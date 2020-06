Boko Haram -liike on levittäytynyt Nigeriasta rajan yli myös muihin maihin, kuten Kameruniin. Kamerunin asevoimien joukot partioivat rajaseudulla Mosogossa vuosi sitten maaliskuussa.

Aikaa siihen meni vain kuutisen tuntia, mutta jälki oli hirveää.

Joukko asemiehiä hyökkäsi Nigerian pohjoisosissa sijaitsevaan kylään tiistaina ja ampui ainakin 81 ihmistä hengiltä, nigerialainen media ja uutistoimisto kertovat. Lisäksi hyökkääjät veivät mukanaan panttivankeja.

Nigerian hallinnon mukaan hyökkääjät olivat islamistikapinallisia, jotka kuuluivat joko Boko Haramiin tai siitä irtautuneeseen Länsi-Afrikan islamilainen valtio -ryhmään.

Tapahtumat käynnistyivät tiistaina aamupäivällä noin kello 10 paikallista aikaa Faduma Koloramin kylässä Gubion alueella Bornon osavaltiossa, kertoo nigerialainen The Premium Times -lehti.

Lehden haastatteleman silminnäkijän mukaan kapinalliset saapuivat kylään aseistetuilla ja panssaroiduilla autoilla ja kertoivat aluksi haluavansa pitää uskonnollisen seremonian kyläläisille. Silminnäkijän mukaan miehet kehottivat kyläläisiä luovuttamaan kaikki aseensa heille ja vakuuttivat, etteivät aikoneet tehdä mitään pahaa.

”Yhtäkkiä he alkoivat tulittaa. Edes lapsia ja naisia ei säästetty. Monet ammuttiin lähietäisyydeltä”, nimettömänä pysyttelevä silminnäkijä kertoi The Premium Timesille.

Hyökkääjät poistuivat kylästä iltapäivällä kello 16 mukanaan ainakin seitsemän panttivankia, mukaan lukien johtaja.

Asukasluvultaan Afrikan suurimman maan presidentti Muhammadu Buhari ilmoitti järkyttyneensä iskusta, joka oli tuhoisin pitkiin aikoihin.

”Hän on syvästi järkyttynyt siitä, että Boko Haram/Länsi-Afrikan islamilainen valtio tappoi kymmeniä ihmisiä brutaalisti”, presidentin tiedottaja Garba Shehu kirjoitti keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa.

Presidentti kehotti asevoimia jatkamaan iskuja maan pohjoisosissa toimivia aseellisia järjestöjä vastaan.

Moottoripyörillä liikkuneet asemiehet hyökkäsivät tiistaina myös useisiin muihin kyliin Nigerian koillisosissa, kertoo uutistoimisto AFP. He tappoivat ihmisiä ja ryöstivät karjaa.

Bornon osavaltion kuvernööri Babagana Zulum vieraili keskiviikkona hyökkäyksen kohteeksi joutuneessa Faduma Koloramin kylässä, kertoo uutiskanava CNN. Hän kehotti asevoimia voimistamaan operaatioita kapinallisryhmiä vastaan rajaseudun kylissä.

Kymmeniätuhansia ihmisiä on kuollut ja yli kolme miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan ääri-islamilaisen Boko Haramin tekemien hyökkäysten vuoksi. Konflikti on kestänyt jo yli vuosikymmenen.

Ryhmän asemiehet ovat tehneet joukkomurhia, siepanneet naisia ja lapsia, polttaneet moskeijoita ja hyökänneet asevoimien tukikohtiin.