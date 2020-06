Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perheenjäsenet matkustavat ahkerasti, ja siihen kuluu paljon kansalaisten verorahoja.

Tarkkailujärjestö Citizens for Resbonsibility and Ethics in Washington (Crew) paljasti tällä viikolla, että Donald Trump Juniorin matka Mongoliaan viime elokuussa maksoikin valtiolle yli 52 000 euroa enemmän kuin hallinnosta oli aiemmin kerrottu.

Matkallaan hän muun muassa tapasi Mongolian presidentin Khaltmaagiin Battulgan ja ampui suurista sarvistaan tunnetun argaalilampaan, jota pidetään uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettävänä lajina.

Presidentinhallinto kertoi Crew’lle aiemmin, että matkan hinta olisi noin 15 000 euroa. Luvusta oli kuitenkin jätetty pois muun muassa salaisen palvelun henkilökunnan lentomatkat. Toisen tietopyynnön jälkeen hallinto luovutti uudet asiakirjat, jotka osoittavat lopullisen summan olevan noin 77 000 dollaria eli yli 67 000 euroa.

Uutiskanava CNN:lle puhuneen Trump Juniorin työntekijän mukaan kahdeksan päivää kestänyt matka maksettiin yksityisistä varoista. Kulut liittovaltiolle johtuvat salaisen palvelun käytöstä. Presidentin perheenjäsenenä hän on oikeutettu salaisen palvelun turvaan, mutta häneltä ei edellytetä sen käyttöä.

Järjestön huhtikuussa julkaisemien tietojen mukaan Trumpin perhe – lukuun ottamatta presidenttiä ja hänen puolisoaan – hyödyntää salaista palvelua matkoillaan jopa 12 kertaa niin usein kuin edellisen presidentin Barack Obaman perhe.

Tiedot selviävät Yhdysvaltain hallinnon budjettiasiakirjoista.

Kahden viime vuoden aikana Trumpin perhe teki 3 249 salaisen palvelun turvaamaa matkaa. Lukuun eivät kuulu presidentin ja ensimmäisen naisen matkat. Obaman perhe matkusti seitsemän virkavuoden aikana yhteensä 933 kertaa.

Järjestö ei huomioinut laskuissaan vuotta 2017, koska sen aikana presidenttinä toimivat sekä Obama että Trump. Lisäksi kyse on liittovaltion tilivuosista, jotka alkavat lokakuun alusta ja päättyvät syyskuun loppuun.

Järjestön raportissa todetaan, että presidentti ja hänen perheensä ansaitsevat tulla suojelluiksi. Ongelma kuitenkin on se, että suurin osa perheen matkoista ei liity presidentin tehtäviin vaan lomailuun tai perheen liiketoimintaan.

Julkisuudessa olleiden matkojen tiedetään keskittyneen Trumpin liiketoimintaan. Presidentti omistaa yhä Trump Organization -yrityksensä.

”Mutta presidentin yksityisen yrityksen pitäisi korvata veronmaksajille ne rahat, jotka on käytetty Trumpin liiketoimintaan tai sen tukemiseen”, raportissa todetaan.

Kun Donald Trump valittiin presidentiksi, yritystä hänen puolestaan ryhtyivät johtamaan kaksi vanhinta poikaa, Eric ja Donald Junior. Sen sijaan aiemmat presidentit ovat siirtäneet omistuksensa säätiöiden nimiin, jolloin he eivät ole puuttuneet rahojen hallintaan tai olleet tietoisia esimerkiksi sijoituskohteista.

Liikematkojen lisäksi kasvua voi selittää Trumpin perheen koko: viisi lasta ja lukuisia lapsenlapsia. Barack ja Michelle Obamalla on kaksi lasta.

Obaman varapresidentin Joe Bidenin perheeseen kuuluu neljä aikuista lasta. Bidenien perhe teki salaisen palvelun turvaamana seitsemässä vuodessa 1 882 matkaa eli vain parisataa enemmän kuin Trumpin perhe vuodessa.

Arvioiden mukaan Trumpin perheen matkoihin on mennyt jo kymmeniä miljoonia euroja verorahoja.

Tiivis matkailu ajoi salaisen palvelun rahavaikeuksiin jo virkaanastujaisten jälkeen. Salaisen palvelun johtaja Randolph Alles kertoi vuonna 2017 USA Todayn haastattelussa, etteivät he pysty maksamaan agenteille palkkoja. Sittemmin budjettia on kasvatettu.

Julkisuudessa on käsitelty paljon myös presidentin itsensä kotimaanmatkoja hänen Mar-a-Lago-kartanolleen Floridaan. Trumpin matkat sinne ovat maksaneet liittovaltiolle keskimäärin noin kolme miljoonaa euroa matkaa kohden.

Presidenttiä turvaavan salaisen palvelun osuus summasta on runsaat 1,1 miljoonaa euroa per matka. Luvut ovat vuodelta 2017, ja ne selvitti kongressin valvontaviranomainen GAO.

Lue lisää: Se toinen Valkoinen talo: Mar-a-Lago on Yhdysvaltain politiikan näyttämö, jonka terassilta voi bongata niin valtiovieraita kuin ydinaseiden laukaisukooditkin

Trump ei ole ensimmäinen presidentti, jonka perheen matkailua syynätään tarkasti. Muun muassa konservatiivinen tarkkailujärjestö Judicial Watch on julkaissut Obaman presidenttikausien aikana tietoja perheen lomakustannuksista.

Järjestö kertoi esimerkiksi vuonna 2012, että tuolloin teini-ikäisen tyttären Malia Obaman ja tämän ystävien kevätloma Meksikoon maksoi valtiolle yli 100 000 euroa. Matkalla oli mukana 25 salaisen palvelun agenttia.

Myös esimerkiksi Michelle Obaman Madridin-lomaa vuonna 2010 arvosteltiin keskellä heikkoa taloustilannetta, kertoi The New York Times.

Kahden presidenttikauden aikana Obaman perheen Havaijin-lomat maksoivat yhteensä 35 miljoonaa euroa, uutisoi The Washington Times.