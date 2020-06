Indonesiassa koronaepidemia ei ole vielä ohi, mutta viranomaisia on jo parin kuukauden ajan huolettanut mahdollinen pandemian tahaton seuraus.

Epidemian aikana 267 miljoonan asukkaan maahan on määrätty tiukkoja rajoituksia, joiden vuoksi ihmiset joutuvat pysyttelemään pääasiassa kodeissaan.

Jo huhtikuussa Indonesian väestö- ja perhesuunnitteluvirasto esitti arvion, että koronaviruksen vuoksi noin kymmenen miljoonaa naimisissa olevaa pariskuntaa on saattanut lopettaa ehkäisyvälineiden käytön.

Monet naiset ja miehet lakkasivat käyttämästä ehkäisyvälineitä, koska terveyskeskuksia suljettiin pandemian vuoksi. Toiset taas lopettivat niiden hankkimisen, koska eivät halunneet riskeerata terveyttään menemällä terveyskeskuksiin, joissa ehkäisyvälineitä voi saada jopa ilmaiseksi.

Nyt Indonesian viranomaiset odottavat ensi vuodelle tahatonta vauvabuumia, suunnittelematta syntyneiden lasten hyökyä.

Indonesiassa syntyy vuosittain lähes viisi miljoonaa vauvaa, mutta jo kuukauden katko ehkäisyvälineiden saatavuudessa voisi johtaa 420 000 lisäraskauteen, Indonesian viranomaiset arvioivat The Straits Times -lehdelle toukokuussa.

Pandemia on vaikuttanut kaikkien ehkäisyvälineiden ja -muotojen käytön vähenemiseen, väestö- ja perhesuunnitteluviraston hallituksen johtaja Hasto Wardoyo sanoi The Straits Timesille. Esimerkiksi raskauden ehkäisyyn tarkoitettu implanttien käyttö väheni pandemian iskettyä 40 prosentilla, kun taas siemenjohtimien katkaisut vähenivät 90 prosentilla.

”Pandemian aikana ehkäisyn saatavuus on pudonnut. Monet klinikat ovat yhä kiinni, ja niissä, jotka ovat auki, ihmisten palvelemista on vähennetty”, Wardoyo sanoi The Straits Timesille.

Suunnittelemattomien raskauksien voimakas lisääntyminen voisi olla takaisku hallituksen politiikalle, jossa on pyritty rajoittamaan perhekokoa. Tällä politiikalla on pyritty vähentämään lasten aliravitsemusongelmaa köyhissä perheissä.

Tämän vuoksi asukasluvultaan maailman suurin muslimivaltio on tarjonnut ilmaista ehkäisyä köyhimmille perheille, kertoo The New York Times.

Toukokuusta alkaen hallituksen viranomaiset ovat myös alkaneet kierrellä autoilla Indonesian kylissä ja kaupungeissa. Kaiuttimilla varustetuista autoista on toitotettu asukkaille tietoiskuja, joissa muistutetaan ehkäisyn tärkeydestä.

”Voitte harrastaa seksiä. Voitte mennä naimisiin. Mutta älkää tulko raskaiksi!” terveydenhoidon ammattilaiset ovat kuuluttaneet viranomaisten kirjoittamia tiedotteita, The New York Times kertoo. ”Isät, hillitkää itseänne. Voitte mennä naimisiin. Voitte harrastaa seksiä, kunhan käytätte ehkäisyä!”

Hallitus on myös käynnistänyt hankkeen, jossa ehkäisyvälineitä toimitetaan suoraan koteihin. Naiset voivat nyt saada esimerkiksi ehkäisypillereitä useammaksi kuukaudeksi kerralla.

Huhtikuussa hallitus alkoi tuoda ehkäisyvälineitä ruoka-avun mukana. Ruokaa on jaettu pandemian vuoksi erityisesti Indonesian köyhemmille perheille.

”Me teemme ovelta-ovelle-jakelua samalla kun jaamme ruokapaketteja”, Hasto Wardoyo kertoi The New York Timesille. ”Annamme ilmaisia ruiskeita. Tuomme myös ehkäisypillereitä.”