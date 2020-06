Sofie ja Niclas Ahlund olivat perjantaina kävelyllä Södermalmin rannoilla. He ymmärtävät, että Suomi haluaa vielä rajoittaa ruotsalaisten matkustamista.

Tukholma

Viking Linen laivaterminaali Tukholmassa on perjantaina iltapäivällä suljettu. Jalkapallokentän kokoinen parkkialue ammottaa lähes tyhjänä.

Ruotsalaiset ovat matkustamisen suhteen nyt eri asemassa kuin lähes koko muu Eurooppa. Rajat aukeavat, mutta eivät heille. Ruotsi ei ole saanut koronaviruksen leviämistä talttumaan.

Suomi päätti torstaina, että Suomeen voi matkustaa 15. kesäkuuta alkaen vapaasti Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Latviasta ja Liettuasta – mutta ei Ruotsista. Ruotsalainen saa tulla Suomeen, jos Suomesta löytyy mökki tai kumppani. Silloinkin joutuu karanteeniin.

Aurinko kuumentaa asfalttikenttää. Nyt sen laidalla näkyy liikettä. Kaksi ihmistä! Maria Ygge on kävelemässä äitinsä Yvonne Jonssonin kanssa Södermalmin ympäri.

Yvonne Jonsson oli kävelyllä tyttärensä Marie Yggen kanssa.

Jonsson hämmästelee näkyä. ”Ei tätä tällaisena näe ikinä.”

Koronakevät on peruuttanut Hyggeltä monta matkaa. ”Piti mennä Rivieralle pääsiäisenä. Ja pojan luo Amsterdamiin. Ja toinen pitkä viikonloppu Münchenissä kavereiden kanssa. Ja vielä Ranskaan 2. kesäkuuta.”

Myös kahdeksankymppinen Jonsson oli suunnitellut reissuja. ”Korsikalle olin menossa. Ja Sardiniaan ja Sisiliaan. Juhannuksena piti olla Wienissä.”

Hygge ja Jonsson eivät vaikuta erityisen pettyneiltä. ”Tämä nyt on vain outoa aikaa. Ei voi sanoa, mikä on oikein ja mikä väärin”, Hygge toteaa.

”Jokainen maa saa tehdä niin kuin parhaaksi katsoo”, äiti Jonsson säestää.

He eivät arvostele Suomen linjausta. ”Suomi saa hyvän arvosanan!” Jonsson huudahtaa. Silmät tuikkivat aurinkohatun alla.

Taksikuski Saad Shamaan pysähtyi jättämään terminaalin eteen matkustajaa, mutta terminaali olikin kiinni. Hän sanoo, että korona-aikaan tuloja tulee niin vähän, että palkkaa siitä ei jää. ”Silti me kuskit taistelemme ja teemme töitä. Esimerkiksi vanhemmat ihmiset tarvitsevat kyytejä.”

Myös Niclas ja Sofie Ahlund ovat perjantaikävelyllä. He ymmärtävät Suomea. ”En minäkään ottaisi vastaan ruotsalaisia, jos olisin muut maat”, Niclas Ahlund sanoo.

Hänestä Ruotsin olisi pitänyt ottaa virus vakavammin. Hän kohtaa työssään Lidlin myymäläpäällikkönä satoja ihmisiä. Tukholmassa hengityssuojia ei käytä juuri kukaan. ”Jonkinlainen yhteiskunnan sulkeminen alussa olisi voinut olla hyvä idea.”

Sofie Ahlund on kokenut raskaaksi, että ruotsalaiset ja varsinkin tukholmalaiset joutuvat varomaan liikkeitään. ”Meillähän on porttikielto melkein kaikkialle.”

Ruotsissa oli kesäkuun alkuun asti voimassa suositus välttää matkoja myös kotimaassa: raja oli kahden tunnin ajomatka. Niclaksen isän synttärit Göteborgissa jäivät väliin. ”Ja Thaimaan-matkasta oli ollut puhetta.”

Ennen terminaalin edessä tungeksi Suomen-laivoille menijöitä ja autoja. Nyt sitä ohittaa kaksi pitkää kalastusvapaa ja niitä kantava parivaljakko.

”Me olemme turisteina omassa kaupungissamme”, kertoo Clarence Nilsson. Siiman päässä heiluu viisi kimaltelevaa koukkua ja 20 gramman lyijypaino.

Clarence Nilsson ja Ann Eriksson olivat matkalla kalastamaan silakkaa. Suomen-laivat ovat tulleet tutuksi, mutta pidemmästä Suomen reissusta on aikaa.

Ruotsin ulkopoliittinen johto on protestoinut Ruotsin kohtelua. Nilssoninkin mielestä on ikävää, että Ruotsi nähdään ”tautipesäkkeenä”. Hänestä on silti loogista, että rajakohtelu seuraa tartuntatilannetta.

”Ehkä asetelma kääntyy toisin päin, jos muihin maihin iskee pahempi toinen aalto kuin Ruotsiin.”

Kalakaveri Ann Eriksson on tehnyt vuoroja Tukholman vanhainkodeissa. ”Minua ihmetyttää, miksi minua ei heti testattu, kun aloitin. Täällähän minä liikun ulkona, eikä oireita aina huomaa.”

Pariskunta kävelee kohti äkkisyvää rantaa. Viimeksi silakkaa tuli kaksi kiloa. ”Parasta ne ovat pihveinä. Tilliä väliin”, Nilsson neuvoo.

Jonas Gustafssonin kuljetusyritys pärjää korona-aikoina hyvin, koska ruotsalaisten halu ostaa veneitä on vain kasvanut.

Parkkipaikan laidalla seisoo yksi kuorma-auto, jonka kyljessä on Suomen lippu. Suomalainen kuljetusyrittäjä Jonas Gustafsson on tullut satamaan hyvissä ajoin ennen iltakahdeksalta lähtevää laivaa.

Kyydissä on kahdeksanmetrinen moottorivene.

”Klassikko Tanskasta”, hän toteaa.

Tukholman ja Turun väliä liikennöivät laivat ovat kulkeneet koko koronakriisin ajan. Rahdin pitää liikkua.

Matkustajaliikenne sallittiin jälleen toukokuun puolivälissä. Silti menijöitä on murto-osa normaalista. ”Viidestäkymmenestä sataan henkeen per laiva”, Gustafsson kertoo.

Hänen bisneksellään menee koronaviruksen vuoksi jopa paremmin kuin ennen. Yritys on keskittynyt kuljettamaan suomalaisten venetehtaiden veneitä ruotsalaisille ja norjalaisille asiakkaille. ”Nyt, kun ruotsalaiset eivät pääse reissuun, he ostavat veneitä. Ja uima-altaita.”

Gustafsson toivoo muiden haastateltavien tapaan, että tilanne palaisi normaaliin mahdollisimman pian. Närkästymiseen hän ei silti näe aihetta.

”Ruotsi otti riskin, eikä se näytä kannattaneen.”