Syyrian presidentti Bashar al-Assad erotti torstaina pääministeri Imad Khamisin, valtion media kertoi. Erottaminen tapahtui tilanteessa, jossa Syyria on jo usean viikon ajan syöksynyt kohti entistäkin syvempää talousahdinkoa.

Samaan aikaan hallituksen hallitsemilla aluille on nähty harvinaisia al-Assadin valtaa vastustavia mielenosoituksia.

Valtion media ei kertonut syitä sille, minkä vuoksi pääministeri erotettiin.

”Presidentti al-Assad julistaa asetuksen numero 143 vuodelle 2020, mikä vapauttaa pääministeri Imad Muhammed Dib Khamisin asemastaan”, presidentin kanslian tiedotteessa sanottiin uutistoimisto Reutersin mukaan.

Khamis, 58, oli toiminut pääministerinä vuodesta 2016 alkaen. Hänen tilalleen nimitettiin vesivarantojen ministeri Hussein Arnous, jonka on määrä toimia väliaikaisena pääministerinä ensi kuussa järjestettävin vaaleihin asti.

Viime viikkoina Syyria on syöksynyt kohti entistä syvempää talousahdinkoa, sillä Syyrian valuutan arvo on romahtanut. Reutersin mukaan yhdellä Yhdysvaltain dollarilla on tällä viikolla saanut 3 000 Syyrian puntaa, kun ennen sota yhdellä dollarilla sai 47 Syyrian puntaa.

Syyrian viranomaiset selittävät kurssiromahdusta länsivaltojen asettamilla pakotteilla. Romahdus on nostanut ruoan, bensan ja muiden perustarvikkeiden hintoja.

Yhdysvallat asetti äskettäin Syyrialle uusia pakotteita, jotka tunnetaan nimellä Caesar Act. Laki astuu voimaan myöhemmin kesäkuussa, ja talousasiantuntijoiden mukaan se tulee vaikeuttamaan Syyrian taloustilannetta entisestään.

Viime vuonna Syyrian punta menetti 80 prosenttia arvostaan. Taustalla ovat länsivaltojen asettamat lisäpakotteet sekä Libanonin talouskriisi, mitkä ovat vähentäneet ulkomaalaisen valuutan määrää Syyriassa.

Talousahdinko on saanut myös osan kansasta vihaiseksi. Aiemmin tällä viikolla eteläisessä Sweidan kaupungissa sadat ihmiset osoittivat mieltään kurjistuvien elinolosuhteiden vuoksi, uutistoimistot kertovat. Mielenosoittajat ovat jopa vaatineet presidentin syrjäyttämistä.

Mielenosoittajat huusivat uutistoimisto Reutersin mukaan samoja demokratiaa vaativia iskulauseita, joita huudeltiin kaduilla vuoden 2011 kansannousussa, jonka al-Assadin hallinto tukahdutti verisesti. Tämän jälkeen maa syöksyi mutkikkaaseen sisällissotaan, johon myöhemmin sekaantui useita maita.

YK:n ruokaohjelma WFP varoittaa, että hintojen nopealla nousulla voi olla vakavia vaikutuksia maassa, jossa monet elävät jo nyt köyhyysrajan alapuolella, AFP raportoi.