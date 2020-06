Sosiaalinen media

Tšekkiläinen Vera Jourová on komission varapuheenjohtaja, joka vastaa muun muassa oikeusvaltiokehityksestä.

Bryssel

Maailmanlaajuinen koronavirusepidemia on luonut kokonaisen virusvalheiden verkoston. Harhaanjohtavaa tietoa ja valheita levitetään kasvavassa määrin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Korona ja valheiden tulva on pitänyt EU:n arvoista ja läpinäkyvyydestä vastaavan komission varapuheenjohtajan Věra Jourován kiireisenä. Jourová on komissaari, joka vastaa myös disinformaation torjuntatoimista EU:ssa. Uusimpia linjauksia on tulossa tuoreessa raportissa keskiviikkona.

Tilanne on Jourován mukaan monin tavoin hankala. Koronaviruksesta levitettävä tieto voi pahimmillaan olla jopa hengenvaarallista. Valheita liikkuu muun muassa hoitokeinoista, tarttumisesta ja viruksen synnystä.

”On erittäin vaarallista, että ihmiset voivat lukea tietoa ja ohjeistuksia, jotka voivat vahingoittaa vakavasti heidän terveyttään”, Jourová sanoo neljän eurooppalaislehden yhteishaastattelussa.

Komissio vaatii ennakkotietojen mukaan esimerkiksi sosiaalisen median yhtiöiltä kuukausittaista raportointia toimistaan koronavirusvalheiden suitsimiseksi.

Keskiviikon tiedonanto on EU:n uusin vaihe taistelussa disinformaatiota vastaan. EU:n itäviestinnän yksikkö East Stratcom on kammannut jo vuodesta 2015 venäläislähteistä tulevaa valheellista tietoa ja tukenut riippumatonta mediaa. Sen jälkeen on perustettu muun muassa nopea hälytysjärjestelmä, laajennettu EU-yhteistyötä ja sovittu pelisäännöistä digijättien kanssa. Vaalivaikuttamista torjuttiin erityisesti eurovaalien aikaan vuonna 2019.

Jourová puhuu järjestelmällisistä hyökkäyksistä Eurooppaa vastaan. Jourován mukaan erityisesti Venäjä käyttää propagandaa välineenä EU:n vakauden ja demokratian horjuttamiseksi. Koronakriisissä vedotaan erityisesti ihmisten pelkoihin ja huoliin.

Eurooppa esitetään heikkona rakenteena, joka ei pysty suojelemaan omia kansalaisiaan, Jourová kuvaa.

”Tarkoitus on kyseenalaistaa demokraattinen järjestelmä ja luottamus instituutioihin.”

Venäjän lisäksi Jourová nostaa esille kiinalaispropagandan kasvun.

Kiinan toimet nousivat esille huhtikuussa, kun kävi ilmi, että EU:n ulkosuhdeyksikön tuottamasta raportista oli poistettu ennen julkaisua Kiinaa käsitteleviä kohtia. Samalla alkoi keskustelu Kiinan mahdollisesta painostuksesta.

Ennakkotietojen mukaan uudessa raportissa mainitaan sekä Venäjä että Kiina informaatiovaikuttamisen lähteinä.

Jourován mukaan ei ole aina helppo tunnistaa disinformaation lähteitä. EU käyttääkin usein sanaparia ”ulkomainen toimija”.

”Puhumme venäläistapauksista ja Kremliä tukevasta mediasta. Emme syytä Venäjän hallitusta, mutta näemme paljon vaikuttamista, johon voi liittyä hallinnon siunaus. Emme voi sitä todistaa.”

Kiinan osalta hän sanoo, että aiemmasta raportista noussut kohu perustui ”väärinkäsitykseen”. Hän sanoo, etteivät kiinalaiset ole ottaneet häneen mitään yhteyttä.

”Koen oloni hyvin vapaaksi siitä, että voin laittaa papereihin sen mitä ajattelen ja mikä heijastaa nykytilannetta.”

Sosiaalisen median jättiyhtiö Facebookin EU-asioiden johtajana toukokuun puolivälissä Brysselissä aloittanut Aura Salla kertoo, että yhtiö on jo poistanut satojatuhansia koronaan liittyvää valheellista päivitystä.

Sallan mukaan päivitykset olisivat voineet asettaa lukijan välittömään vaaraan.

”Väitteitä, joiden mukaan virusta ei ole olemassa, valheellisia väittämiä parantumisista, hoidoista, peruspalveluiden saatavuudesta ja pandemian vakavuudesta”, Salla kuvaa sähköpostivastauksessaan.

Facebookilla on yli 60 tiedontarkastajakumppania, ja se varoittaa lukijoitaan ennalta valheellisista sisällöistä. Facebook myös jakaa Sallan mukaan Facebookissa ja omistamassaan Instagram-sovelluksessa viranomaistietoa viruksesta.

Mediajättien toiminta nousi uuteen valoon toukokuussa, kun viestipalvelu Twitter merkitsi ensimmäisen kerran Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin viesteihin huomiota faktantarkistuksesta. Twitter myös piilotti Trumpin viestin väkivallan lietsonnasta.

Facebook päätyi eri ratkaisuun ja antoi Trumpin viestin olla rauhassa. Päätös herätti arvostelua, ja esimerkiksi osa yhtiön työntekijöistä protestoi. Yhtiön johtaja Mark Zuckerberg joutui lopulta pohtimaan kantaansa uudelleen.

”Tiedän, että moni teistä ajattelee, että meidän olisi pitänyt puuttua presidentin päivityksiin viime viikolla”, Zuckerberg kirjoitti Facebook-päivityksessä.

Zuckerberg lupasi yhtiön pohtivan toimintatapaansa väkivaltaisista tai väkivaltaan yllyttävistä päivityksistä.

Twitterin osalta Sallan sähköpostivastauksessa vedotaan yhtiön johtajan Zuckerbergin kantoihin.

Koronavirustoimissa Facebook merkitsee harhaanjohtavan tiedon ja vähentää se näkyvyyttä, jos siitä ei ole välitöntä uhkaa ihmisten terveydelle.

”Jos vain poistaisimme huijaukset ja salaliittoteoriat, niitä levitettäisiin muualla internetissä. Kun jätämme päivitykset ja merkitsemme ne valheellisiksi, niihin törmäävät ihmiset ainakin tietävät millaisen tiedon kanssa ovat tekemisissä”, Salla kirjoittaa.