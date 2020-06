Koulujen sulkeminen keväällä jätti yli 1,5 miljardia lasta maailmanlaajuisesti luokkahuoneidensa ulkopuolelle. Nyt siitä uhkaa aiheuttaa pitkäaikaisia yhteiskunnallisia tasa-arvo-ongelmia.

Sadoiltatuhansilta lapsilta Yhdysvalloissa ja Euroopassa on puuttunut tuki, jota etäopetuksen jatkaminen edellyttäisi. Riskinä on nyt se, että he putoavat kokonaan koulujärjestelmän ulkopuolelle.