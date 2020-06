Firenze

Nyt on tilaa liikkua Firenzessä, Italian kolmanneksi suosituimmassa turistikaupungissa.

Alle puolen miljoonan asukkaan taidekaupungissa kirjataan vuosittain yli kymmenen miljoonaa turistien yöpymistä – siis tavallisesti. Koronaviruspandemian jäljiltä ulkomaalaiset turistit ovat yhä harvinaisia vieraita, vaikka Italia avasi rajansa Schengen-alueelta tuleville matkustajille 3. kesäkuuta, viime viikon keskiviikkona.

Myös Suomesta voi matkustaa Italiaan ilman karanteenivaatimusta, mutta Italiasta palatessa Suomen hallitus suosittaa toistaiseksi kahden viikon omaehtoista karanteenia.

Ruuhkien palautumista odotellessa Italia tarjoaa turistille tavallistakin ainutlaatuisempia elämyksiä.

Puolalainen eläkeläispariskunta Piotr ja Wanda Kozłowski olivat matkailemassa Keski-Italiassa Umbriassa, kun koronavirus iski, ja he viettivät koko karanteenin Italiassa vuokra-asunnossa. Nyt he ovat Firenzessä ihastelemassa San Giovanni -kastekappelin ovia, joita Michelangelo kutsui ”paratiisin portiksi”.

Wanda ja Piotr Kozłowski katselivat San Giovanni -kastekappelin pronssisia ovia.

”Eihän näistä näe yleensä vilaustakaan, kun edessä on lopputon selkämuuri. Tämä on tietenkin paikallisen yrittäjän kannalta surullista, mutta meille ainutlaatuinen mahdollisuus kokea näitä kaupunkeja”, Piotr Kozłowski sanoo.

San Giovanni -kastekappeli (etualalla) ja Santa Maria del Fioren katedraali (taustalla) ovat Firenzen tunnetuimpia nähtävyyksiä.

Samaa mieltä ovat romanialaiset Erasmus-opiskelijat Teodora Csucsak, Krisztina Kovacs ja Sebastian Coptil. He opiskelevat Keski-Italiassa Maceratassa ja lähtivät karanteenin loputtua Italian-kierrokselle. Maceratan alueella Marchessa uusia koronavirustartuntoja ei viime päivinä ole rekisteröity ainuttakaan.

”Voitko ymmärtää? Kävelimme juuri heittämällä sisään Uffiziin, yhteen maailman tunnetuimmista taidegallerioista, ja nautimme siellä renessanssin mestarien teoksista aivan kuin ne roikkuisivat omalla seinällä. Minua huimaa”, Csucsak sanoo.

Teodora Csucsak ja Krisztina Kovacs käyttivät nähtävyyskierroksellaan kasvosuojaimia.

Turistien paluu vie aikaa. Italian kansallisen turismiviraston ENIT:n teettämän tutkimuksen mukaan lentovarauksia Italiaan kesä–elokuulle oli tehty 87,1 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikaan viime vuonna.

Baijerilaiset Andrea ja Marcus ajoivat Etelä-Saksasta Italiaan autolla Itävallan läpi.

”Aluksi oli hieman epäselvyyttä, pääsemmekö tulemaan, koska Itävalta ei päästä omia kansalaisiaan rajojensa yli Italiaan. Mutta saksalainen onneksi pääsi”, Marcus sanoo.

Pariskunta viettää lomapäiväänsä valokuvaamalla Arnojoen ylittävää keskiaikaista Ponte Vecchio -siltaa.

Ponte Vecchio on rakennettu 1300-luvulla.

Ennen pandemiaa kävely tai pyöräily sillalla oli turistien aiheuttamassa väentungoksessa lähes mahdotonta. Nyt siltaa pysähtyy ihastelemaan vain kourallinen ihmisiä.

Saksasta saapuneet Marcus ja Andrea saivat ihastella Ponte Vecchio -siltaa Firenzessä ilman tavallista väenpaljoutta.

Andrea ja Marcus yöpyvät hieman kaupungin ulkopuolella maaseutumaisessa hotellissa.

”Olemme ainoat vieraat, ja meitä kohdellaan kuin kuninkaita. Italialaiset ovat erittäin huolellisia ja järjestäytyneitä koronavirukseen liittyvän turvallisuuden kanssa, paljon enemmän kuin meillä Saksassa. Siitä tulee turvallinen olo”, Andrea sanoo.

Italia oli ensimmäinen maa Euroopassa, jossa koronavirus levisi pahaksi epidemiaksi. Maan ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema kirjattiin 21. helmikuuta. Nyt koronavirukseen kuolleita on runsaat 34 000.

Kuolemista yli puolet on kirjattu Lombardian alueella Pohjois-Italiassa, jossa uusia tartuntoja todetaan edelleen runsaat 150 vuorokaudessa.

Italia oli myös Euroopan ensimmäinen maa, joka otti käyttöön rajoittavat toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi maaliskuun alussa.

Rajoitukset ovat olleet maailman tiukimpien joukossa. Italian alueiden välinen liikkuminen vapautui vasta 3. kesäkuuta. Italiassa on nyt useita alueita, joissa uusia tartuntoja ei esiinny. Andrean ja Marcuksen lomapäivänä Toscanassa kirjattiin yksi uusi tartunta.

Turismin elpymistä hidastaa epätietoisuus Italian rajojen avaamisesta Schengen-alueen ulkopuolisille matkailijoille.

Amerikkalaisten ja aasialaisten turistien poissaolo on riittävä syy sille, että useimmat maan hotelleista pysyvät edelleen suljettuina. Kansainväliseen hotelliketjuun lukeutuvaa 73 huoneen hotellia Firenzessä johtava Gianluca Runci avaa tilannetta hotelliyrittäjän näkökulmasta.

”Isossa hotellissa on isot käyttökulut, ja tällaista rakennetta ei voi käynnistää ja ylläpitää ilman varauslistaa. Varauslistaa ei synny, kun on epätietoisuus siitä, milloin ja miten meille voi tulla. Lentoyhtiöt eivät lennä, ennen kuin on varmaa, että matkailijat pääsevät maahan”, Runci sanoo.

”Meillä on tieto siitä, että matkustusrajoitukset Schengen-alueelta Italiaan poistuvat 15. kesäkuuta ja olettamus on, että rajat aukeavat kaukolennoille heinäkuussa. Valmistaudumme avaamaan hotellin heinäkuun alussa.”

Arnon rantapenkereellä on yksi Firenzen keskustan suosituimmista jäätelökaupoista, Gelateria La Carraia. Ennen epidemiaa sen edessä oli aina jono, mutta nyt voi kävellä suoraan sisään.

”Elämme paikallisten asiakkaiden ja italialaisten turistien turvin. Liikevaihto on noin puolet siitä, mitä se on ollut aikaisempina vuosina samaan aikaan”, sanoo jäätelökaupan omistaja Massimo Mannucci.

Suositussa La Carraia -jäätelöpuodissa ei nykyään tarvitse jonottaa.

Toisen onnettomuus on toisen onni, tuumaavat taideakatemian opiskelijat Anna Coccoli, Davide Meola ja German Maestri jäätelöä ostaessaan.

”Italiassa on ollut paljon matkustajia halki vuosisatojen. Siksi tällainen tilanne on poikkeuksellinen ja tarpeettoman raju. Täytyy silti sanoa, että jonkinlainen korjausliike turismissa on ehkä tervetullut. Nyt kaupungin oma identiteetti ja keskustan asuttavuus on paljon parempi kuin ennen virusta”, Coccoli sanoo.

”Ja jäätelön saa jonottamatta.”