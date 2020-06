Toimittaja Jessikka Aro Helsingin kirjamessuilla Messukeskuksessa Helsingissä 27. lokakuuta 2019. Aro on erikoistunut toimittajana Venäjään ja sen informaatiovaikuttamiseen ja kirjoittanut aiheesta kirjan Putinin Trollit.

Yhdysvaltain ulkoministeriö selvittää rutiininomaisesti, millaisia mielipiteitä eri tilaisuuksiin kutsutut henkilöt ovat esittäneet julkisuudessa tai sosiaalisessa mediassa presidentti Donald Trumpista ja ulkoministeri Mike Pompeosta. Kriittisiä kommentteja esittäneet henkilöt jäävät kutsua vaille.

Asiasta kertoo uutiskanava NBC, joka perustaa tietonsa kongressin asiakirjoihin ja ulkoministeriön nimettömiin virkamieslähteisiin.

Kanavan mukaan ulkoministeriön sisäisen tarkastusviraston johtaja Steve Linick ryhtyi selvittämään mustien listojen käytäntöä sen jälkeen, kun suomalaistoimittaja Jessikka Arolle hänen tutkivasta journalismistaan myönnetty palkinto peruttiin viime vuonna.

Ulkoministeri Pompeo antoi toukokuussa Linickille potkut.

Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoi viime vuoden alussa Arolle, että hänelle ja yhdeksälle muulle naiselle on myönnetty kansainvälinen Women of Courage -palkinto, jonka Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Melania Trump luovuttaa palkituille naistenpäivän aattona.

Pian tämän jälkeen ministeriö perui tiedon ja kertoi, että kyseessä oli ollut valitettava erehdys, joka johtui tietokatkoksesta ministeriön ja Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön välillä.

Ulkopolitiikkaa seuraava Foreign Policy -lehti kiinnitti tapaukseen huomiota, jonka jälkeen kongressin demokraattiedustajat vaativat ministeriön sisäistä tarkastusta tutkimaan, mistä on kyse.

Tarkastusviraston päällikkö Linick raportoi kongressille myöhemmin, että Women of Courage -palkinto kuului asioihin, joita hänen virastonsa selvitti.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun ulkoministeri Pompeon esikunnan mahdollinen sekaantuminen asiaan tuli virallisesti esille. Linickin mukaan tutkinta oli kesken, kun hänet erotettiin toukokuun 15. päivänä eikä hän tiedä, mitä tutkinnalle nyt kuuluu.

”Suomalaiseen kulttuuriin kasvaneesta tällainen touhu näyttää aivan korruptoituneelta.”

NBC:n haastatteleman virkamiehen mukaan Aron tapaus ei ollut muuten mikään poikkeus, paitsi että tehty päätös jouduttiin jälkikäteen perumaan.

”On aivan tavallista, että googlaamme kutsuttuja ihmisiä nähdäksemme, ovatko he sanoneet jotain pahaa Trumpista tai Pompeosta”, virkamies kommentoi. Lopputulos on, että Trumpin kauden virallisiin tilaisuuksiin kutsutaan etupäässä ihmisiä, jotka ovat kehuneet julkisuudessa Yhdysvaltain presidenttiä.

Pompeon mukaan Linick sai lähteä, koska hän oli huono virkamies.

”Steve Linickin toiminta meidän tarkastusvirastossamme oli kelvotonta”, Pompeo kommentoi toimittajille keskiviikkona.

”Hän ei omaksunut tehtäväämme, jonka mukaan ministeriöstä on tehtävä parempi. Sitä varten ylitarkastajat ovat, he työskentelevät ministeriön päällikölle eli minulle”, Pompeo jatkoi. ”Heidän on tehtävä organisaatiosta parempi, eikä herra Linick siihen kyennyt.”

”Tämä on kuin pahimmista painajaisista”, Jessikka Aro kommentoi tunnelmia Linickin potkujen jälkeen. ”Ja vielä pahempaa viimeisten uutisten jälkeen, joiden mukaan Linickin potkut todellakin liittyivät minun palkintoni perumiseen.”

Aro korostaa, että Linick on kansainvälisesti arvostettu tarkastaja ja juristi, ja on pahoillaan hänen puolestaan.

”Suomalaiseen kulttuuriin kasvaneesta tällainen touhu näyttää aivan korruptoituneelta”, Aro sanoo. ”Suurin huoleni on kuitenkin, että koko asia saattaa jäädä nyt selvittämättä.”

Kohua asiasta tuskin olisi noussut ilman demokraattiedustajien vaatimuksia tapauksen selvittämisestä.

Tämä tukikin on Aron mielestä pohjimmiltaan hieman outoa.

”Yhdysvaltain järjestelmä mahdollistaa tällaisen poliittisen puuttumisen virkamiestyöhön. Pohjoisesta katsoen sekin näyttää vieraalta.”