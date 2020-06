Israelissa sattunut tapaus, jossa poliisi ampui autistisen palestiinalaismiehen suututtaa Israelin palestiinalaisalueilla ja on sytyttänyt poliisiväkivaltaa ja rasismia vastustavia mielenosoituksia eri puolilla Lähi-itää, kertovat useat kansainväliset uutismediat.

30. toukokuuta 32-vuotias palestiinalaismies oli matkalla Jerusalemin Vanhassakaupungissa sijaitsevaan erityiseen vammaisille tarkoitettuun kouluun, kun poliisi virheellisesti epäili, että hän oli aseistautunut terroristi.

Mies pelästyi poliiseja ja pakeni läheisten roskasäiliöiden viereen, jonne poliisit hänet ampuivat.

Vasta ampumisen jälkeen paljastui, että mies ei esimerkiksi kyennyt kommunikoimaan vieraiden ihmisten kanssa.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi sunnuntaina poliisin tehneen virhearvion ja totesi, että ampuminen sattui erittäin arkaluontoisessa kaupunginosassa Jerusalemin Vanhassakaupungissa, jossa sijaitsee useita israelilaisille tärkeitä uskonnollisia kohteita.

Uutistoimisto AFP:n mukaan pääministeri esitti perheelle osanotot hallituksen ja israelilaisten puolesta muttei kuitenkaan esittänyt anteeksipyyntöä. Maan puolustusministeri Benny Gantz on sittemmin pyytänyt tapahtunutta anteeksi. Poliisi on myös aloittanut asiasta sisäisen tutkinnan.

Ammutun palestiinalaismiehen kohtaloa on protestoitu eri puolilla Lähi-itää. Tapahtumaa on verrattu poliisiväkivallan uhrina Yhdysvalloissa kuolleen George Floydin tapaukseen. Mielenilmauksissa on käytetty ”palestinian lives matter” -iskulausetta ja kannettu ammutun kuvia.

Protestoijat pitävät miehen kohtaloa esimerkkinä Israelin palestiinalaisiin kohdistetusta väkivallasta.