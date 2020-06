Arabiemiraatit on lähettämässä heinäkuussa Marsiin luotaimen ja kaavailee jo pitkällä tähtäimellä siirtokuntaa punaiselle planeetalle. Al-Amal- eli Toivo-nimisen luotaimen on määrä lähteä matkaan Japanista. Viranomaisten mukaan valmistelut ovat loppumetreillä, kertoo uutistoimisto AFP.

BBC:n mukaan Toivon matka Marsiin kestää seitsemän kuukautta. Alus ei laskeudu marsperälle vaan asettuu kiertoradalle tarkkailemaan Marsin ilmastoa ja kaasukehää. Yksi kierros Marsin ympäri kestää 55 tuntia.

Toivo on miehittämätön luotain, mutta Arabiemiraateilla on suunnitteilla jo paljon suurempia hankkeita. Emiraatit lähetti ensimmäisen astronauttinsa avaruuteen viime vuonna ja suunnittelee seuraavaksi eräänlaisen Mars-simulaattorin rakentamista. Simulaattorissa jäljiteltäisiin olosuhteita Marsissa, ja oikea siirtokunta oikeaan Marsiin on unelmissa vuoteen 2117 mennessä.

Luotainhankkeen projektijohtaja Omran Sharafin mukaan Toivolla on muitakin kuin tieteellisiä tarkoitusperiä: sen on tarkoitus kiinnittää huomiota alueen tieteellisten ja kulttuuristen saavutusten täyteiseen historiaan.

”Arabiemiraatit halusi lähettää arabinuorille vahvan viestin ja muistuttaa heitä entisestä johtoasemastamme tieteessä”, Sharaf kertoi AFP:lle. ”Muistutamme ajasta, jolloin eritaustaiset ja eri uskontokuntia edustavat ihmiset elivät rinnan ja heillä oli samanlaiset identiteetit”, hän sanoo muinaisesta arabimaailmasta.

”Siirtäkää siis erimielisyydet sivuun ja keskittykää alueen rakentamiseen. Teillä on rikas historia, joten voitte saada aikaan paljon enemmän.”

Tieteellisellä puolella luotaimen tavoitteena on kerätä tietoa muun muassa sääoloista Marsin kaasukehässä, kertoo projektin apulaisjohtaja Sarah al-Amiri. Marsilla on ollut tutkijoiden käsityksen mukaan vankkakin kaasukehä, joka miljardien vuosien aikana on kadonnut.

”Haluamme ymmärtää paremmin, miksi kaasukehä katosi ja oliko säätilalla vaikutus vedyn ja hapen katoamiseen”, al-Amiri sanoo.

Toivo-luotaimen on määrä palata takaisin Maahan ensi vuoden helmikuussa, jos se ylipäänsä pääsee liikkeelle.

”Laukaisuun on tilaisuus heinäkuun puolivälin ja elokuun alun välissä. Jos menetämme sen ikkunan, meidän on odotettava seuraavaa kaksi vuotta”, Sharaf sanoo.