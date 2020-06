Pohjois-Korean epäillään salakuljettaneen ulkomaille hiekkaa. YK:n asettamat pakotteet kieltävät Pohjois-Korealta muun muassa maa-aineksen viennin.

Asiasta kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN, joka käyttää lähteenään YK:n huhtikuussa julkaisemaa selvitystä sekä C4ADS-tutkimusjärjestön tietoja.

Järjestön tutkijoiden mukaan lähes 300 laivan on havaittu ruopanneen merenpohjaa Haejun kaupungin edustalla. Asia selviää satelliittikuvista, jotka näyttävät lukuisia laivoja ja hiekkaa nostettavan merestä.

Tutkijat ihmettelevät CNN:lle, miten satoja laivoja ja ihmisiä käsittävä operaatio on pysynyt salassa näin pitkään.

Hiekkaa käytetään muun muassa betonin ja lasin valmistamiseen. Ihmiskunta kuluttaa sitä vuosittain noin 50 miljardia tonnia.

Tutkijat havaitsivat myös, että Pohjois-Korean vesillä ruoppaamassa käyneillä laivoilla oli kaikilla yhteys Kiinaan. Kiina on maailman suurimpia rakentajia, ja se kuluttaa betonia enemmän joten betonia kulutetaan enemmän kuin muualla maailmassa yhteensä.

Hiekan salakuljetus on suuri ongelma Kiinassa. Viranomaiset ovat pyrkineet puuttumaan tilanteeseen takavarikoinneilla, mutta maan johto kiistää CNN:lle ja YK:lle päästävänsä pohjoiskorealaista hiekkaa Kiinaan.

YK:n selvitysryhmän tietojen mukaan Pohjois-Korea on myynyt hiekkaa ainakin noin 20 miljoonan euron arvosta viime vuonna.

C4ADS-järjestön tutkijat arvelevat CNN:lle, että Pohjois-Korea on voinut myydä hiekkaa suoraan kiinalaiselle yhtiölle tai kyse voi olla vaihtokaupasta. Ruoppaukset keskittyivät Haejun kaupungin edustalle, joten Pohjois-Korea on saattanut haluta laajentaa tai syventää satamaa siellä. Kiinalaisyhtiö on voinut tehdä ruoppaustyön ja saanut pitää hiekan palkkiona.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Korean epäillään rikkoneen kansainvälisiä pakotteita. Maan uskotaan salakuljettaneen myös hiiltä ja muita vientituotteita.

Aiemmin salakuljetus on toiminut pääasiassa niin, että lasti on siirretty rahtilaivasta toiseen keskellä merta, jotta lastin alkuperä ei tulisi ilmi satamissa. Usein toiminnassa on mukana aluksia, jotka on rekisteröity pieniin maihin, joissa sääntely on vähäistä.