Saksalaiset, ruotsalaiset ja suomalaiset uusnatsit hankkivat koulutusta Pietarin lähellä toimivassa yksityisessä sotilaskoulutuskeskuksessa. Asiaan kiinnitti huomiota saksalainen Focus-lehti kesäkuun alussa.

Pääasiassa Ruotsista käsin johdetun Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseniä on koulutettu Partizan-nimisessä keskuksessa jo vuonna 2016, kertoi Aftonbladet vuonna 2017. Koulutuksen jälkeen ainakin kaksi ruotsalaisnatsia ryhtyi tehtailemaan räjähdeiskuja.

Mutta millainen organisaatio pohjoismaisia uusnatseja kouluttaa?

Partizan-kurssikeskus toimii Venäjällä varsin avoimesti. Verkkosivuillaan kurssikeskus kertoo että se on perustettu vuonna 2012. Partizan on sekä kurssikeskuksen että heidän tavaramerkikseen muodostuneiden kurssien nimi.

”Yhtäkään vuosisataa ei ole kulunut ilman maailmanlaajuisia sotia ja ’kuumien paikkojen’ rinki Venäjän ympärillä kiristyy. Meidän tehtävämme on parantaa kansallisen turvallisuuden tasoa sivistämällä valistuneita kansalaisia sotilaskoulutuskursseilla”, sivuilla kerrotaan.

Partizan järjestää sivujensa mukaan kahdenlaisia ”partisaanikursseja” joista toinen on intensiivikurssi ja toinen kestää viisi viikkoa. Partizanin kurssivalikoimassa on myös kaksi operatiivisen pistooliammunnan kurssia, taktinen haulikkoammunta, taisteluampuminen yleisemmin, kaksi eri taistelulääkintäkurssia sekä erilaisia taistelutaktiikkakursseja.

Sivuilta löytyy ilmoittautumislomake, mutta koulutuksien hintoja ei esitellä selkeästi joka kurssille. Ne saisi kysymällä joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Kurssien aikana alkoholinkäyttö on kokonaan kielletty, samaten kiroilu. Kouluttajat ovat sotilastiedustelun, maahanlaskujoukkojen, sisäministeriön koulutuskeskuksen, ampumajärjestön ja erilaisten pelastusyksiköiden veteraaneja tai näissä ammateissa yhä työskenteleviä. Kurssien ja opin onnistuminen perustuu kuriin, ohjeissa huomautetaan.

HS:n tiedon mukaan Partizan-kursseille osallistumisen ovat ainakin suomalaisten osalta järjestäneet ruotsalaiset aateveljet. HS kysyi tiedolle vahvistusta Ruotsin turvallisuuspoliisista. Säkerhetspolitsen (Säpo) vastasi, etteivät he voi kommentoida yksittäisten ihmisten toimintaa jos rikosta ei ole tapahtunut, mutta on selvää että ääriliikkeet ja terrorismi käyttävät sekä laillisia että laittomia keinoja.

”Terrorismi ja ääriliikkeet ovat rajat ylittävä ilmiö. Siksi terrorismin torjunnassa ja demokratian suojelussa sekä kansallinen että kansainvälinen yhteistyö on tärkeää”, Säpon viestinnästä vastattiin.

Suomen suojelupoliisi (supo) ei halunnut kommentoida asiaa.

”Emme kommentoi tätä leiritoimintaa mitenkään julkisuuteen”, viestintäasiantuntija Anni Lehtonen suposta sanoo. ”Mutta supo on kiinnostunut asiasta.”

Koulutuskeskuksella on kiinteä yhteys äärioikeistolaiseen venäläiseen Russkoje Imperskoje Dviženje (RID) -järjestöön. Partizan-kursseja johtaa RID:n sotilaallisen siiven johtaja Denis Gariev. Gariev ja kaksi muuta RID:n johtajaa mainittiin erikseen nimeltä, kun Yhdysvaltain ulkoministeriö huhtikuussa ilmoitti luokittelevansa RID:n kansainväliseksi terroristijärjestöksi. Muut mainitut ovat kansainvälisten suhteiden koordinaattori Nikolai Trušalov ja koko liikkeen johtaja Stanislav Vorobjev.

RID tunnetaan myös nimellä Venäjän imperialistiliike (RIM) ja Rus Imperia. RID pitää itseään ultranationalistisena monarkistiliikkeenä. Ortodoksikirkko ja uskonto näkyvät liikkeen toiminnassa.

Toisin kuin monet muut venäläiset nationalistiliikkeet, RID ei suhtaudu presidentti Vladimir Putiniin ja Kremlin hallintoon erityisen lämpimästi. Kun Yhdysvallat julisti RID:n terroristijärjestöksi, Venäjän verkkovalvontaviranomainen Roskomnadzor poisti järjestön sivut verkosta. Internetin arkistoon tallentuneesta sivukopiosta löytyy kuitenkin esimerkiksi tammikuulta kirjoitus, jossa Putinia syytetään historian vääristelystä ja Josif Stalinin rikosten valkopesusta.

RID:n johtajalla Stanislav Vorobjevilla on hyvät suhteet Ruotsin vastarintaliike-uusnatseihin. Ukrainalaisen äärioikeistoon erikoistuneen bloggarin ja aktivistin Anton Šekhovtovin mukaan RID:n johtaja Vorobjev vieraili Ruotsin vastarintaliikkeen luona vuonna 2015 ja tuki liikettä rahalahjoituksella. Rahoituksesta on kertonut RID itse omilla sivuillaan.

Tammikuussa Ruotsissa pidätettiin ainakin yksi yhteyshenkilö. Ruotsin ja Venäjän kaksoiskansalainen Anatoli Udodovista annettiin etsintäkuulutus marraskuussa 2019 sen jälkeen kun hänen Ruotsin-kotiinsa oli tehty kotietsintä. Udodov pidätettiin heti, kun tämä saapui Venäjältä takaisin Ruotsiin. Asiasta kertonut Dagens Nyheter ei tuolloin maininnut RID-järjestöä nimeltä, mutta kertoi ”fasisistisesta paramilitaristisesta organisaatiosta Pietarin lähellä”. Udodovilla on julkisten lähteiden mukaan ainakin viidentoista vuoden tausta Ruotsin vastarintaliikkeessä.

Ruotsin ja Suomen vastarintaliikkeet ovat muuttaneet nimensä Pohjoismaiseksi vastarintaliikkeeksi.

Saksalainen Focus-lehti ei kerro, milloin saksalaiset ovat osallistuneet koulutukseen. Se kertoo, että osallistujissa on ollut useita jäseniä äärioikeistopuolue NDP:n nuorisosiivestä ja Der Dritte Weg -järjestöstä. Focusin mukaan sekä saksalaisia että ruotsalaisia ja suomalaisia koulutettuja on myöhemmin osallistunut sotatoimiin Itä-Ukrainassa.

Yhdysvaltalaisen Soufan Centerin mukaan RID:n sotilaallinen siipi on lähettänyt taistelijoita ainakin Itä-Ukrainaan, Syyriaan, Libyaan ja Keski-Afrikan tasavaltaan. Liikkeen läsnäoloa Syyriassa on kuvailtu ”ristiretkeksi” kristinuskon puolesta ja osallistujia kannustetaan aktiivisesti osallistumaan kristinuskon vihollisten tappamiseen.

Perusteluksi juuri Ukrainassa sotimiselle Venäjän joukkojen puolella Vorobjev tarjosi vuoden 2015 Ruotsin-vierailullaan sitä, että Pohjoismaisella vastarintaliikkeellä ja RID:lla on yhteisiä vihollisia. Nämä olivat RID-johtaja Vorobjevin mukaan ”Ukrainan juutalaiset oligarkit”.

Kun Partizan-kurssien ja RID-liikkeen militaristisiiven johtaja Denis Gariev ja antoi saksalaiselle Bild-lehdelle haastattelun vuonna 2014, hän sanoi¨, ettei Ukraina edes ole mikään valtio.

Myös Suomesta on tiedossa ihmisiä, jotka ovat osallistuneet sotatoimiin Itä-Ukrainan sodassa. Ainakin neljän tiedetään osallistuneen muukalaispataljoona Azovin toimintaan. Azov sotii kuitenkin Ukrainan, ei Venäjän ja sen rahoittamien itäukrainalaisten puolella. Toisaalta myös suomalaisen Johan Bäckmanin tiedetään järjestäneen ihmisiä sotimaan Venäjän ja itäukrainalaisten puolelle.

Venäläiset uusnatsit marssivat Moskovassa marraskuussa 2013.

Vastarintaliikeen Suomen-haaralla on tiedetty jo pitkään olevan melko tiiviit yhteydet ulkomaille, myös muualle kuin Ruotsiin. Helsingin Sanomat kertoi vuonna 2015, että Pohjoismaisten äärijärjestöjen lisäksi yhteyksiä oli silloin ainakin Kreikan Kultaiseen aamunkoittoon, italialaiseen Casa Poundiin, Serbian radikaalipuolueeseen, Ukrainan äärioikeistoliike Oikeaan sektoriin ja saksalaiseen Der Dritte Wegiin.

Der Dritte Weg on toinen niistä järjestöistä joista saksalaisia on nyt Focus-lehden lähteiden mukaan matkustanut RID-järjestön Partizan-koulutukseen.

Taisteluharjoittelu ja -koulutus on kiinnostanut suomalaisia uusnatseja jo vuosia. HS kertoi vuonna 2015 liikkeen keskustelupalstan sisäisistä keskusteluista, joissa muun muassa keskusteltiin ”bellumista”. Latinankielinen sana tarkoittaa sotaa.

”Bellumia ei tule mainostaa tai mainita suoraan missään, sille tulee luoda mystinen homma”, yksi liikkeen pääideologeista kirjoitti vuonna 2013. Seuraavana vuonna sama ideologi paimensi liikkeen marssikäyttäytymistä: ulkopuoliset katsovat. Pitäisi välttää eleitä, joilla demonstroidaan esimerkiksi kepin käyttämistä tai muuta väkivaltaista.

Vuonna 2015 liikkeen marssi Tampereella johti mellakointiin. Vuonna 2016 yksi väkivallasta aiemminkin tuomittu jäsen pahoinpiteli ihmisen hyppypotkulla Helsingin asema-aukiolla. Uhri kuoli noin viikkoa myöhemmin.

Pohjoismainen vastarintaliike on määrätty toimintakieltoon. Pirkanmaan käräjäoikeus ja Turun hovioikeus ovat määränneet liikkeen lakkautettavaksi jo aiemmin, mutta asian käsittely on yhä kesken korkeimmassa oikeudessa. Korkein oikeus on määrännyt liikkeen toiminnan väliaikaisesti kielletyksi.

Liike on toimintakiellosta huolimatta jatkanut esimeriksi Kohti vapautta -nimen alla. Toimintakiellon rikkominen ja laittoman yhdistystoiminnan harjoittaminen on parhaillaan syyteharkinnassa.