He ovat olleet suunnittelemassa Uuden-Seelannin tukahduttamisstrategiaa.

Terveysministeriön johtaja Ashley Bloomfield on sanonut olevansa vakuuttunut, ettei rajoitusten purkamisen jälkeen maassa ainakaan enää ilmene tartuntoja, joiden lähdettä ei voida jäljittää. Tällaisia tartuntoja on ollut Uudessa-Seelannissa viimeksi huhtikuussa.

Pääministeri Ardern totesi, että uusia koronatartuntoja tulee varmasti tulevaisuudessa, koska virus leviää yhä maailmalla. Testaamista, jäljittämistä ja tarvittaessa eristämistä jatketaan yhä mahdollisimman tehokkaasti.

Baker ja Wilson julkaisivat maanantaina vain hieman ennen tietoa rajoitusten purkamisesta The Conversation -verkkojulkaisussa viiden kohdan listan, jossa he suosittelevat seuraavia askelia Uuden-Seelannin tautitilanteen pitämiseksi hyvänä.

Ensimmäisenä kohtana tutkijat suosittelevat kankaisten kasvomaskien käytön tekemistä pakolliseksi julkisessa liikenteessä, lentokoneissa, rajatarkastuksissa ja karanteenitiloissa.

”Muut henkilökohtaisen hygienian toimet (kotona pysyminen sairaana, käsien peseminen, käsivarteen yskiminen) eivät ole riittäviä, koska tartunta tulee usein ihmisiltä, jotka vaikuttavat terveiltä ja voivat levittää virusta yksinkertaisesti vain hengittämällä ja puhumalla”, Baker ja Wilson kirjoittavat.

Lisäksi he suosittelevat digitaalisen jäljittämisen kehittämistä, julkisen terveydenhuollon tähänastisten koronatoimien arviointia ja laajemmin tartuntatautien ennaltaehkäisyn kehittämistä.

Rajoja voitaisiin myös avata sen pohjalta, millainen tautitilanne on eri maissa. Baker ja Wilson ehdottavat, että rajat voitaisiin ensin avata Tyynenmeren saarivaltioille kuten Samoalle ja Tongalle, joissa virusta ei enää esiinny. Myös osasta Australiaa, Fijiltä ja Taiwanista voisi päästä maahan, jos ne onnistuvat tukahduttamisessa.

Australia ja Uusi-Seelanti pohtivat mahdollisuutta avata maiden rajat molempien kansalaisille. Ardern totesi viime viikolla BBC:n mukaan, että täysin vapaita rajoja muulle maailmalle ei tulla näkemään vielä pitkään aikaan.