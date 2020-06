Yhdysvallat ja Venäjä aloittavat neuvottelut strategisia ydinaseita rajoittavan Start-sopimuksen uusimisesta juhannuksen jälkeisenä maanantaina. Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov ja Yhdysvaltain lähettiläs Marshall Billingslea aloittavat neuvottelut kesäkuun 22. päivä Wienissä, kertoo uutistoimisto AFP.

Yhdysvallat kertoi neuvotteluista jo aiemmin ja maan ulkoministeriön mukaan myös Kiina on kutsuttu mukaan neuvotteluihin. Kiina kuitenkin kieltäytyi.

”Meillä ei ole aikomustakaan osallistua”, Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Hua Chungying kommentoi Pekingissä. Hänen mukaansa Yhdysvallat yrittää vain ”vyöryttää vastuuta muille” kutsuessaan Kiinaa neuvotteluihin.

Venäjän varaulkoministeri Rjabkov sanoi keskiviikkona Moskovassa, että Yhdysvaltain neuvotteluhalukkuus on hyvä uutinen, mutta Kiinan vetäminen mukaan saattaa olla pelkkä tekosyy Start-sopimuksen kaatamiselle.

”Onko Kiina valmis neuvotteluihin, siihen suora vastaukseni on lyhyt ’ei’”, Rjabkov ennusti.

Yhdysvaltain lähettiläs Billingslea puolestaan vetosi Kiinaan, jotta maan hallitus muuttaisi mielensä.

”Suurvallan aseman saavuttaminen edellyttää suurvallan vastuiden hyväksymistä”, Billingslea kirjoitti Twitterissä. ”Ei enää salaisuuden Kiinan muureja ydinaseohjelman ympärille, tuoli odottaa Kiinaa Wienissä.”’

Venäjä on ilmoittanut vaativansa myös Yhdysvaltain ydinaseliittolaisia Britanniaa ja Ranskaa samaan neuvottelupöytään, jos sinne kerran Kiinakin pitää saada.

Neuvottelut strategisten ydinaseiden vähentämisestä aloitettiin Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välillä jo 1982. Sopimus allekirjoitettiin 1991, ja se rajoittaa molempien maiden ydinohjusten taistelukärkien määrän alle kuuteen tuhanteen.

Osapuolet jatkoivat sopimalla lisärajoituksista Start II -sopimuksessa, mutta tämä sopimus ei käytännössä koskaan tullut voimaan Yhdysvaltain ohjustorjuntajärjestelmästä syntyneen kiistan vuoksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sopivat kuitenkin lisärajoituksista 2011 niin sanotulla Uudella Start-sopimuksella. Tämä sopimus raukeaa ensi helmikuussa, ellei toisin sovita.

Presidentti Donald Trump on sanonut irti keskipitkän matkan ohjuksia koskevan sopimuksen sekä Open Skies -sopimuksen, joka salli valvontalennot toisen maan ilmatilassa. Uusi Start -sopimus on siten ainut sopimus, joka on jäljellä kylmän sodan aikana rakennetusta aserajoitusjärjestelmästä.