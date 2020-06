Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi torstaina presidentin asetuksen, jonka nojalla Yhdysvallat voi asettaa pakotteita kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) sotarikostutkijoille.

Asetus antaa ulkoministeri Mike Pompeolle vallan jäädyttää Haagissa päämajaansa pitävän ICC:n työntekijöiden pankkitilejä Yhdysvalloissa, kertoo uutistoimisto Reuters. Määräyksen nojalla Yhdysvallat voi myös kieltää ICC:n työntekijöitä saapumasta Yhdysvaltoihin.

Pakotteet ICC:tä vastaan liittyvät siihen, että kansainvälinen rikostuomioistuin haluaa tutkia Yhdysvaltain joukkojen mahdollisesti tekemiä sotarikoksia Afganistanissa.

ICC:n syyttäjä Fatou Bensouda on aikeissa tutkia mahdollisia sotarikoksia, jotka on tehty Afganistanissa vuosien 2003 ja 2014 välillä. Rikosten joukossa on muun muassa islamistijärjestö Talebanin väitetysti tekemä siviilien joukkomurha, Afganistanin viranomaisten mahdollinen syyllistyminen kidutuksiin sekä vähäisemmässä määrin rikokset, joihin Yhdysvaltain joukkojen ja keskustiedustelupalvelu CIA:n epäillään syyllistyneen.

Trump on aiemmin hyökännyt YK-instituutioita vastaan, ja nyt kohteena on ICC. Kansainvälinen yhteisö perusti tuomioistuimen vuonna 2002, ja sen tehtävänä on tutkia sotarikoksia, kansanmurhia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan. Se voi ryhtyä toimeen vain, jos jäsenmaa ei itse kykene tai on haluton tutkimaan rikoksia.

Afganistan on ICC:n jäsenmaa, mutta Yhdysvallat ei ole koskaan ollut tuomioistuimen jäsen. Afganistanin hallinto on sanonut, että mahdolliset sotarikokset tutkitaan ja tuomitaan paikallisesti eikä kansainvälisessä tuomioistuimessa.

”Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimet ovat hyökkäys amerikkalaisten oikeuksia vastaan, ja ne uhkaavat loukata kansallista itsemääräämisoikeuttamme”, Valkoisen talon lehdistösihteeri Kayleigh McEnany sanoi tiedotteessa.

Myös ulkoministeri Mike Pompeo arvosteli ICC:tä kovin sanoin torstaina nimittämällä sitä ”toverituomioistuimeksi”.

”Emme voi emmekä aio katsella sivusta, kun kansalaisiamme uhataan toverituomioistuimella [kangaroo court]”, Pompeo sanoi Reutersin mukaan.

Hän kertoi tiedotustilaisuudessa, että pakotteita voidaan laajentaa ICC:n työntekijöiden perheenjäseniin estämällä myös heitä vierailemasta Yhdysvalloissa.

EU:n ulkopoliittinen johtaja Josep Borrel kertoi torstaina huolestuneensa vakavasti Trumpin päätöksestä asettaa pakotteita ICC:lle.

”Totta kai tämä on vakavan huolen aihe, koska Euroopan unioni on järkkymätön Kansainvälisen rikostuomioistuimen kannattaja”, Borrel sanoi toimittajille Brysselissä uutistoimisto AFP:n mukaan.

Trumpin hallinto on tehnyt useita irtiottoja kansainvälisistä instituutioista ja sopimuksista. Trump on irrottanut Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta, Iranin ydinsopimuksesta, katkaissut rahoitukset Maailman terveysjärjestöltä ja vetäytynyt YK:n ihmisoikeusneuvostosta.