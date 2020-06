Koronavirusepidemia on kiihtymässä Afrikan mantereella, varoittaa Maailman terveysjärjestö WHO. Tästä huolimatta osa Afrikan maiden johtajista suhtautuu epidemiaan huolettomasti, jotkut jopa pilkallisesti.

Yksi näistä maista on Itä-Afrikassa sijaitseva Tansania, 56 miljoonan asukkaan maa, joka on myös Suomen pitkäaikaisen kehitysyhteistyön kumppanimaa.

Vaikka epidemia on Afrikassa vasta alkamassa, Tansanian presidentti John Magufuli ehti aiemmin tällä viikolla julistaa Tansanian koronaviruksesta vapaaksi maaksi.

”Koronatauti on tuhottu, kiitos Jumalan”, Magufuli kertoi kirkkoväelle maan pääkaupungissa Dodomassa viime sunnuntaina Britannian yleisradion BBC:n mukaan.

Puutteellisten tietojen ja puutteellisen testauksen vuoksi Tansanian tartuntatilanteesta ei ole saatu tarkkaa kuvaa. Tansania lopetti jo huhtikuun 29. päivä julkaisemasta virallisia tietoja koronavirustartunnoista. Tuolloin maassa oli todettu 509 tartuntaa ja 21 kuolemaa.

Tansanian presidentti John Magufuli on julistanut Tansanian koronaviruksesta vapaaksi maaksi.

Presidentti Magufuli on syyttänyt oman maansa terveysviranomaisia siitä, että he vääristelevät tietoja koronaviruksesta. Hän on myös syyttänyt ”imperialisteja” pandemian liioittelemisesta.

Sunnuntaina kirkkoväelle puhuessaan presidentti kehotti pappeja ja seurakuntalaisia olemaan käyttämättä suojanaamioita tai käsineitä tartuntojen ehkäisemiseksi. Hän on kehottanut tansanialaisia jopa kieltäytymään ulkomaalaisista apupaketeista, jotka sisältävät kasvosuojia.

”Kehotan tansanialaisia torjumaan maskilahjoitukset. Sen sijaan sanokaa lahjoittajille, että antakaa ne vaimoillenne ja lapsillenne”, Magufuni sanoi BBC:n mukaan.

Torstaina WHO:n Afrikan aluejohtaja Matshidiso Moeti varoitti, että sadantuhannen tartunnan saavuttamiseen meni Afrikassa 98 päivää, mutta sen jälkeen kului vain 18 päivää, että tartunnat saavuttivat kahdensadantuhannen rajan.

Burundin presidentti Pierre Nkurunziza kuvattuna kesäkuussa 2018.

Toinen uuteen koronavirukseen leväperäisesti suhtautunut afrikkalaisjohtaja on Burundin presidentti Pierre Nkurunziza, joka kuoli viime maanantaina.

Kun virus oli leviämässä ympäri Afrikkaa, Nkurunziza torjui rajoitustoimet. Hän päätti pitää kaupat auki, salli joukkokokoontumiset, kuten urheilutapahtumat, ja järjesti vaalit normaalisti toukokuun lopussa.

Lisäksi Nkurunziza karkotti WHO:n edustajan ja kolme kansanterveyden ammattilaista, joiden tehtävä oli koordinoida vastatoimia epidemialle, kertoo Voice of America -uutissivusto (VOA).

Nkurunzizan hallinto korosti Tansanian presidentin tavoin, että Burundi säästyy koronaviruspandemialta kristinuskon avulla.

”Burundi on poikkeus, koska se on maa, joka on asettanut Jumalan etusijalle”, edesmenneen presidentin tiedottaja Jean-Claude Karerwa Ndenzako sanoi.

Burundin uskonnolliset johtajat osallistuivat maanantaina kuolleen presidentti Pierre Nkurunzizan hautajaisiin.

Presidentin kuoleman jälkeen Burundissa on ryhdytty tutkimaan tarkemmin hallinnon koronavirustoimenpiteitä. Burundissa on alkanut levitä vahvistamattomia väitteitä, että 55-vuotiaana kuollut presidentti Nkurunziza olisi kuollut itse asiassa koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

Ugandalaisen PML Daily -uutissivuston mukaan Nkurunzizan vaimo Denise Nkurunziza olisi lennätetty sairaalahoitoon Keniaan covid-19-taudin vuoksi ja presidentillä oli todettu sama tauti viime viikonloppuna.

”Hän kuoli maanantaina, ja hallitus viivytteli ilmoitusta pohtiessaan, miten kauheat uutiset kerrottaisiin. Sydänkohtausta pidettiin sopivampana [kuolin]syynä”, PML Daily kertoo.

Tansanian ja Burundin johtajien huolettomasta pandemiapolitiikasta huolimatta monet johtajat Afrikassa ovat ottaneet viruksen vakavasti. Yksi esimerkki on Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa, joka ryhtyi toimiin jo aikaisessa vaiheessa.

Etelä-Afrikassa tartuntoja on todettu kaikkein eniten Afrikan maista, lähes 60 000. Kuolleitakin on lähes 1 300.

Siinä missä Tansanian presidentti kannusti ihmisiä unohtamaan kasvosuojat, Etelä-Afrikan presidentti kehotti jo pandemian alkuvaiheessa ihmisiä käyttämään suojaimia ja suhtautumaan virukseen vakavasti.

”Kehotamme kaikki eteläafrikkalaisia pukeutumaan maskeihin aina, kun poistutte kodeistanne”, Ramaphosa sanoi huhtikuun lopussa.

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa on kehottanut kansalaisia käyttämään kasvosuojia, ja käyttää niitä itsekin.

Myös Ugandassa ihmisiä on kehotettu pitämään kasvosuojia kotiensa ulkopuolella. Presidentti Yoweri Museveni on sanonut, että maa on oppinut varovaisuutta ebolaepidemioiden myötä ja että hänen hallituksensa tärkein tehtävä on pelastaa ihmishenkiä.

”Meille elämä on tärkeintä, taloutta ajattelemme myöhemmin”, Museveni sanoi paikalliselle tv-kanavalle VOA-uutissivuston mukaan.

Verrattuna Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin Afrikka on joka tapauksessa säästynyt pahalta epidemialta, ainakin toistaiseksi. WHO:n mukaan koko mantereella on tähän mennessä todettu runsaat 5 500 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa.

Joidenkin arvioiden mukaan asia saattaa selittyä Afrikan väestön nuorella iällä.

WHO:n mukaan Afrikan maiden pitäisi kuitenkin varautua siihen, että pahin saattaa olla vasta edessä.

”Vaikka Afrikan [tartunta]tapaukset ovat vähemmän kuin kolme prosenttia koko maailman tartunnoista, on selvää, että pandemia on kiihtymässä”, WHO:n Afrikan aluejohtaja Matshidiso Moeti sanoi torstaina uutistoimisto AFP:n mukaan.