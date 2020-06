Ensin kärsi Kiina, sitten Eurooppa. Nyt koronaviruspandemian keskus vaikuttaa siirtyneen erityisesti Latinalaiseen Amerikkaan ja joissain määrin Lounais-Aasiaan.

Suomen ja monen muun Euroopan maan päivittäin ilmoitettavien koronavirustartuntojen ja -kuolemien määrä on viime viikkoina pienentynyt. Maiden rajoja on avattu, rajoituksia on purettu ja ravintoloidenkin ovet on monessa maassa avattu.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on ilmoittanut viimeisen viikon aikana vain kolmesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta.

Suomessa terassit täyttyivät kesäkuun alussa, kun koronavirusrajoituksia höllennettiin ja ravintoloiden ovet avattiin. Suomessa päivittäin ilmoitettujen tartuntojen määrä on laskenut viime viikkoina.

Keskiviikkona Euroopan komission varapresidentti Josep Borrell taas kertoi, että EU aikoo suositella jäsenmaille ulkorajojen avaamista. Kukin maa tekee päätöksen itsenäisesti, mutta EU on Borrellin mukaan valmistautunut rajoitusten purkamiseen.

Tartuntatilanne maailmassa ei ole kuitenkaan muuttunut parempaan suuntaan, päinvastoin.

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan koronaviruspandemia ei ole ohi, vaan tilanne päinvastoin huononee maailmanlaajuisesti.

Sekä Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus että Yhdysvaltojen johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci ovat tällä viikolla varoittaneet, ettei pandemia ole vielä ohi.

WHO:n mukaan koronavirustartuntojen määrä on maailmanlaajuisesti kasvussa. Hän kertoi maanantaina, että tuolloin viimeisestä kymmenestä päivästä yhdeksänä oli raportoitu yli 100 000 tartuntatapausta.

Suurimmat haasteet ovat tällä hetkellä Amerikassa. Yhdysvalloissa raportoidaan John Hopkinsin yliopiston tilastojen mukaan noin 20 000 tapausta päivittäin. Maa on pandemian pahiten runtelema maa sekä kuolemien että tartuntojen määrissä mitattuna.

Latinalaisen Amerikan maista taas Brasilia, Peru, Meksiko ja Chile ovat nousseet koronavirustilastoissa.

Keskiviikkopäivään mennessä kyseiset neljä maata olivat raportoineet yhteensä noin 1 206 000 koronavirustapausta, siis kuudesosan koko maailman tapauksista. Yli 60 000 ihmistä on vahvistetusti kuollut neljässä maassa koronaviruksen oireisiin.

”Kuinka monta kuolemaa?” protestoija kysyi viikonlopun mielenosoituksissa São Paulossa. Presidentti Jair Bolsonaron koronavirustoimet ovat jakaneet Brasilian kansaa.

Brasilia on ollut kesäkuussa Yhdysvaltojen lisäksi ainoa maa, joka on raportoinut yli tuhat kuolemaa yhden päivän aikana. Asiantuntijoiden mukaan maassa ei testata niin paljon kuin pitäisi, joten luku voi todellisuudessa olla raportoituakin suurempi.

Maan presidentti Jair Bolsonaro on vähätellyt viruksen vaarallisuutta ja rajoitustoimien tarpeellisuutta. Hän myös erotti hallituksensa terveysministerin Luiz Henrique Mandettan huhtikuussa, kun tämä arvosteli Bolsonaron suhtautumista pandemiaan. Viime aikoina häntä ja maan hallitusta on kritisoitu koronavirustilastojen piilottelemisesta ja vastuun sysäämisestä osavaltioiden johtajille.

Peru taas on Etelä-Amerikan tartuntatilastoissa toisena, vaikka se otti jo varhaisessa vaiheessa käyttöön useita rajoituksia. Todennäköisin syy suurille tartuntaluvuille on arvioiden mukaan köyhyys.

WHO on joutunut muistuttamaan Latinalaisen Amerikan valtioita huolehtimaan rajoitusten toimivuudesta. Viime viikon maanantaina WHO:n epidemiologi Mike Ryan kertoi, että Keski- ja Etelä-Amerikasta on tullut tehokkaita tartuntapaikkoja.

”Tilanne on monissa Etelä-Amerikan maissa kaukana vakaasta. Tapausmäärät ovat kasvaneet nopeasti ja maiden terveydenhuoltojärjestelmät joutuvat kovan paineen alle”, Ryan sanoi.

Lounais-Aasiassa pandemia on iskenyt erityisesti Intiaan, Bangladeshiin ja Pakistaniin. Intia on noussut tartuntatapauslistalla viidenneksi ohi Espanjan ja Italian, jotka olivat vielä maaliskuussa maailman suurimpia koronaviruskeskittymiä. Maiden johtajat ovat silti ilmaisseet halunsa purkaa rajoituksia.

Pakistanissa moni sairaala on kertonut kapasiteettinsa olevan joko kokonaan käytössä tai lähellä sitä. Uutistoimisto Reutersin mukaan osa koronaviruspotilaista on käännytetty pois.

Pakistanin terveysviranomaiset raportoivat keskiviikkona maan ennätysmäärän tapauksia. Maassa on vahvistettu yhteensä yli 110 000 koronavirustartuntaa ja 2 200 kuolemaa.

Pakistanin testauskapasiteetti on Reutersin mukaan ollut rajallinen, joten määrä saattaa olla suurempikin. Pääministeri Imran Khan on alusta asti vastustanut laajoja rajoituksia, sillä Pakistanilla ei hänen mukaansa ole siihen varaa.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern julisti maanantaina, ettei maassa ollut enää aktiivisia koronavirustartuntoja.

Jonkinlainen toivo paremmasta kuitenkin elää. Kiinassa, josta pandemia vuodenvaihteessa lähti leviämään, on raportoitu loppukeväästä ja alkukesästä vain satunnaisia tapauksia.

Myös Australialla ja Uudella-Seelannilla kulkee toistaiseksi hyvin. Uusi-Seelanti julisti maanantaina kukistaneensa koronaviruksen, ja Australiakin uskoo pääsevänsä viruksesta eroon kesällä. Epidemia ei päässyt maissa leviämään erityisen laajalla.

”Toivoimme, että koronavirus olisi pääosin poistunut maasta kesä–heinäkuussa, ja olemme aika lailla aikataulussa”, New South Walesin osavaltion terveysministeriön virologi Bill Rawlinson totesi Reutersille.

Kaikkiaan tartuntoja ja kuolemantapauksia raportoidaan WHO:n mukaan maailmanlaajuisesti yhä enemmän, joten voi olettaa, että pandemia jatkuu vielä pitkään. Ajan kuluessa painopiste siirtynee varakkaista länsimaista köyhiin maihin.