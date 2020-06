Yhdysvaltain osavaltioiden toukokuussa tekemät päätökset koronavirusrajoitusten purkamisesta näyttävät tilastojen valossa ainakin osittain ennenaikaisilta. Päivittäin varmistetut uudet tartunnat ovat kasvussa kaikkiaan 25 osavaltiossa 50:stä verrattuna kahden viikon takaiseen tilanteeseen.

Koko liittovaltion tautitapausten kasvu on ollut hitaasti laskevassa suunnassa huhti–toukokuun vaihteesta lähtien, mutta ansio tästä kuuluu vain pahimmalle tautipesäkkeelle eli New Yorkille ja sen ympäristölle.

New Yorkin osavaltio ja sen naapurit Connecticut ja New Jersey ovat tähän mennessä vastanneet lähes kolmanneksesta Yhdysvaltain yli kahdesta miljoonasta tautitapauksesta. Koronaviruskuolemista näiden osavaltioiden osuus on peräti 42 prosenttia, julkisen palvelun radion NPR:n päivittyvästä seurannasta selviää.

Tilanteen koheneminen näyttää kesäkuussa katkenneen kokonaan. Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan kesäkuun viidentenä päivänä koko Yhdysvalloissa todettiin 30 000 uutta covid-19-tapausta. Aiempaa näin huonoa päivää on etsittävä puolentoista kuukauden takaa.

Kuluvalla viikolla uudet todennetut tautitapaukset ovat lisääntyneet joka päivä maanantain 17 500 tapauksesta torstain lähes 23 000 varmistettuun tartuntaan.

New Yorkia ei käy syyttäminen, sillä siellä tartunnat ovat laskeneet kymmenesosaan aiemmasta eikä suunta ainakaan vielä ole kääntynyt. New York purki osan rajoituksistaan maanantaina, jolloin monet vähittäiskaupat ja työpaikat avasivat jälleen ovensa.

Jos helpotukset ovat johtaneet tautitilanteen pahenemiseen kahdeksan miljoonan asukkaan kaupungissa, se näkynee tautitilastoissa vasta viikon kuluttua.

NPR-kanavan vertailussa koronavirustilanteen paheneminen on nopeinta Arizonassa, jossa on tällä viikolla todettu päivittäin keskimäärin yli tuhat uutta tartuntaa. Kasvua kahden viikon takaiseen on 210 prosenttia.

Lännen osavaltioista tilanne pahenee lähes yhtä nopeasti Montanassa, Oregonissa ja Utahissa.

Eteläisistä osavaltioista nopeasti leviävän tartunnan kanssa kamppailevat ennen kaikkea Arkansas ja Etelä-Carolina, pohjoisessa Michigan ja Vermont.

Joillakin alueilla osa tilanteen huononemisesta voidaan selittää ahkerammalla testauksella, mutta useimmissa osavaltioissa näin ei ole. Esimerkiksi Arizonassa testauksia on tehty viime viikot samaa vauhtia kuin ennenkin.

Arizonan koronavirusrajoitukset purettiin kuvernööri Doug Duceyn päätöksellä toukokuun 15. päivänä, terveydenhuollon henkilökunnan ja paikallisviranomaisten vastalauseista huolimatta. Ja tilanne pahenee päivä päivältä.

”Pahin on edessä”, sanoo Arizonan yliopiston professori Joe Gerald sanomalehti The Washington Postille. ”Ylivoimainen todistusaineisto osoittaa, että yhteisön sisäiset tartunnan lisääntyvät.”

Tästä huolimatta kuvernöörit jatkavat rajoitusten poistamista. Texasin ulkonaliikkumisrajoitukset poistettiin huhtikuun lopussa ja perjantaina ravintolat avautuivat niin, että asiakaspaikoista kolme neljästä on käytössä. Näin siitä huolimatta, että tartuntaluvut ovat 72 prosenttia korkeammat kuin kaksi viikkoa sitten.

Texasin kuvernöörin Greg Abbottin perustelu rajoitusten helpottamiselle on sama kuin monella hänen kollegallaankin: pääasia on, että talous toimii ja sairaalapaikat riittävät.

”Jokainen texasilainen, joka tarvitsee sairaalavuoteen, pääsee sairaalavuoteeseen”, Abbotin tiedottaja John Wittman kommentoi The Washington Postille.

Arizonan sairaalakommenttien perusteella voitonvarmuus voi olla ennenaikaista: hengityslaitteet ja tehohoitopaikat alkavat olla täydessä käytössä.

Rajoitusten purkaminen näyttää siis johtavan tautitapausten lisääntymiseen. Tästä huolimatta ainoastaan Utahin osavaltio on toistaiseksi peruuttanut suunnitellut rajoitusten jatkohelpotukset tautitapausten lisäännyttyä kahdessa viikossa 138 prosentilla.

Sen sijaan viime viikkojen laajoilla, poliisiväkivallan vastaisilla mielenosoituksilla ja koronavirustartunnoilla ei näytä olevan yhteyttä, raportoi uutiskanava Al Jazeera.

Kanava vertaili tautitapauksia viidellä paikkakunnalla, joissa mustan pidätetyn George Floydin surmaa toukokuun 25. päivänä seuranneet mielenosoitukset ovat olleet laajimmat eli Minneapolisissa, Washingtonissa, New Yorkissa, Chicagossa ja Los Angelesissa.

Tartunnat ovat lisääntyneet vain Los Angelesissa. Muilla neljällä mielenosoituspaikkakunnalla koronavirustartunnat ovat vähentyneet.

Los Angeles Timesin kuukauden takaisen selvityksen mukaan koronavirus leviää Kaliforniassa sinnikkäästi, sillä liikkumisrajoitukset eivät tehoa. Maatalouden, elintarviketeollisuuden ja jakelun palveluksessa olevien työntekijöiden osuus on suuri, eivätkä he voi jäädä etätöihin.

Lisäksi Kalifornian matalapalkkainen, latinalaisamerikkalainen väestö on tartunnan saaneissa vahvasti yliedustettuna.