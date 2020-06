Stig Engström vaikutti epävakaalta reppanalta, joka tyrkytti julkisuuteen sekavia satuja murhaillan tapahtumista. Poliisi ei aikoinaan ottanut huomioon, että reppana saattaisi olla myös murhaaja. Teoriaan ei saatu varmuutta keskiviikkonakaan, mutta muuta mahdollisuutta ei syyttäjän mukaan ole.

Elokuva päättyy kello 23.07. On perjantai, helmikuun viimeisen päivän ilta.

Ruotsin pääministeri Olof Palme ja hänen vaimonsa Lisbeth ovat katsoneet tuoreen komedian Bröderna Mozart. Mukana on heidän poikansa Mårten Palme ja tämän tyttöystävä.

Kello on muutaman minuutin tarkkuudella 23.15, kun Palmet lähtevät kävelemään kylmään talvi-iltaan.

Samaan aikaan mainosgraafikko Stig Engström lähtee työhuoneeltaan.

Vakuutusyhtiö Skandian mainososastolla työskennellyt 52-vuotias Engström on ylitöissä, koska hän on jäämässä seuraavana päivänä lomalle. Engström on kiireinen ja stressaantunut. Hänen pitäisi ehtiä viimeiseen metroon.

Engström leimaa kellokorttinsa klo 23.20. Kellokorttikone edistää hiukan, ja todellisuudessa kello on vasta 23.19.

Palmen murhaan on aikaa pari minuuttia. Murhapaikalle on matkaa 50 metriä.

Olof Palme ja hänen vaimonsa Lisbeth Palme vuonna 1985.

Keskiviikkona syyttäjä nimesi Stig Engströmin epäillyksi Olof Palmen murhaajaksi. Yli 34 vuotta avoinna ollut tutkimus on nyt virallisesti lopetettu.

Engström itsekin on kuollut, joten häntä ei voi murhasta enää syyttää. Engström kuoli 66-vuotiaana vuonna 2000. Hänet löydettiin kotoaan kuolleena, ja kuolinsyy oli ilmeisesti itsemurha.

”Skandia-mies” oli ollut epäilyjen kohteena aiemminkin. Viime vuosien aikana poliisi käänsi Engströmin elämästä viimeisetkin kivet. Dna-näytteet eivät tuottaneet tuloksia, eikä murha-asetta löydetty.

On vain tapahtumaketju, johon poliisin mukaan murhaajaksi ei sovi kukaan muu kuin Engström.

Palmet kulkevat Tukholman valtaväylää Sveavägeniä. Lisbeth Palme haluaa mennä katsomaan näyteikkunaa, ja Palmet vaihtavat toiselle puolelle katua. Lisbeth kävelee kadun puolella.

Takaa tulee joku, joka ampuu kaksi laukausta. Ensimmäinen osuu Olof Palmen selkään. Hän kuolee heti. Toinen luoti haavoittaa Lisbeth Palmea.

Kello on 23.21.30. Liikennevalot risteyksessä vaihtuvat vihreäksi. Olof Palme makaa kadulla kuolleena.

Jos uskomme Ruotsin Palme-ryhmää, Stig Engström juoksee pakoon ja kääntyy ehkä Tunnelgatanille.

Jos uskomme Stig Engströmiä, hän saapuu murhapaikalle auttamaan Lisbethiä ja kääntämään Olof Palmen kylkiasentoon.

Stig Engström oli ujo ja epävarma mies, joka eli aluksi epätavallista elämää. Hän syntyi Intiassa 1934, ja hänen perheensä muutti Ruotsiin Stigin ollessa 11-vuotias. Hänet pantiin eliittikouluun, jossa hän joutui kiusatuksi.

Armeijan palveluksessa hän sai graafikon pätevyyden. Hän meni toisen kerran naimisiin vuonna 1968 ja alkoi samoihin aikoihin työskennellä Skandian mainososastolla graafikkona.

Engström ei saanut lapsia.

Ura ei edennyt, ja Engström valitti alituiseen liian suuresta työmäärästä. Palmen murhan jälkeen antamissaan haastatteluissa hän kertoi kokeneensa elämässään suuren kriisin. Engström oli ollut mukana maltillisen kokoomuksen toiminnassa, mutta riitaantunut oman paikallisjaostonsa kanssa. Viinaa kului.

Mitä tapahtui sen parin minuutin aikana, kun Engström on lähtenyt kävelemään työpaikaltaan?

Oman kertomansa mukaan Engström on menossa metrolle. Vuoro olisi viimeinen, joka lähtisi T-Centralenista Mörbyn lähiöön. Engström halusi tarkastaa ajan rannekellostaan. On pimeää, joten hän kulkee kohti näyteikkunaa, jossa on valoisampaa.

Ampumista Engström ei omien sanojensa mukaan näe. Hän on kompastua kadulla makaavaan Olof Palmeen, ja ymmärtää, että jotain oli tapahtunut.

Paikalle saapui poliisi. Engström osoittaa kädellään Tunnelgatanin suuntaan ja sanoo tekijäksi arvelevansa miehen lähteneen siihen suuntaan. Kyseessä oli Engströmin mukaan parikymppinen mies, jolla oli tummansininen toppatakki. Mies katosi muutamassa sekunnissa, Engström kertoo myöhemmin.

Oman kertomansa mukaan Engström unohti kuvailla tekijää poliisille ja lähti poliisien perään. Poliisit olivat Luntmakargatanilla, mutta he eivät olleet kiinnostuneita Engströmistä, hän kertoo.

Engström kertoo palanneensa vielä murhapaikalle Tunnelgatanin eteläpuolta. Hän kertoo olleensa murhapaikalla hetken aikaa.

Se tiedetään varmasti, että hän palaa vielä työpaikalleen kello 23.40. Engström on hengästynyt.

Näin kerrottuna tarina antaa turhankin loogisen kuvan Engströmin versiosta murhaillan tapahtumista. Se on nimittäin sekava ja muuttui moneen kertaan.

Hän esimerkiksi on väittänyt olleensa työhuoneessaan koko illan. Todellisuudessa hän poistui yhdeksän aikaan, omien sanojensa mukaan päivälliselle. Silloin hän olisi voinut nähdä Palmejen menevän elokuvateatteriin.

Tiedotustilaisuudessa keskiviikkona syyttäjä kiinnitti huomiota siihen, että viimeinen metro olisi lähtenyt vasta 23.48. Syyttäjä ihmetteli, miksi Engström kuvaili itsensä kiireiseksi, kun kerran viimeisen metron lähtöön oli hyvin aikaa.

Ensimmäisen kerran Engström soitti poliisille heti murhaa seuraavana päivänä, lauantaina maaliskuun 1. päivänä 1986. Hän halusi selittää, miksi silminnäkijät antoivat poliisille murhaajasta tuntomerkkejä, jotka sopivat Engströmiin.

Hän soitteli myös lehtiin. Kevään 1986 mittaan Engström antoi jatkuvasti haastatteluja – ja suorastaan tyrkytti niitä. Huhtikuussa häntä jo kutsutaan mediassa ”Aktia-mieheksi”.

Tarina vuoti kuin seula ja lisäksi muuttui alituiseen. Silti esimerkiksi Engströmin työpaikalla ei tehty laajoja kuulusteluja, vaikka yksi hänen esimiehistään alkoi pitää Engströmiä mahdollisena murhaajana.

Engström ei piilotellut, päinvastoin. Poliisin näkökulmasta hän alkoi vaikuttaa suorastaan maanvaivalta. Tutkinnan päälinjana oli Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n salamurha. Siihen ei sopinut Engströmin kaltainen höppänä.

Tutkinnanjohtaja Hans Holmérin muistiinpanoissa selitetään Engströmin tarinan epäjohdonmukaisuuksia sillä, että Engström on ehkä homo, joka on ollut salaa treffeillä toisen miestodistajan kanssa.

Itse asiassa kyseinen todistaja, ampumisen nähnyt Lars Jeppson, uskoo nyt murhapaikalta paenneen miehen todennäköisesti olleen Engström.

Oudointa on se, että kukaan ei muista nähneensä murhailtana Engströmiä hänen tarinaansa sopivilla tavoilla – Engströmin tuntomerkkeihin sopiva mies on siis kyllä nähty pakenevan paikalta.

Kukaan todistajista ei muista Engströmin puhuneen Lisbeth Palmen kanssa. Toisaalta vahvin todiste Engströmin syyttömyydestä on se, että hän kertoo Lisbeth Palmen kuvailleen tekijän sinistä takkia. Tällaista hän ei olisi voinut tietää, jos olisi jo juossut pakoon.

Engström kertoo myöhemmin puhuneensa peräti viiden poliisin kanssa. Mutta yksikään poliisi ei ole vahvistanut kohdanneensa Engströmiä murhailtana.

Engströmin rooli nousi uudella tavalla esiin vuonna 2018, kun toimittaja Thomas Petterssonin tutkimustyön tulokset julkaistiin Filter-lehdessä. Pettersson tutki Engströmiä kahdentoista vuoden ajan ja julkaisi työnsä pohjalta kirjan Den osannolika mördaren.

Pettersson todisti, että Engströmillä oli yhteyksiä Palme-vihaajiin ja asekeräilijään, jolta hän olisi voinut saada murhassa käytetyn aseen.

Olisi voinut. Asetta ei koskaan löytynyt.

Tämän vuoden aikana tutkijat ovat muun muassa puhuttaneet Engströmin sukulaisia ja ottaneet heiltä dna-näytteitä tutkimuksia varten. Keskiviikkona selvisi, että mitään ratkaisevaa ei näistä tutkimuksista löytynyt.

Stig Engström 7. huhtikuuta 1986 Skandian toimiston edessä.

Engströmin tarinaan jää ammottavia aukkoja, mutta myös poliisin teoria perustuu vahvoihin olettamuksiin. Niiden perusteella muodostuu uskomattoman kuuloinen tapahtumaketju.

Engströmin olisi pitänyt nähdä Palmejen menevän elokuviin, odottaa elokuvan päättymistä, lähteä juuri oikealla hetkellä perään, ampua epäröimättä tappava laukaus ja onnistua pakenemaan – palatakseen taas työpaikalleen 20 minuutissa takaa-ajajat karistettuaan. Epävarma ja alkoholiongelmainen mies olisi toiminut yksin kuin erikoisjoukkojen sotilas. Työpaikalla olisi ollut murha-ase odottamassa, eikä asetta olisi sen koommin nähty.

Myös motiivi jää hataraksi, vaikka nyt on todistettu, että Engströmillä olisikin ollut yhteyksiä Palmea vastustaneisiin piireihin.

Toimittaja Thomas Pettersson kuvaa kirjassaan mahdollisuutta, että Engström olisi ollut osa vastarintaliikettä nimeltä Stay Behind, joka teki yhteistyötä Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpon kanssa ja pyrki taistelemaan Neuvostoliiton vaikutusvallan kasvua vastaan kylmän sodan aikana. Tätä Pettersson kuitenkin päätyi pitämään epätodennäköisenä vaihtoehtona.

Mutta epätodennäköisenä tai epäuskottavana murhaajana Pettersson Engströmiä pitääkin. Sitä tarkoittaa hänen kirjansa nimi Den osannolika mördaren.

Silti myös syyttäjä on nyt sitä mieltä, että kaikki muut mahdollisuudet on suljettu pois.