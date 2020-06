Palestiina julistautuu itsenäiseksi valtioksi Länsirannalla ja Gazassa ja julistaa Jerusalemin pääkaupungikseen, jos Israel toteuttaa suunnitelmat liittää miehittämänsä alueet Länsirannalla itseensä, Palestiinan pääministeri Mohammad Shtayyeh sanoi tiistaina.

Shtayyeh kuvasi Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mahdollista alueliitossuunnitelmaa ”eksistentiaaliseksi uhkaksi” kahden valtion ratkaisulle, uutistoimistot kertovat. Netanjahu on luvannut liittää Länsirantaan kuuluvan Jordanjoen laakson Israeliin mahdollisesti jo tänä kesänä.

Shtayyeh sanoi palestiinalaisten hakevan maailmanlaajuista hyväksyntää itsenäiselle Palestiinan valtiolle vuoden 1967 sotaa edeltävien tulitaukolinjojen mukaan. Hän kehotti maailman maita asettamaan Israelille pakotteita, mikäli Netanjahu toteuttaa kiistanalaiset alueliitossuunnitelmat.

Shtayyehin mukaan Israel ei voi jäädä seuraamuksitta, mikäli se yksipuolisesti liittää Jordanjoen laakson itseensä. Hän viittasi siihen, että nyt myös EU-maat pohtivat mahdollisia pakotteita, mikäli Israel toteuttaa suunnitelmat alueliitoksista.

”Haluamme, että Israel tuntee kansainvälisen painostuksen”, Shtayyeh sanoi tiistaina Ramallahissa uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Ensimmäistä kertaa eurooppalaiset poliittiset liittolaiset keskustelevat Israelin-vastaisista pakotteista, koska olemme pyytäneet sitä”, hän lisäsi.

EU:n ulkopoliittinen johtaja Josep Borrell on aiemmin sanonut, että jos Israel liittää Länsirannan alueita itseensä, ”se ei etene esteettömästi”.

Shtayyeh kertoi lisäksi, että palestiinalaishallinto on antanut oman ”vastaehdotuksensa” kahden valtion ratkaisusta YK:lle ja muille Lähi-idän rauhanprosessin neuvotteluosapuolille.

Kyseessä on ”vastaehdotus” Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelmalle, jonka Valkoinen talo julkisti tammikuussa. Palestiinalaiset torjuivat ehdotuksen, joka oli hyvin antelias Israelille.

”Me annoimme vastaehdotuksen kvartetille muutama päivä sitten”, Shtayyeh sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan. ”Kvartetilla” hän viittasi YK:hon, Yhdysvaltoihin, Venäjään ja EU:hun, jotka ovat toimineet välittäjinä Israelin ja Palestiinan rauhanprosessissa.

Vastaesityksessä ehdotetaan ”itsenäisen ja demilitarisoidun, suvereenin Palestiinan valtion” luomista, Shtayyeh kertoi.

Ehdotuksen mukaan pienet rajamuutokset ovat tarpeen vaatiessa mahdollisia. Maavaihdokset tulee kuitenkin toteuttaa yksi-yhteen-periaatteella, Shtayyeh sanoi.

Shtayyeh puhui toimittajille päivää ennen kuin Saksan ulkoministerin Heiko Maasin oli määrä matkustaa Jerusalemiin tapaamaan Israelin pääministeriä Netanjahua.

Israelissa saatiin toukokuussa muodostettua hallitus, jonka pääministeriksi Netanjahu nousi, vaikka häntä syytetään samaan aikaan oikeudessa korruptiosta ja lahjusten vastaanottamisesta.

Netanjahu on vaalikampanjoissaan luvannut liittää Jordanjoen laakson Israeliin. Netanjahun uusi hallitus on aloittamassa keskustelut alueen liittämisestä mahdollisesti jo heinäkuun 1. päivä. Yhä on kuitenkin epäselvää, miten Yhdysvallat suhtautuu suunnitelmaan.

Viime päivinä mielenosoitukset alueliitossuunnitelmaa vastaan ovat yltyneet Länsirannalla ja myös Israelin puolella.

Viime viikolla julkaistun mielipidetiedustelun mukaan valtaosa israelilaista pelkää, että alueliitos synnyttää väkivaltaisuuksia.

Noin puoli miljoonaa israelilaista asuu Länsirannalle perustetuissa siirtokunnissa. Länsirannalla asuu 2,7 miljoonaa palestiinalaista. Kansainvälinen yhteisö pitää israelilaisten siirtokuntia laittomina.