Ruotsin pääministeri Olof Palme ammuttiin Tukholmassa matkalla elokuvista kotiin perjantaina 28. helmi­kuuta 1986. Tänä keskiviikkona, Suomen aikaa kello 10.30, syyttäjä Krister Petersson kertoo, nostaako hän syytteitä murha­tutkinnassa.

Petersson on ennakoinut voivansa kertoa, miten murha toteutettiin ja kuka siitä on vastuussa. Syytteet voivat kuitenkin jäädä nostamatta, jos epäilty on kuollut, kuten spekulaatioden keskiössä pysynyt niin sanottu Skandia-mies. Hän kuoli vuonna 2000.

Iltapäivälehti Aftonbladetin lähteiden mukaan rikostutkijat uskovat viimein saaneensa haltuunsa murha-aseen.

Palmen murhan tutkinta on haarautunut vuosikymmenten varrella lukemattomiin tutkintalinjoihin. Vastuullisiksi on epäilty muun muassa kurdijärjestö PKK:ta, Etelä-Afrikan tiedustelupalvelua, Ruotsin poliisia, armeijaa ja suojelupoliisia sekä yksittäisiä Palme-vihaajia, joita Ruotsissa tuohon aikaan riitti.

Karkeasti teoriat voidaan jakaa ”yksittäistä hullua” etsiviin selityksiin, laajempiin salaliittoihin ja näiden kahden yhdistelmiin. Sosiaalidemokraatti ja idealisti Palme oli voimakkaasti mielipiteitä jakava hahmo sekä kotimaassa että ulkomailla.

