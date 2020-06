Dalai-lama on vieraillut Suomessakin usein. Kuva Helsingistä vuodelta 2011, jolloin hän kertoi jättävänsä poliittisen johtajuuden ja keskittyvänsä hengellisiin asioihin.

Tiibetin hengellinen johtaja eli dalai-lama julkaisee kesällä ensimmäisen levynsä.

11 kappaletta sisältävä levy Inner World (Sisäinen maailma) ilmestyy dalai-laman eli Tenzin Gyatson 85-vuotissyntymäpäivänä 6. heinäkuuta.

Dalai-lama on Tiibetin buddhalaisten hengellinen johtohahmo ja Tiibetin pakolaishallituksen johtaja, joka on asunut vuodesta 1959 alkaen maanpaossa Intiassa.

Vuosikymmenien kuluessa hänestä on tullut sympaattisena tunnettu hahmo myös länsimaissa, missä hän on kiertänyt levittämässä sanomaa buddhalaisuudesta ja Tiibetin vaikeasta poliittisesta tilanteesta.

Debyyttialbumi sisältää dalai-laman resitoimia buddhalaisia mantroja ja rukouksia, joita säestetään yli 30 eri instrumentilla.

Ensilevy julkaistaan viisi vuotta sen jälkeen, kun Tiibetin hengellinen johtaja esiintyi Glastonburyn musiikkifestivaaleilla Britanniassa puhumassa ilmastonmuutoksen vaaroista. Tuolloin yhdysvaltalainen rocktähti Patti Smith lauloi hänelle syntymäpäiväonnittelulaulun lavalla, kertoo brittilehti The Guardian.

Dalai-lama on perustellut musiikkilevyn julkaisemista sillä, että musiikin avulla on mahdollista levittää sanomaa laajalle.

”Musiikin avulla on mahdollista tavoittaa enemmän ihmisiä kuulemaan sanoma, että onnellisuuden todellinen lähde on lämminsydämisyys ja huolenpito toisista”, dalai-lama sanoi The Guardianin mukaan.

”Elämäni todellinen tarkoitus on palvella niin paljon kuin voin.”

Heinäkuussa ilmestyvältä levyltä julkaistiin tiistaina etukäteen yksi raita nimeltä Compassion (Myötätunto). Se on versio yhdestä tunnetuimmista buddhalaisista rukouksista.

Kappaleen voi kuunnella videopalvelu Youtubesta tästä linkistä tai alla olevalta videolta.

Tenzin Gyatso on 14. dalai-lama, ja hän on toiminut Tiibetin hengellisenä johtajana yli 75 vuoden ajan. Buddhalaiset munkkien mukaan hänet tunnistettiin 13. dalai-laman reinkarnaatioksi kaksivuotiaana.

Kiina hyökkäsi Tiibetiin vuonna 1950 ja valtasi vuoristoalueen. Tiibetiläiset nousivat vastarintaan, ja vuonna 1959 dalai-lama pakeni Intiaan.

Siitä lähtien hän on elänyt maanpaossa Intiassa Himalajavuorilla sijaitsevassa Dharamsalan kaupungissa yhdessä tuhansien buddhalaismunkkien kanssa.

Kiinan kommunistipuolue pitää dalai-lamaa vihollisenaan. Kiinan hallinto on pyrkinyt aktiivisesti puuttumaan siihen, etteivät valtiojohtajat tai muut julkisuuden henkilöt tapaisi dalai-lamaa.