Tukholma

Pääsyyttäjä Krister Petersson kertoi keskiviikkona lopettavansa Ruotsin ex-pääministerin Olof Palmen 34 vuotta jatkuneen murhatutkinnan, koska hänen pääepäiltynsä eli Skandia-miehenä tunnettu Stig Engström on kuollut.

Peterssonilla ei ollut esittää uutta teknistä näyttöä. Epäily perustuu silminnäkijähavaintojen ja Engströmin kertomusten läpikäyntiin. Engströmin tiedetään olleen murhapaikalla, ja Peterssonin mukaan häntä on vaikea sovittaa sinne missään muussa kuin murhaajan roolissa. Skandia-miehen kertomukset sopivat Peterssonin mukaan hyvin huonosti yhteen muiden paikalla olleiden havaintoihin.

Petersson myöntää, että hänen esityksensä ei riittäisi langettavaan tuomioon. Pidätykseen se olisi hänestä riittänyt, jos Engströmiä ei olisi selittämättömällä tavalla jätetty alkuvaiheessa ulos tutkinnasta ”paikalla läsnä olleena” – ei siis sen paremmin silminnäkijänä kuin epäiltynäkään.

HS sai Peterssonilta torstaina lyhyen haastattelun, jossa syyttäjä vastasi muun muassa kysymykseen siitä, kuinka Stig Engströmin murhailta hänen mukaansa luultavimmin kulki.

Petersson pitää todennäköisimpänä, että graafikko Engström yksinkertaisesti törmäsi sattumalta Palmen pariskuntaan töistä lähdettyään ja – veressään olleen alkoholin ja Palme-kriittisten ystäviensä aiemman vaikutuksen rohkaisemana – ampui Palmen enemmän tai vähemmän hetken mielijohteesta ja tilaisuuteen tarttuen.

Tämä olisi edellyttänyt, että hän sattui kantamaan mukanaan asetta.

”Se on voinut mennä hieman niin kuin hän itse kertoo siinä vuoden 1992 haastattelussa”, Petersson sanoo HS:lle.

Kyse on Stig Engströmin viimeisestä lehtihaastattelusta, jonka hän antoi kuusi vuotta murhan jälkeen turvallisuusalan Skydd & Säkerhet -lehdelle. Engström otti itse yhteyttä tuttuun freelance-toimittajaan Jan Arvidsoniin, koska hän halusi kertoa tarinansa murhapaikalta vielä kerran.

Engström oli henkilö, joka haki median huomiota.

Kuusisivuinen haastattelu on mainittu muun muassa ruotsalaistoimittaja Thomas Petterssonin Filter-lehden juttusarjassa, jonka käsitys murhaillan tapahtumista on lähes identtinen pääsyyttäjän käsityksen kanssa.

Haastattelu on ihokarvoja nostavaa luettavaa, jos päättää uskoa syyttäjä Peterssonin ja toimittaja Petterssonin käsitystä Skandia-miehen syyllisyydestä.

Engström asettuu jutussa murhaajan nahkoihin ja kertoo, kuinka hänen mukaansa kaikki on saattanut käydä. Engström on ottanut mukaansa toimittajan luo kassin, jossa hänellä on mukanaan samat vaatteet ja sama pieni laukku, jotka hänellä olivat yllään murhailtana.

Kuvia otettiin murhapaikalla.

”Itse olisin käyttänyt kätevämpää, pienempää asetta”, Engström aloitti pohdintansa. Hän mietti, että ehkä murha ei ollut suunniteltu. Ehkä se oli enemmänkin kuin tappo tai kuin ”vahingonlaukaus hirvijahdissa”.

Stig Engström kuvattuna Olof Palmen murhapaikan lähettyvillä huhtikuussa 1986.

Engström arveli, että ehkä Palmen pariskuntaa lähestyi mies, joka halusi sanoa jotakin ”ilmielävälle maailmanjulkkikselle, joka yhtäkkiä siinä vain talsii”.

Engströmin seuraavat sanat menevät eläytymisessä jo varsin syvälle erikoista me-muotoa käyttäen.

”Ajattele, jos ihailtu pääministeri sitten tiuskaiseekin asianomaiselle halveksuvalla tavalla? Jotkut meistä suuttuvat siitä, jos heidät torjutaan ja jos heille käännetään selkä. Jos joku meistä kävelee ympäriinsä aseen kanssa – niin ehkä tartumme tilaisuuteen sellaisena hetkenä. Viha kiehuu yli – otamme muutamia askelia miehen perään, laitamme käden hänen olkapäälleen pysäyttääksemme hänet – Senkin piru! – Pang!”

Engström päättää tilannekuvauksensa moraalipohdintaan.

”Se on valitettavasti inhimillistä – tai epäinhimillistä.”

Ruotsalaislehti Dagens Nyheter haastatteli artikkelin kirjoittanutta toimittaja Arvidsonia ennen syyttäjän ilmoitusta. Arvidsonin mukaan Engströmin motiivi haastattelulle ei tällä kertaa ollut poliisin haukkuminen.

Engström pahastui, kun poliisi ei kutsunut häntä mukaan murhapaikan rekonstruktioon ja teki sen pian mediassa selväksi.

”Hän halusi vain kertoa tarinansa jollain tapaa”, Arvidson sanoi Dagens Nyheterille.

Haastattelun lopussa Engström esittää itselleen kysymyksen. ”Oliko pääministerin murha sattuma? Ehkä virhe, tai jotakin siihen suuntaan?”

Hän vastaa itse omaan kysymykseensä.

”Uskon niin. Se on ainoa selitys, joka minulla on.”

Syyttäjä Peterssonin teorian kriitikot uskovat, että Engstörmin motiivi erikoisille puheille oli yksinkertaisesti halu tehdä omasta roolistaan murhapaikalla isompi kuin se oikeastaan olikaan. Tämä selittäisi, miksi silminnäkijät eivät esimerkiksi muista Engströmin auttaneen Palmen ruumiin kääntämisessä, vaikka hän itse väittää niin tehneensä.

Syyttäjä Petersson sanoi keskiviikkona, että hän ei usko Engströmin takana olleen apureita tai salaliittoa. Ei hän sitä poiskaan voinut sulkea.

Palme-ryhmä ei ole pystynyt osoittamaan, että Engström olisi nähnyt Palmen pariskunnan jo aiemmin illalla, kun he saapuivat Grand-elokuvateatteriin.

”[Palmen poika] Mårten Palme näki ehkä Engstörmin elokuvateatterin luona, mutta se ei ole varmaa.”

Joidenkin silminnäkijöiden mukaan murhaaja odotti Palmen pariskuntaa sopivassa paikassa jopa minuutteja. Tällainen tekotapa olisi yksinäiselle tekijälle hankala, koska jostakin olisi pitänyt saada reaaliajassa tietoa Palmen pariskunnan liikkeistä ja reitistä.

Petersson ei kuitenkaan pidä näitä todistuksia kovin uskottavina.

”Ne ovat kertomuksia, jotka ovat niin sanotusti kasvaneet myöhemmissä kuulusteluissa.”