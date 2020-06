Yhdysvaltain suurin kaupunki New York ryhtyi maanantaina purkamaan asteittain koronavirusrajoituksia kuukausia kestäneen karanteenin jälkeen. Maanantaina tuli täyteen sata päivää siitä, kun New Yorkissa varmistettiin ensimmäinen koronavirustartunta helmikuun lopussa.

Jopa 400 000 työntekijän odotettiin maanantaina palaavan töihin suurkaupungissa, jonka elämää on tiukasti rajoitettu pandemian vuoksi. Käytännössä newyorkilaiset oli määrätty 78 päiväksi pysymään kodeissaan.

Monet kaupat avasivat maanantaina jo oviaan. Samoin rakennustyömailla käynnistettiin töitä, jotka oli keskeytetty kuukausiksi koronavirusepidemian vuoksi.

Täysin normaaliksi elämä suurkaupungissa ei vieläkään palaa. Kyseessä on vasta pandemiarajoitusten purkamisen ensimmäinen vaihe, joka mahdollistaa joidenkin vähittäiskauppojen, tehtaiden ja rakennustyömaiden avaamiset.

Esimerkiksi parturikampaamot ja suurin osa toimistoista avataan vasta toisessa vaiheessa. Tämän hetken tietojen mukaan toinen vaihe käynnistyy New Yorkissa ehkä heinäkuun alussa.

Osavaltion ja kaupungin johtajat suhtautuivat silti optimistisesti siihen, että elämä New Yorkissa on hiljalleen palautumassa normaaliksi epidemian hiipuessa. Kaupungin pormestari Bill de Blasio muistutti kuitenkin Twitterissä siitä, että turvavälien pitäminen ja kasvomaskien käyttäminen ovat yhä tarpeellisia toimenpiteitä.

”New Yorkin uudelleen­käynnistyminen alkaa tänään. On ollut pitkä tie päästä tänne asti. Newyorkilaiset ovat ansainneet sen päivä päivältä. Pitäkää se, mikä toimii: kasvojen peittäminen ja turvavälit ovat yhä tärkeitä”, de Blasio kirjoitti varhain maanantaina paikallista aikaa.

Suurin huoli kaupungin avaamisessa liittyy siihen, miten joukkoliikenne­välineissä pystytään pitämään turvavälejä, kun suuret ihmismassat kulkevat taas töihin.

Normaalisti esimerkiksi New Yorkin metrolla liikkuu päivittäin noin 5,5 miljoonaa ihmistä. Joukkoliikenteen asiantuntijat arvioivat, että rajoitusten höllentämisen ensimmäisessä vaiheessa matkustajia on vain noin 15 prosenttia normaalilukemista, kertoo The New York Times.

New Yorkin avautumista seurataan tarkoin, sillä kaupungista tuli kevään kuluessa Yhdysvaltain epidemiakeskus. Pahimmillaan kaupungissa kuoli koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin yli 500 ihmistä päivässä.

Vaikka tartuntojen määrä yli kahdeksan miljoonan asukkaan kaupungissa on alkanut vähenemään, tauti ei ole vielä kokonaan hiipunut. Päivittäisten tartuntojen määrä New Yorkin kaupungissa oli viime viikolla yhä noin 200–300, kun huhtikuun alussa tartuntoja havaittiin jopa yli 6 000 päivässä.

Vertailun vuoksi Suomessa todettiin maanantaina 20 uutta koronavirustartuntaa.

Yli 21 000 kaupungin asukasta on kuollut kevään aikana koronavirukseen, mikä on lähes viidesosa Yhdysvaltain yli 110 000 koronakuolemasta.

Myös sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset ovat olleet valtavat. New Yorkista katosi lähes 900 000 työpaikkaa epidemian aikana, kertoo sanomalehti The New York Times.

Koronaviruksen lisäksi kaupungin asukkaita koeteltiin myös ulkonaliikkumiskiellolla. Tiheästi asutun kaupungin asukkaille määrättiin öinen ulkonaliikkumiskielto sen jälkeen kun rasisminvastaisia mielenosoituksia levisi Yhdysvalloissa useisiin kaupunkeihin touko-kesäkuun vaihteessa.

Mielenosoitusten yhteydessä puhkesi myös mellakoita. New Yorkissa satoja liikkeitä ryösteltiin, ja yrittäjät joutuivat peittelemään näyteikkunoitaan vanerilevyillä. Mellakoiden vuoksi määrätty ulkonaliikkumiskielto päättyi sunnuntaina.